طريقة جبنة الموزاريلا منال العالم بيتي مطاطية باللبن الجاموسي بالخطوات

طريقة جبنة الموزاريلا منال العالم ، واحدة من أفضل طرق عمل الموتزاريلا في المنزل، مثل الجاهزة تمامًا، وهي واحدة من أشهر أنواع الجبن، التي يتم إضافتها على الوجبات خاصة البيتزا الشهية اللذيذة بكل أنواعها، وطرق تحضيرها المختلفة، مثل بيتزا 10 دقائق بدون عجن، و طريقة بيتزا الطاسة السريعة، و طريقة عمل البيتزا الإيطالية الرقيقة. فكلها طرق مختلفة لعمل البيتزا، ولكن الأساس في الحشو هو إضافة جبنة الموزاريلا، تلك الجبنة المطاطية الغنية بالدهون، ولهذا السبب مع تعرضها لدرجة حرارة مرتفعة، تبدأ في الانصهار، ثم تتغلغل في الطعام، وعندما تقومين بتقطيعه، تلاحظين نسبة المط في قطعة الطعام، سواء البيتزا أو أية وصفة أخرى. وجدير بالذكر أن الجبنة الموزاريلا، واحدة من أشهر وأنواع الجبن، التي تناسب من يقومون بنظام الكيتو دايت للتخسيس. ومن أهم طرق عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية، طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا للشيف حسن، وطريقة عمل الجبنة الموتزاريلا للشيف نجلاء، وطريقة عمل الموزاريلا من الجبنة القريش، وطريقة الجبنة الموتزاريلا فاطمة أبو حاتي، وطريقة عمل الجبنة الموتزاريلا الشيف نونا، وطريقة عمل الجبنة الموزاريلا للشيف هالة، وطريقة عمل الجبنة الموزاريلا باللبن البودرة، وطريقة عمل الجبنة الموتزاريلا بدون لبن، ولكن سوف نشرح وصفة وطريقة عمل جبنة الموزاريلا منال العالم، بكل الخطوات البسيطة.

2 لتر من اللبن السائل، ويفضل استخدام اللبن البقري، أو اللبن الجاموسي، دون استخدام اللبن منزوع الدسم أو الجاهز، وذلك للحصول على نتيجة أفضل.

1 ملعقة صغيرة من ملح الليمون.