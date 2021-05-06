مقادير المعمول السعودي بالتمر بكل تكاته وأسرار نجاحه مقادير مظبوطة وطعم ولا أروع

مقادير مظبوطة وطعم ولا أروع المعمول السعودي بالتمر بكل تكاته وأسرار نجاحه، المعمول السعودي يعتبر من الحلويات المشهورة والمميزة في العالم العربي وهو من أشهى الحلويات المحببة لدى الصغار والكبار حيث أنها من الحلويات ألهشه ذات الطعم الحلو وتتميز بالحشو الذي يوجد بداخلها حيث أنه يمكن أن يكون الحشو بعجينة التمر (العجوة) ويمكن أن يكون الحشو بالزبيب والمكسرات وأوقات عمل المعمول السعودي ترتبط ارتباط وثيق بالأعياد مثل عيد الفطر، حيث يحتل مكانة كبيرة مثل كحك العيد والبسكويت. مقادير المعمول السعودي بالتمر مقادير المعمول السعودي بالتمر المقادير

كوبين ونصف من الدقيق الأبيض الخاص بالمخبوزات ويتم نخله.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر الناعم البودرة أو المطحون طحن جيد.

نصف كوب من الزبدة السائلة أو الطرية.

إضافة القليل والقليل جدا من ملح الطعام.

ربع كوب من السمن النباتي أو الحيواني ويفضل السمن الحيواني لرائحته المميزة.

بيضة واحدة كبيرة بلدي أو تفريخ ويفضل البيضة البلدي.

ملعقة صغيرة من سائل الفانيليا.

كمية من معجون التمر ( العجوة ).

القليل من مسحوق القرفة. طريقة المعمول بالتمر أولا لابد من تجهيز معجون التمر ( العجوة ) وذلك بوضع الدقيق الأبيض مع السكر والبيكنج بودر والفانيليا فى العجانة الكهربية وخلط المكونات الجافة مع بعضها. إضافة السمن البلدي أو النباتي ومعهم كمية الزبدة إلى المكونات الجافة وتشغيل العجانة دقيقة واحدة للحصول على العجينة. نقوم بخفق البيضة مع الفانيليا السائلة في وعاء عميق وإضافة المزيج إلى العجينة والخلط مرة أخرى لمدة ثوان حتى نحصل على عجينة طرية. نقوم بوضع العجينة الناتجة على منضدة ونقوم بعملية العجن باليد مرتين أو ثلاث وذلك حتى نحصل على عجينة متماسكة. نقوم بعجن معجون التمر مع رشه القرفة حتى نحصل على عجينة الحشو. نقوم بعمل كرات من عجينة الحشو ثم نأخذ العجينة ونقطع قطع صغيرة ونقوم بحشو قطعة العجين بكرة الحشو من خلال وضع قطعة العجين على راحة اليد وبسطها ثم وضع كرة الحشو بداخله ثم إغلاقها ووضعها في القالب الخاص بذلك حتى نحصل على شكل جمالي. ولعدم التصاق العجين بالقالب يجب رشه بالقليل من الدقيق. يتم رص المعمول في صواني ويوضع في الفرن على درجة 180 درجة لمدة 20 دقيقة ثم نقلل درجة الحرارة حتى نحصل على نار هادئة حتى نحصل على اللون الذهبي ويتم النضج. نترك المعمول السعودي بالتمر الناضج جانبا حتى يبرد ثم نقوم برشه بالسكر البودرة ويقدم. طريقة معمو الفستق الحلبي طريقة المعمول بالتمرطريقة معمو الفستق الحلبي تتعدد طرق حشو المعمول حيث يمكن أن نقوم بعمل معمول التمر ويصبح التمر هو الحشو الأساسي للمعمول، لكن هناك الكثير من الأشخاص يحبون الفستق الحلبي لذلك يمكن أن نقوم بحشو المعمول بالفستق الحلبي من خلال المكونات الآتية: ربع كوب قطر أو شربات.

فستق حلبي مجروش مقدار كوبين.

ربع كوب سكر بودرة.

