طريقة عمل كحك العيد الناعم الدايب بالخطوط

طريقة عمل كحك العيد الناعم الدايب، يعتبر كعك العيد الناعم، أو ما يطلق عليه اسم المعمول في بعض الدول العربية، كحك العيد من أشهر وألذ الحلويات التي يتم صنعها في العيد، ويمكن أن يتم حشو الكحك من الداخل بالملبن، أو التمر، أو المكسرات، فلذلك في هذا المقال سوف نتعرف على مكونات عمل الكحك وطريقة عمله. طريقة عمل كحك العيد

مقادير كحك العيد تتمثل مقادير الكحك في ما يلي: نصف كيلو من السمن. كيلو جرام من الدقيق. ملعقتان كبيرة من السمسم. ربع كوب من ماء الورد. نصف كوب من الحليب الدافئ. ملعقة كبيرة من الخميرة. سكر بودرة من أجل التزيين. طريقة تحضير الكحك يتم وضع السمن في إناء ذات حجم متوسط على نار مرتفعة، ثم يتم تركها حتى تذوب. ثم يمكننا إضافة الدقيق، ثم يتم تقليب تلك المكونات على النار حتى يصبح لون الخليط ذهبي. ثم بعد ذلك يتم إضافة السمسم إلى الأناء ويستمر تقليب الخليط ثم يتم رفعه من على النار. وبعد ذلك يتم وضع العسل بشكل تدريجي حتى يتم مزج العسل مع الخليط. ثم يتم رفع القدر من على النار ويتم إضافة الفانيليا وجوز الهند ويتم خلطهم جيد. تحضير عجينة الكحك يتم تسخين السمن جيداً. ثم يتم وضع كمية الدقيق في وعاء ذات حجم كبير. ويتم صنع حفرة في وسط الدقيق حتى يتم وضع السمن والسمسم في تلك الحفرة. يتم فرك العجين جيداً بعد أن تبرد. ثم بعد ذلك يتم تذويب خميرة الخبز مع القليل من الحليب الدافىء ثم يتم إضافتهم إلى الخليط. ثم قطع قطع صغيرة الحجم بشكل كرات، ويتم نقشها ببعض الرسوم والأشكال. ثم يتم وضعها في الفرن حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي. ثم بعد ذلك يتم رش السكر المطحون فوقه. طريقة تحضير الكحكتحضير عجينة الكحك الوسوم

طريقة عمل كحك العيد الناعم الدايب، يعتبر كعك العيد الناعم، أو ما يطلق عليه اسم المعمول في بعض الدول العربية، كحك العيد من أشهر وألذ الحلويات التي يتم صنعها في العيد، ويمكن أن يتم حشو الكحك من الداخل بالملبن، أو التمر، أو المكسرات، فلذلك في هذا المقال سوف نتعرف على مكونات عمل الكحك وطريقة عمله. طريقة عمل كحك العيد

مقادير كحك العيد تتمثل مقادير الكحك في ما يلي: نصف كيلو من السمن. كيلو جرام من الدقيق. ملعقتان كبيرة من السمسم. ربع كوب من ماء الورد. نصف كوب من الحليب الدافئ. ملعقة كبيرة من الخميرة. سكر بودرة من أجل التزيين. طريقة تحضير الكحك يتم وضع السمن في إناء ذات حجم متوسط على نار مرتفعة، ثم يتم تركها حتى تذوب. ثم يمكننا إضافة الدقيق، ثم يتم تقليب تلك المكونات على النار حتى يصبح لون الخليط ذهبي. ثم بعد ذلك يتم إضافة السمسم إلى الأناء ويستمر تقليب الخليط ثم يتم رفعه من على النار. وبعد ذلك يتم وضع العسل بشكل تدريجي حتى يتم مزج العسل مع الخليط. ثم يتم رفع القدر من على النار ويتم إضافة الفانيليا وجوز الهند ويتم خلطهم جيد. تحضير عجينة الكحك يتم تسخين السمن جيداً. ثم يتم وضع كمية الدقيق في وعاء ذات حجم كبير. ويتم صنع حفرة في وسط الدقيق حتى يتم وضع السمن والسمسم في تلك الحفرة. يتم فرك العجين جيداً بعد أن تبرد. ثم بعد ذلك يتم تذويب خميرة الخبز مع القليل من الحليب الدافىء ثم يتم إضافتهم إلى الخليط. ثم قطع قطع صغيرة الحجم بشكل كرات، ويتم نقشها ببعض الرسوم والأشكال. ثم يتم وضعها في الفرن حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي. ثم بعد ذلك يتم رش السكر المطحون فوقه. طريقة تحضير الكحكتحضير عجينة الكحك

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