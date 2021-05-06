أسهل طريقة لعمل الشكلمة في البيت أروع وأطعم من الجاهزة شكلمة جوز الهند

أسهل طريقة لعمل الشكلمة في البيت ، حيث تعد الشكلمة من الحلويات الشرقية الفاخرة التي يحبها الصغار والكبار وهى معروفة في بعض البلدان العربية الشقيقة ولها طعم لذيذ بسبب كثرة وجود جوز الهند بها فتجعل لها مذاق مميز عن غيرها من الحلويات والشكلمة مثلها مثل البسكويت وكحك العيد والبيتي فور والغربية حيث أن الناس يقبلون عليها في عيد الفطر المبارك حيث تقدم للضيوف مع البسكويت وكحك العيد. أسهل طريقة لعمل الشكلمة في البيت أسهل طريقة لعمل الشكلمة في البيت المكونات كوبين من جوز الهند بمعدل 125 جرام.

عدد 4 بيضات بلدى ونأخذ البياض فقط.

كوب واحد من السكر الأبيض الناعم المطحون طحنا جيدا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام. طريقة عمل الشكلمة زي المحلات نحضر المضرب الكهربى ونقوم بإضافة بياض البيض مع الملح ونجرى عملية الخفق حتى نحصل على قوام كثيف يشبه الكريمة. نقوم بإضافة جوز الهند والسكر إلى المخلوط الذي تم خفقه ونقوم بالتقليب جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة. نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات دائرية متوسطة الحجم. نقوم بإحضار الصينية الخاصة بذلك ونقوم برص كرات الشكلمة في الصينية على شكل دوائر ونتركها جانبا لمدة 15 دقيقة. يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم نضع صينية الشكلمة لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة حتى يحمر وجهها ويصبح لونها ذهبيا ويمكن تزيين الشكلمة بوضع الكريز عليها. نخرج الصينية من الفرن ونتركها جانبا لتبرد تماما ثم توضع في أطباق التقديم. طريقة عمل الشكلمة بالدقيق طريقة عمل الشكلمة زي المحلاتطريقة عمل الشكلمة بالدقيق المكونات ملعقتان كبيرتان من الدقيق الخاص بالمخبوزات.

كوبين من جوز الهند.

كوب من السكر الأبيض الناعم أو سكر البودرة.

4 بيضات نأخذ منهم البياض فقط.

رشة ملح. طريقة عمل الشكلمة السريعة نقوم بخلط الدقيق مع السكر ورشة الملح والتقليب جيدا. نقوم بخفق بياض البيض حتى نحصل على رغوة كثيفة. نضيف البيض المخفوق إلى خليط السكر والدقيق ورشة الملح مع التقليب حتى نحصل على عجينة متماسكة. نشكل العجينة على شكل كرات توضع في صينية الفرن وتترك جانبا لمدة ربع ساعة. نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونضع فيه الصينية لمدة ربع ساعة حتى يتم النضج وتظهر باللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونتركها جانبا حتى تبرد تماما ثم تقدم. كما يمكن تجربة عمل كحك العيد والبيتيفور بكل سهولة وبأقل مقادير. كرات جوز الهند بالشوكولاته طريقة عمل الشكلمة السريعةكرات جوز الهند بالشوكولاته كرات جوز الهند حلوى سهلة وسريعة وذو طعم ممتاز يعشقه الأطفال والكبار كما أنه مقادير عمل كرات جوز الهند بالشوكلاته تختلف عن مقادير عمل الشكلمة فكلاهما مختلفان في المقادير والطريقة وسوف نحتاج إلى المكونات الآتية. مكونات كرات جوز الهند باكيت من بسكويت الشاي السادة أي نوع.

4 ملاعق من الكاكاو.

كوب ونصف من جوز الهند المبشور.

ملعقتين كبيرتين من السكر البودره.

نصف كوب من الحليب.

