يعد البيتي فور الهش بالزبدة من أشهى وألذ الحلويات الفرنسية حيث يندرج تحت قسم المخبوزات، وهو منتشر في مصر والسعودية وسوريا ودول الخليج والبلاد العربية، ويكثر عمل البيتي فور في الأعياد والمناسبات السعيدة وتقديمه مع الشاي أو اللبن حيث يمكن عمل البيتي فور بعدة طرق منها بالشكولاتة وبالمربى وبالنوتيلا وطرق أخرى كثيرة، ويفضله الكبار والصغار لمذاقه المقرمش واللذيذ حيث يحتوي على سعرات حرارية ودهون وبروتينات وعناصر غذائية تمد الجسم بالطاقة لكي نحصل على صحة جيدة للبدن ويمكن عمل البيتي فور في المنزل بسهولة ويسر وبتكاليف بسيطة للغاية مثل الأفران، وسوف نتناول في مقالنا هذا عن عمل البيتي فور الهش بالزبدة للعيد بخطوات سهلة وتكاليف اقتصادية للغاية من خلال موقع ثقفني نمدكم بالمعلومة المفيدة. مكونات البيتي فور الهش بالزبدة مكونات البيتي فور الهش بالزبدة سوف نتحدث على مكونات البيتي فور بالزبدة وهى كما يلي:- ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الزبدة.

ملعقة وسط فانيليا.

ثلاث بيضات.

ربع كوب من المربى حسب الرغبة.

ربع كوب فورم سيلا.

ربع كوب مكسرات مشكلة. طريقة عمل عجينة البيتي فور طريقة عمل عجينة البيتي فور سوف نتحدث عن طريق عمل عجينة البيتي فور الهش وهى كالتالي:- نقوم بإحضار وعاء بلاستيكي عميق ونضع به الزبدة والبيكنج بودر والملح والسكر والفانيليا والبيض والدقيق المنخول ونقوم بالخلط بواسطة المضرب لمدة عشر دقائق حتى يصبح الخليط متجانس ونحصل على عجينة مناسبة القوام. يتم وضع العجينة على الطاولة وتقطيعها الى كرات. طريقة الإعداد والتحضير سوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة إعداد وتحضير البيتي فور الهش بالزبدة وهى كالآتي:- نحضر كرات العجين لتشكيلها يتم وضع كرة في مكبس البيتي فور ونضع الشكل المفضل في المكبس حتى يتم الأنتهاء من الكرات. نقوم بإحضار صينية ويتم دهنها بالزبدة ونضع بها البيتي فور ونتركها حتى يتم تسخين الفرن. يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع بها صينية البيتي فور لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تتحول الى اللون الذهبي. بعد اخراج الصينية يتم حشو البيتي فور بالمربى ونزينه بالفورم سيلا والمكسرات. يقدم على طبق التقديم مع كوب من الشاي الساخن وبالهنا والشفا للجميع. الوسوم

يعد البيتي فور الهش بالزبدة من أشهى وألذ الحلويات الفرنسية حيث يندرج تحت قسم المخبوزات، وهو منتشر في مصر والسعودية وسوريا ودول الخليج والبلاد العربية، ويكثر عمل البيتي فور في الأعياد والمناسبات السعيدة وتقديمه مع الشاي أو اللبن حيث يمكن عمل البيتي فور بعدة طرق منها بالشكولاتة وبالمربى وبالنوتيلا وطرق أخرى كثيرة، ويفضله الكبار والصغار لمذاقه المقرمش واللذيذ حيث يحتوي على سعرات حرارية ودهون وبروتينات وعناصر غذائية تمد الجسم بالطاقة لكي نحصل على صحة جيدة للبدن ويمكن عمل البيتي فور في المنزل بسهولة ويسر وبتكاليف بسيطة للغاية مثل الأفران، وسوف نتناول في مقالنا هذا عن عمل البيتي فور الهش بالزبدة للعيد بخطوات سهلة وتكاليف اقتصادية للغاية من خلال موقع ثقفني نمدكم بالمعلومة المفيدة. مكونات البيتي فور الهش بالزبدة مكونات البيتي فور الهش بالزبدة سوف نتحدث على مكونات البيتي فور بالزبدة وهى كما يلي:- ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الزبدة.

ملعقة وسط فانيليا.

ثلاث بيضات.

ربع كوب من المربى حسب الرغبة.

ربع كوب فورم سيلا.

ربع كوب مكسرات مشكلة. طريقة عمل عجينة البيتي فور طريقة عمل عجينة البيتي فور سوف نتحدث عن طريق عمل عجينة البيتي فور الهش وهى كالتالي:- نقوم بإحضار وعاء بلاستيكي عميق ونضع به الزبدة والبيكنج بودر والملح والسكر والفانيليا والبيض والدقيق المنخول ونقوم بالخلط بواسطة المضرب لمدة عشر دقائق حتى يصبح الخليط متجانس ونحصل على عجينة مناسبة القوام. يتم وضع العجينة على الطاولة وتقطيعها الى كرات. طريقة الإعداد والتحضير سوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة إعداد وتحضير البيتي فور الهش بالزبدة وهى كالآتي:- نحضر كرات العجين لتشكيلها يتم وضع كرة في مكبس البيتي فور ونضع الشكل المفضل في المكبس حتى يتم الأنتهاء من الكرات. نقوم بإحضار صينية ويتم دهنها بالزبدة ونضع بها البيتي فور ونتركها حتى يتم تسخين الفرن. يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع بها صينية البيتي فور لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تتحول الى اللون الذهبي. بعد اخراج الصينية يتم حشو البيتي فور بالمربى ونزينه بالفورم سيلا والمكسرات. يقدم على طبق التقديم مع كوب من الشاي الساخن وبالهنا والشفا للجميع.

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