ملعقة كبيرة ماء ورد. طريقة تحضير حشو معمول الفستق نحضر وعاء ونضع به الفستق الحلبي المجروش. نضيف القطر والسكر وماء الورد ونقلب جيدًا. نحضر عجينة المعمل ونضغط عليها من المنتصف ونأخذ مقدار ملعقة صغيرة من حشو المعمول ونضعها في المنتصف ونغلق عليها ثم نستخدم طابعات المعمول أو نشكلها حسب الرغبة. طريقة تحضير حشو معمول الفستق الوسوم

مقادير مظبوطة وطعم ولا أروع المعمول السعودي بالتمر بكل تكاته وأسرار نجاحه، المعمول السعودي يعتبر من الحلويات المشهورة والمميزة في العالم العربي وهو من أشهى الحلويات المحببة لدى الصغار والكبار حيث أنها من الحلويات ألهشه ذات الطعم الحلو وتتميز بالحشو الذي يوجد بداخلها حيث أنه يمكن أن يكون الحشو بعجينة التمر (العجوة) ويمكن أن يكون الحشو بالزبيب والمكسرات وأوقات عمل المعمول السعودي ترتبط ارتباط وثيق بالأعياد مثل عيد الفطر، حيث يحتل مكانة كبيرة مثل كحك العيد والبسكويت. مقادير المعمول السعودي بالتمر مقادير المعمول السعودي بالتمر المقادير

كوبين ونصف من الدقيق الأبيض الخاص بالمخبوزات ويتم نخله.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر الناعم البودرة أو المطحون طحن جيد.

نصف كوب من الزبدة السائلة أو الطرية.

إضافة القليل والقليل جدا من ملح الطعام.

ربع كوب من السمن النباتي أو الحيواني ويفضل السمن الحيواني لرائحته المميزة.

بيضة واحدة كبيرة بلدي أو تفريخ ويفضل البيضة البلدي.

ملعقة صغيرة من سائل الفانيليا.

كمية من معجون التمر ( العجوة ).

القليل من مسحوق القرفة. طريقة المعمول بالتمر أولا لابد من تجهيز معجون التمر ( العجوة ) وذلك بوضع الدقيق الأبيض مع السكر والبيكنج بودر والفانيليا فى العجانة الكهربية وخلط المكونات الجافة مع بعضها. إضافة السمن البلدي أو النباتي ومعهم كمية الزبدة إلى المكونات الجافة وتشغيل العجانة دقيقة واحدة للحصول على العجينة. نقوم بخفق البيضة مع الفانيليا السائلة في وعاء عميق وإضافة المزيج إلى العجينة والخلط مرة أخرى لمدة ثوان حتى نحصل على عجينة طرية. نقوم بوضع العجينة الناتجة على منضدة ونقوم بعملية العجن باليد مرتين أو ثلاث وذلك حتى نحصل على عجينة متماسكة. نقوم بعجن معجون التمر مع رشه القرفة حتى نحصل على عجينة الحشو. نقوم بعمل كرات من عجينة الحشو ثم نأخذ العجينة ونقطع قطع صغيرة ونقوم بحشو قطعة العجين بكرة الحشو من خلال وضع قطعة العجين على راحة اليد وبسطها ثم وضع كرة الحشو بداخله ثم إغلاقها ووضعها في القالب الخاص بذلك حتى نحصل على شكل جمالي. ولعدم التصاق العجين بالقالب يجب رشه بالقليل من الدقيق. يتم رص المعمول في صواني ويوضع في الفرن على درجة 180 درجة لمدة 20 دقيقة ثم نقلل درجة الحرارة حتى نحصل على نار هادئة حتى نحصل على اللون الذهبي ويتم النضج. نترك المعمول السعودي بالتمر الناضج جانبا حتى يبرد ثم نقوم برشه بالسكر البودرة ويقدم. طريقة معمو الفستق الحلبي طريقة المعمول بالتمرطريقة معمو الفستق الحلبي تتعدد طرق حشو المعمول حيث يمكن أن نقوم بعمل معمول التمر ويصبح التمر هو الحشو الأساسي للمعمول، لكن هناك الكثير من الأشخاص يحبون الفستق الحلبي لذلك يمكن أن نقوم بحشو المعمول بالفستق الحلبي من خلال المكونات الآتية: ربع كوب قطر أو شربات.

فستق حلبي مجروش مقدار كوبين.

ربع كوب سكر بودرة.

ملعقة كبيرة ماء ورد. طريقة تحضير حشو معمول الفستق نحضر وعاء ونضع به الفستق الحلبي المجروش. نضيف القطر والسكر وماء الورد ونقلب جيدًا. نحضر عجينة المعمل ونضغط عليها من المنتصف ونأخذ مقدار ملعقة صغيرة من حشو المعمول ونضعها في المنتصف ونغلق عليها ثم نستخدم طابعات المعمول أو نشكلها حسب الرغبة. طريقة تحضير حشو معمول الفستق

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