ثلاث ملاعق من الشوكولاته نوتيلا أو أي نوع. طريقة عمل جوز الهند بالشوكولاته نحضر بولة ونقوم بوضع الحليب والبسكويت ونقلب حتى يذوب البسكويت. نضيف السكر البودرة والشوكولاته والكاكاو وجميع المقادير عادا جوز الهند. إذا وجدنا العجينة لا تتشكل معنا نضيف إليها القليل من البسكويت الناعم المطحون حتى تتشكل معنا. نشكل الخليط كرات ونغمسه في جوز الهند. نصفه في أطباق وندخله الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة. طريقة عمل جوز الهند بالشوكولاته الوسوم

أسهل طريقة لعمل الشكلمة في البيت ، حيث تعد الشكلمة من الحلويات الشرقية الفاخرة التي يحبها الصغار والكبار وهى معروفة في بعض البلدان العربية الشقيقة ولها طعم لذيذ بسبب كثرة وجود جوز الهند بها فتجعل لها مذاق مميز عن غيرها من الحلويات والشكلمة مثلها مثل البسكويت وكحك العيد والبيتي فور والغربية حيث أن الناس يقبلون عليها في عيد الفطر المبارك حيث تقدم للضيوف مع البسكويت وكحك العيد. أسهل طريقة لعمل الشكلمة في البيت أسهل طريقة لعمل الشكلمة في البيت المكونات كوبين من جوز الهند بمعدل 125 جرام.

عدد 4 بيضات بلدى ونأخذ البياض فقط.

كوب واحد من السكر الأبيض الناعم المطحون طحنا جيدا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام. طريقة عمل الشكلمة زي المحلات نحضر المضرب الكهربى ونقوم بإضافة بياض البيض مع الملح ونجرى عملية الخفق حتى نحصل على قوام كثيف يشبه الكريمة. نقوم بإضافة جوز الهند والسكر إلى المخلوط الذي تم خفقه ونقوم بالتقليب جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة. نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات دائرية متوسطة الحجم. نقوم بإحضار الصينية الخاصة بذلك ونقوم برص كرات الشكلمة في الصينية على شكل دوائر ونتركها جانبا لمدة 15 دقيقة. يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم نضع صينية الشكلمة لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة حتى يحمر وجهها ويصبح لونها ذهبيا ويمكن تزيين الشكلمة بوضع الكريز عليها. نخرج الصينية من الفرن ونتركها جانبا لتبرد تماما ثم توضع في أطباق التقديم. طريقة عمل الشكلمة بالدقيق طريقة عمل الشكلمة زي المحلاتطريقة عمل الشكلمة بالدقيق المكونات ملعقتان كبيرتان من الدقيق الخاص بالمخبوزات.

كوبين من جوز الهند.

كوب من السكر الأبيض الناعم أو سكر البودرة.

4 بيضات نأخذ منهم البياض فقط.

رشة ملح. طريقة عمل الشكلمة السريعة نقوم بخلط الدقيق مع السكر ورشة الملح والتقليب جيدا. نقوم بخفق بياض البيض حتى نحصل على رغوة كثيفة. نضيف البيض المخفوق إلى خليط السكر والدقيق ورشة الملح مع التقليب حتى نحصل على عجينة متماسكة. نشكل العجينة على شكل كرات توضع في صينية الفرن وتترك جانبا لمدة ربع ساعة. نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونضع فيه الصينية لمدة ربع ساعة حتى يتم النضج وتظهر باللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونتركها جانبا حتى تبرد تماما ثم تقدم. كما يمكن تجربة عمل كحك العيد والبيتيفور بكل سهولة وبأقل مقادير. كرات جوز الهند بالشوكولاته طريقة عمل الشكلمة السريعةكرات جوز الهند بالشوكولاته كرات جوز الهند حلوى سهلة وسريعة وذو طعم ممتاز يعشقه الأطفال والكبار كما أنه مقادير عمل كرات جوز الهند بالشوكلاته تختلف عن مقادير عمل الشكلمة فكلاهما مختلفان في المقادير والطريقة وسوف نحتاج إلى المكونات الآتية. مكونات كرات جوز الهند باكيت من بسكويت الشاي السادة أي نوع.

4 ملاعق من الكاكاو.

كوب ونصف من جوز الهند المبشور.

ملعقتين كبيرتين من السكر البودره.

نصف كوب من الحليب.

ثلاث ملاعق من الشوكولاته نوتيلا أو أي نوع. طريقة عمل جوز الهند بالشوكولاته نحضر بولة ونقوم بوضع الحليب والبسكويت ونقلب حتى يذوب البسكويت. نضيف السكر البودرة والشوكولاته والكاكاو وجميع المقادير عادا جوز الهند. إذا وجدنا العجينة لا تتشكل معنا نضيف إليها القليل من البسكويت الناعم المطحون حتى تتشكل معنا. نشكل الخليط كرات ونغمسه في جوز الهند. نصفه في أطباق وندخله الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة. طريقة عمل جوز الهند بالشوكولاته

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