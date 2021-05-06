طريقة تحضير المعمول السعودي بحشوة مختلفة

تعرفي على طريقة عمل المعمول وهو نوع من الحلويات المشهورة في المطبخ الخليجي، ولكن بسبب طعمها المميز اشتهرت في جميع الدول ويتم تجهيزها بأكثر من خلطة تعطي طعم رائع، يمكنك فيما يلي تجهيزها بنفسك داخل مطبخك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات بالمكونات التالية. طريقة عمل المعمول السعودي أربعة من أكواب الدقيق.

ثلاثة أكواب دقيق بسبوسة.

كوبان من السمنة البلدي سائلة ودافئة.

ستة ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

معلقتان كبيرتان من ماء الزهر.

كوب سكر بودرة.

كوب من الحليب البودرة.

ملعقتان من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

نصف كوب من الماء. طريقة عمل المعمول السعودي مكونات الحشوة: نصف كوب من المكسرات حسب الرغبة (فستق وبندق وجوز ولوز وكاچو).

نوتيلا، صوص شيكولاتة، ملبن أو صوص الكراميل.

كوب عجوة مهروسة.

ملعقتين عسل نحل.

ملعقة كبيرة من الزبدة طريقة تحضير حشوة المعمول نخلط المكونات السابقة معاً في وعاء.

نضع الخليط على النار ثم نقلب المكونات بشكل جيد لتكوين خليط منهم.

نرفع الحشوة عن النار ونتركها جانباً حتى تبرد، بعد ذلك نبدأ في تشكيل كرات الحشوة. خطوات تحضير المعمول نضيف كل من دقيق البسبوسة ألى الحليب البودرة والبيكينج بودر والسكر البودرة ورشة الملح ونخلطهم معا ً.

نضيف السمنة السائلة الدافئة والزيت على الخليط السابق واليدين نخلطهم معا ً.

نضيف ماء الزهر والماء العادي بشكل تدريجي حتى تتشكل العجينة.

بعد أن تتشكل العجينة نضع كرات الحشوة السابقة بداخلها بشكل يومي أو في قالب المعمول.

نسخن الفرن على درجة حرارة ١٦٠ درجة ونرص المعمول في صينية ثم ندخلها الفرن.

عندما يحمر لون المعمول من الأسفل نطفيء الفرن ونشعل الشواية حتى تصبح القطع ذهبية.

نترك قطع المعمول في الصينية حتى تبرد وتتماسك. طريقة تحضير حشوة المعمولخطوات تحضير المعمول الوسوم

تعرفي على طريقة عمل المعمول وهو نوع من الحلويات المشهورة في المطبخ الخليجي، ولكن بسبب طعمها المميز اشتهرت في جميع الدول ويتم تجهيزها بأكثر من خلطة تعطي طعم رائع، يمكنك فيما يلي تجهيزها بنفسك داخل مطبخك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات بالمكونات التالية. طريقة عمل المعمول السعودي أربعة من أكواب الدقيق.

ثلاثة أكواب دقيق بسبوسة.

كوبان من السمنة البلدي سائلة ودافئة.

ستة ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

معلقتان كبيرتان من ماء الزهر.

كوب سكر بودرة.

كوب من الحليب البودرة.

ملعقتان من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

نصف كوب من الماء. طريقة عمل المعمول السعودي مكونات الحشوة: نصف كوب من المكسرات حسب الرغبة (فستق وبندق وجوز ولوز وكاچو).

نوتيلا، صوص شيكولاتة، ملبن أو صوص الكراميل.

كوب عجوة مهروسة.

ملعقتين عسل نحل.

ملعقة كبيرة من الزبدة طريقة تحضير حشوة المعمول نخلط المكونات السابقة معاً في وعاء.

نضع الخليط على النار ثم نقلب المكونات بشكل جيد لتكوين خليط منهم.

نرفع الحشوة عن النار ونتركها جانباً حتى تبرد، بعد ذلك نبدأ في تشكيل كرات الحشوة. خطوات تحضير المعمول نضيف كل من دقيق البسبوسة ألى الحليب البودرة والبيكينج بودر والسكر البودرة ورشة الملح ونخلطهم معا ً.

نضيف السمنة السائلة الدافئة والزيت على الخليط السابق واليدين نخلطهم معا ً.

نضيف ماء الزهر والماء العادي بشكل تدريجي حتى تتشكل العجينة.

بعد أن تتشكل العجينة نضع كرات الحشوة السابقة بداخلها بشكل يومي أو في قالب المعمول.

نسخن الفرن على درجة حرارة ١٦٠ درجة ونرص المعمول في صينية ثم ندخلها الفرن.

عندما يحمر لون المعمول من الأسفل نطفيء الفرن ونشعل الشواية حتى تصبح القطع ذهبية.

نترك قطع المعمول في الصينية حتى تبرد وتتماسك. طريقة تحضير حشوة المعمولخطوات تحضير المعمول

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