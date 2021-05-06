الغريبه الناعمة اللذيذة بأسهل وأبسط الطرق الناجحة والأخطاء الشائعة في صناعتها

الغريبه تعتبر واحدة من إحدى الحلويات الأساسية والمشهورة منذ القدم في الأعياد والمناسبات وخاصة في عيد الفطر المبارك، حيث أنها من أبسط وأسهل الحلويات في صناعتها ومكوناتها وطريقة تحضيرها، لذلك سوف نخبركم بطريقة صنعها خطوة بخطوة للإستمتاع بمذاق شهي ولذيذ بأبسط الطرق. مكونات الغريبه الناعمة 4 كوب من الدقيق المخصص للكحك والبسكويت أو الدقيق الفاخر

2 كوب سمن بلدي لينة وباردة

2 كوب إلا ربع سكر باودر

2 كيس فانيلا سايبة أو باودر

ذرة ملح

2 ملعقة حليب باودر مكونات الغريبه الناعمة طريقة التحضير يُوضع السكر الباودر في وعاء، ويُضاف إليه السمن البلدي البارد. يُضاف الفانيلا ثم تُخفق المكونات في المضرب أو العجان الكهربائي. يُضاف الدقيق وذرة الملح واللبن الباودر. يُعجن الخليط جيدًا حتى تتجانس. يُغطي الخليط ويُترك في الثلاجة لمدة ربع ساعة. نُحضر الخليط ويتم تشكيله إلى كرات صغيرة الحجم. يُكرر هذا مع باقي الخليط، حتى تنتهي من الكمية ويُوضع في صاج كبيرالحجم. يتم الضغط على الغريبه برفق، ثم تزيينها بالمكسرات. يتم تشغيل الفرن بدرجة حرارة ،150 ويُوضع الصاج به. تتراوح تسوية الغريبه في الفرن من 7 إلى 8 دقائق فقط، ثم يتم إخرجها من الفرن وتصبح جاهزة. الأخطاء الواجب تجنبها أثناء صنع الغريبة الأخطاء الواجب تجنبها أثناء صنع الغريبة بالرغم من أن الغريبه تعتبر من الحلويات بسيطة المكونات وسهلة التحضيرعند صناعتها، لكن يمكن وصفها بالسهل الممتنع، بسبب فعل أخطاء في صناعتها تجعلها تتشقق وتذوب في الفرن، ولذلك سوف نقوم بعرض تلك الأخطاء الشائعة لكي نتمكن من صناعتها بسهولة وبراعة ونحصل على أفضل وأحلى مذاق. من الضروري أن تكون السمنة باردة وليست ساخنة.

لا يجوز إستبدال السمن بالزبدة لإحتواء الزبدة على نسبة سوائل عالية.

عدم الإلتزام بالمعايير الدقيقة من مكونات صنع الغريبة تجعلها تفشل.

عدم إختيار النوع المناسب من الدقيق، حيث يجب إستخدام الدقيق المخصص لجميع الأغراض أو المخصص للكحك والبسكويت أو الدقيق الفاخر.

العجن الزائد للعجينة لأنه يخرج منها الجولتين فتصبح جافة.

يجب عمل إختبار لجزء من العجينة وتشكليها إلي كرة والضغط عليها، للتأكد من عدم وجود أي تشققات وفي حالة وجود التشققات يتم إضافة القليل من السمن.

يُفضل إختبار جزء من العجينة داخل الفرن.

تسوية الغريبة على درجة حرارة عالية حيث يجب مراعاة درجة حرارة الفرن ألا تزيد عن 150 درجة مئوية. ملحوظة عندما تكتمل تسوية الغريبه يجب مراعاة أن تكون فاتحة اللون. الوسوم

الغريبه تعتبر واحدة من إحدى الحلويات الأساسية والمشهورة منذ القدم في الأعياد والمناسبات وخاصة في عيد الفطر المبارك، حيث أنها من أبسط وأسهل الحلويات في صناعتها ومكوناتها وطريقة تحضيرها، لذلك سوف نخبركم بطريقة صنعها خطوة بخطوة للإستمتاع بمذاق شهي ولذيذ بأبسط الطرق. مكونات الغريبه الناعمة 4 كوب من الدقيق المخصص للكحك والبسكويت أو الدقيق الفاخر

2 كوب سمن بلدي لينة وباردة

2 كوب إلا ربع سكر باودر

2 كيس فانيلا سايبة أو باودر

ذرة ملح

2 ملعقة حليب باودر مكونات الغريبه الناعمة طريقة التحضير يُوضع السكر الباودر في وعاء، ويُضاف إليه السمن البلدي البارد. يُضاف الفانيلا ثم تُخفق المكونات في المضرب أو العجان الكهربائي. يُضاف الدقيق وذرة الملح واللبن الباودر. يُعجن الخليط جيدًا حتى تتجانس. يُغطي الخليط ويُترك في الثلاجة لمدة ربع ساعة. نُحضر الخليط ويتم تشكيله إلى كرات صغيرة الحجم. يُكرر هذا مع باقي الخليط، حتى تنتهي من الكمية ويُوضع في صاج كبيرالحجم. يتم الضغط على الغريبه برفق، ثم تزيينها بالمكسرات. يتم تشغيل الفرن بدرجة حرارة ،150 ويُوضع الصاج به. تتراوح تسوية الغريبه في الفرن من 7 إلى 8 دقائق فقط، ثم يتم إخرجها من الفرن وتصبح جاهزة. الأخطاء الواجب تجنبها أثناء صنع الغريبة الأخطاء الواجب تجنبها أثناء صنع الغريبة بالرغم من أن الغريبه تعتبر من الحلويات بسيطة المكونات وسهلة التحضيرعند صناعتها، لكن يمكن وصفها بالسهل الممتنع، بسبب فعل أخطاء في صناعتها تجعلها تتشقق وتذوب في الفرن، ولذلك سوف نقوم بعرض تلك الأخطاء الشائعة لكي نتمكن من صناعتها بسهولة وبراعة ونحصل على أفضل وأحلى مذاق. من الضروري أن تكون السمنة باردة وليست ساخنة.

لا يجوز إستبدال السمن بالزبدة لإحتواء الزبدة على نسبة سوائل عالية.

عدم الإلتزام بالمعايير الدقيقة من مكونات صنع الغريبة تجعلها تفشل.

عدم إختيار النوع المناسب من الدقيق، حيث يجب إستخدام الدقيق المخصص لجميع الأغراض أو المخصص للكحك والبسكويت أو الدقيق الفاخر.

العجن الزائد للعجينة لأنه يخرج منها الجولتين فتصبح جافة.

يجب عمل إختبار لجزء من العجينة وتشكليها إلي كرة والضغط عليها، للتأكد من عدم وجود أي تشققات وفي حالة وجود التشققات يتم إضافة القليل من السمن.

يُفضل إختبار جزء من العجينة داخل الفرن.

تسوية الغريبة على درجة حرارة عالية حيث يجب مراعاة درجة حرارة الفرن ألا تزيد عن 150 درجة مئوية. ملحوظة عندما تكتمل تسوية الغريبه يجب مراعاة أن تكون فاتحة اللون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الغريبه الناعمة اللذيذة بأسهل وأبسط الطرق الناجحة والأخطاء الشائعة في صناعتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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