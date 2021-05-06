المحشي بطريقة جدتي خلطة قديمة جبارة للمحاشي بأنواعها

المحشي بطريقة جدتي، المحشي من أشهر الأكلات العربية وخاصةً في مصر حيث يتميز بأنواعه المختلفة وطرق تحضير المحشي المتنوعة، وتظل الطريقة المتوارثة من الجدات حتى يومنا هذا بأسرارها هي الطريقة الأفضل لأنها تحمل الطعم الأصلي للمحشي، مع العلم أن بعض السيدات في وقتنا هذا يقمن بإضافة بعض المكونات والمقادير الخاصة بهم لخلطة المحشي حتى تضفي مذاقًا جديدًا ورائعًا للمحشي، ونقدم إليكم طريقة عمل المحشي الأصلي اللذيذ لكل أنواع المحاشي. مقادير خلطة المحشي مقادير خلطة المحشي المكونات التالية هي مكونات عمل جميع أنواع المحاشي وهي: بهارات حسب الرغبة والحاجة في الكمية والنوع.

كمية أرز أبيض حسب عدد الأشخاص.

كيلو جرام طماطم.

مقدار مناسب للطماطم من السمن البلدي.

كمية من ملح الطعام بسيطة.

الورقيات نضع الشبت والبقدونس وكذلك الكزبرة وعلى حسب الرغبة يمكن وضع أوراق النعناع.

ثلاث أو أربع حبات بصل حجمها متوسط. طريقة عمل المحشي بأنواعه طريقة عمل المحشي بأنواعه وبعد تحضير مقادير المحشي نوضح إليكِ سيدتي طريقة تحضير المحشي بطريقة جديدة وشهية للعائلة وللضيوف وهي: في الخلاط الكهربي يتم خلط مقدار حبات البصل مع الطماطم وتشغيل الخلاط على المكونين حتى يختلطوا معًا. ونحضر قدر عميق ونضعه على النار وبه كمية سمن مناسبة، عندما يذوب السمن تمامًا نقوم بوضع الطماطم والبصل ونستمر في التقليب ليمتزج الخليط مع السمن جيدًا. وبعد ذلك نقوم بإضافة التوابل والبهارات المختلفة من فلفل أسمر أو ملح أو بابريكا أو كمون أو بهارات كل مكون يتم إضافته حسب الرغبة. وبعد التقليب والتأكد من اختلاط التوابل بصلصة الطماطم والبصل يتم رفع القدر عن النار ونضعه بعيدًا لكي تهدأ الحرارة. أثناء فترة تبريد الخلطة نغسل الأرز المستخدم للمحشي جيدًا بالماء ونتأكد من نظافته ونجففه. بعد ذلك نضع الأرز مع خليط الطماطم ونمزجهم معًا بشكل جيد حتى يمتزج الأرز بالخليط جيدًا. ومن ثم نقطع الورقيات المختارة لوضعها على الأرز مع الشبت والبقدونس والكزبرة ونضيفها لوعاء الخليط السابق. يتم استخدام حشوة المحشي السابقة لحشو أي نوع من أنواع المحاشي. الوسوم

المحشي بطريقة جدتي، المحشي من أشهر الأكلات العربية وخاصةً في مصر حيث يتميز بأنواعه المختلفة وطرق تحضير المحشي المتنوعة، وتظل الطريقة المتوارثة من الجدات حتى يومنا هذا بأسرارها هي الطريقة الأفضل لأنها تحمل الطعم الأصلي للمحشي، مع العلم أن بعض السيدات في وقتنا هذا يقمن بإضافة بعض المكونات والمقادير الخاصة بهم لخلطة المحشي حتى تضفي مذاقًا جديدًا ورائعًا للمحشي، ونقدم إليكم طريقة عمل المحشي الأصلي اللذيذ لكل أنواع المحاشي. مقادير خلطة المحشي مقادير خلطة المحشي المكونات التالية هي مكونات عمل جميع أنواع المحاشي وهي: بهارات حسب الرغبة والحاجة في الكمية والنوع.

كمية أرز أبيض حسب عدد الأشخاص.

كيلو جرام طماطم.

مقدار مناسب للطماطم من السمن البلدي.

كمية من ملح الطعام بسيطة.

الورقيات نضع الشبت والبقدونس وكذلك الكزبرة وعلى حسب الرغبة يمكن وضع أوراق النعناع.

ثلاث أو أربع حبات بصل حجمها متوسط. طريقة عمل المحشي بأنواعه طريقة عمل المحشي بأنواعه وبعد تحضير مقادير المحشي نوضح إليكِ سيدتي طريقة تحضير المحشي بطريقة جديدة وشهية للعائلة وللضيوف وهي: في الخلاط الكهربي يتم خلط مقدار حبات البصل مع الطماطم وتشغيل الخلاط على المكونين حتى يختلطوا معًا. ونحضر قدر عميق ونضعه على النار وبه كمية سمن مناسبة، عندما يذوب السمن تمامًا نقوم بوضع الطماطم والبصل ونستمر في التقليب ليمتزج الخليط مع السمن جيدًا. وبعد ذلك نقوم بإضافة التوابل والبهارات المختلفة من فلفل أسمر أو ملح أو بابريكا أو كمون أو بهارات كل مكون يتم إضافته حسب الرغبة. وبعد التقليب والتأكد من اختلاط التوابل بصلصة الطماطم والبصل يتم رفع القدر عن النار ونضعه بعيدًا لكي تهدأ الحرارة. أثناء فترة تبريد الخلطة نغسل الأرز المستخدم للمحشي جيدًا بالماء ونتأكد من نظافته ونجففه. بعد ذلك نضع الأرز مع خليط الطماطم ونمزجهم معًا بشكل جيد حتى يمتزج الأرز بالخليط جيدًا. ومن ثم نقطع الورقيات المختارة لوضعها على الأرز مع الشبت والبقدونس والكزبرة ونضيفها لوعاء الخليط السابق. يتم استخدام حشوة المحشي السابقة لحشو أي نوع من أنواع المحاشي.

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