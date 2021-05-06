طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر الهش بأسرار المحلات

إليكم وصفة بسكويت العيد بالنشادر الهش من العادات القديمة التي يتبعها المصريون عند اقتراب عيد الفطر المبارك عمل كحك العيد والبعض يذهب لشرائه من المحلات جاهزة مثل الكعك و بسكويت النشادر والبيتي فور والغريبة بكافة أنواعه المختلفة وحشواته ولكن من المفضل عملوه بالمنزل لأنه يدخل البهجة والسعادة على أفراد الأسرة ومنها التأكد من سلامة المكونات المستعملة في عمل الكحك وبأقل تكلفة من خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت النشادر بأبسط الطرق في المنزل. طريقة تحضير بسكويت العيد بالنشادر و مكوناته طريقة تحضير بسكويت العيد بالنشادر و مكوناته المكونات.. 6 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات ومنخول.

كوب ونصف من السكر البودر.

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقة كبيرة فانيليا.

4 حبات بيض.

2 ملعقة كبيرة نشادر.

نصف كوب حليب دافئ.

رشه ملح. طريقة تحضير بسكويت العيد بالنشادر احضري وعاء واسع وعميق ضعي فيه السمنة والسكر ثم اخفقي المكونات جيدا حتى تصير بقوام كريمي. ثم ضيفي الفانيليا والبيض مع الاستمرار في عملية الخفق جيدا حتى تمتزج المكونات ببعضها. ثم قومي بإضافة اللبن الى الخليط السابق ثم ضيفي رشه الملح مع الاستمرار في عملية التقليب. في وعاء اخر ضيفي كل المكونات الخافة من الدقيق البيكنج باودر والنشادر ثم اخلطي جميع المكونات جيدا. ثم ضيفي المكونات الجافة السابق خلطها إلى مزيج السمنة والسكر قومي بعملية العجن حتى تحصلين على عجينة طرية ناعمة ومتماسكة. تترك العجينة لترتاح قليلا ثم شكلي عجينه البسكويت حسب الرغبة عن طريق قمع الحلواني أو ماكينة البسكويت. بعد تشكيل وحدات البسكوت في صينية الفرن ضعيها في فرن مسبق التسخين على درجة حرارة متوسطة حتي يتم نضج البسكويت ويسير باللون الذهبي الأحمر من اسفل ثم من اعلى. طريقة تحضير بسكويت العيد بالنشادر طريقة تحضير بسكويت البرتقال طريقة تحضير بسكويت البرتقال المقادير.. كاس ونصف من السمنة.

كيلو دقيق متعدد الاستعمالات ومنخول.

2 كاس سكر بودره.

4 حبات بيض.

ربع كوب من عصير البرتقال فريش.

ملعقة صغيرة من رائحة البرتقال متواجدة عند العطار. خطوات إعداد بسكويت البرتقال في وعاء واسع اخلطي المكونات الجافة من الدقيق والبيكنج باودر. في وعاء اخر قومي بخفق السمنة بالسكر حتى يصبح القوام كريمي. في كوب عصير البرتقال ضعي رائحة البرتقال عليه ثم ضيفي جميع المكونات في وعاء واحد تدريجيا مع الاستمرار في التقليب للحصول على عجينة طرية متماسكة. قومي بتشكيل عجينة البسكويت إما في قمع الحلواني أو ماكينة البسكويت. روصى وحدات البسكويت في صينية الفرن وضعيها في فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 160 درجة. وعندما ينضج البسكويت ويكتسب الون الذهبي أخرجيه من الفرن. ثم يترك ليبرد وقدميه في أطباق التقديم. خطوات إعداد بسكويت البرتقال

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