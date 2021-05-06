طريقة جبنة الموزاريلا منال العالم بيتي مطاطية باللبن الجاموسي بالخطوات

طريقة جبنة الموزاريلا منال العالم ، واحدة من أفضل طرق عمل الموتزاريلا في المنزل، مثل الجاهزة تمامًا، وهي واحدة من أشهر أنواع الجبن، التي يتم إضافتها على الوجبات خاصة البيتزا الشهية اللذيذة بكل أنواعها، وطرق تحضيرها المختلفة، مثل بيتزا 10 دقائق بدون عجن، و طريقة بيتزا الطاسة السريعة، و طريقة عمل البيتزا الإيطالية الرقيقة. فكلها طرق مختلفة لعمل البيتزا، ولكن الأساس في الحشو هو إضافة جبنة الموزاريلا، تلك الجبنة المطاطية الغنية بالدهون، ولهذا السبب مع تعرضها لدرجة حرارة مرتفعة، تبدأ في الانصهار، ثم تتغلغل في الطعام، وعندما تقومين بتقطيعه، تلاحظين نسبة المط في قطعة الطعام، سواء البيتزا أو أية وصفة أخرى. وجدير بالذكر أن الجبنة الموزاريلا، واحدة من أشهر وأنواع الجبن، التي تناسب من يقومون بنظام الكيتو دايت للتخسيس. ومن أهم طرق عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية، طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا للشيف حسن، وطريقة عمل الجبنة الموتزاريلا للشيف نجلاء، وطريقة عمل الموزاريلا من الجبنة القريش، وطريقة الجبنة الموتزاريلا فاطمة أبو حاتي، وطريقة عمل الجبنة الموتزاريلا الشيف نونا، وطريقة عمل الجبنة الموزاريلا للشيف هالة، وطريقة عمل الجبنة الموزاريلا باللبن البودرة، وطريقة عمل الجبنة الموتزاريلا بدون لبن، ولكن سوف نشرح وصفة وطريقة عمل جبنة الموزاريلا منال العالم، بكل الخطوات البسيطة.طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا من اللبن القاطع
- 2 لتر من اللبن السائل، ويفضل استخدام اللبن البقري، أو اللبن الجاموسي، دون استخدام اللبن منزوع الدسم أو الجاهز، وذلك للحصول على نتيجة أفضل.
- 1 ملعقة صغيرة من ملح الليمون.
- قومي بوضع اللبن السائل، في مطبخك دون أن تقومين بغليه، فقط اتركيه خارج الثلاجة، ودعيه يتحول إلى لبن رائب.
- يُترك اللبن السائل في درجة حرارة الغرفة، وذلك لمدة 12 ساعة، تقوم فيها البيكتريا النافعة، بعملية تخثر للحليب.
- أضيفي ملح الليمون على اللبن الرائب، وامزيجهما جيدًا.
- ضعي الحليب الرائب على النار، واجعليها متوسطة الحرارةز
- استمري في التقليب والتحريك للحليب، حتى يبدأ الحليب في التكتل، وينفصل عن الشرش الخاص به.
- قومي برفع درجة الحرارة أسفل الحليب، ثم ابدئي في تجميع الكتل من الوعاء.
- قومي بالضغط على كتل الجبن بعد تجميعها، حتى تتخلص من المياه الزائدة، وتشعرين أنها مطاطية.
- أخرجي كل تكتلات الجبن، ثم قومي بعصرها وهي ساخنة، حتى تشعرين أنها بدأت تكون مثل العجين.
- ضعي الجبنة الموزاريللا في الفريزر، على الأقل لمدة ساعة، ثم أخرجيها وقومي ببشرها، أو قومي بتقطيعها إلى شرائح أو أصابع، حسب رغبتك والاستخدامات التي تقومين بها، فقد تحتاجين إلى وضع الجبنة الموزاريلا البيتي، التي قمت بعملها في المنزل، في أصابع البطاطس المقلية بالجبن، كوجبة خفيفة وشهية ومشعبة للسحور في رمضان، ويمك لأولادك الحصول عليها وتناولها في المدرسة أو النادي، وكذلك يمكنك الحصول على أصابع منها وتناولها في منتصف يومك.
الوسوم
طريقة جبنة الموزاريلا منال العالم ، واحدة من أفضل طرق عمل الموتزاريلا في المنزل، مثل الجاهزة تمامًا، وهي واحدة من أشهر أنواع الجبن، التي يتم إضافتها على الوجبات خاصة البيتزا الشهية اللذيذة بكل أنواعها، وطرق تحضيرها المختلفة، مثل بيتزا 10 دقائق بدون عجن، و طريقة بيتزا الطاسة السريعة، و طريقة عمل البيتزا الإيطالية الرقيقة. فكلها طرق مختلفة لعمل البيتزا، ولكن الأساس في الحشو هو إضافة جبنة الموزاريلا، تلك الجبنة المطاطية الغنية بالدهون، ولهذا السبب مع تعرضها لدرجة حرارة مرتفعة، تبدأ في الانصهار، ثم تتغلغل في الطعام، وعندما تقومين بتقطيعه، تلاحظين نسبة المط في قطعة الطعام، سواء البيتزا أو أية وصفة أخرى. وجدير بالذكر أن الجبنة الموزاريلا، واحدة من أشهر وأنواع الجبن، التي تناسب من يقومون بنظام الكيتو دايت للتخسيس. ومن أهم طرق عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية، طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا للشيف حسن، وطريقة عمل الجبنة الموتزاريلا للشيف نجلاء، وطريقة عمل الموزاريلا من الجبنة القريش، وطريقة الجبنة الموتزاريلا فاطمة أبو حاتي، وطريقة عمل الجبنة الموتزاريلا الشيف نونا، وطريقة عمل الجبنة الموزاريلا للشيف هالة، وطريقة عمل الجبنة الموزاريلا باللبن البودرة، وطريقة عمل الجبنة الموتزاريلا بدون لبن، ولكن سوف نشرح وصفة وطريقة عمل جبنة الموزاريلا منال العالم، بكل الخطوات البسيطة.طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا من اللبن القاطع
- 2 لتر من اللبن السائل، ويفضل استخدام اللبن البقري، أو اللبن الجاموسي، دون استخدام اللبن منزوع الدسم أو الجاهز، وذلك للحصول على نتيجة أفضل.
- 1 ملعقة صغيرة من ملح الليمون.
- قومي بوضع اللبن السائل، في مطبخك دون أن تقومين بغليه، فقط اتركيه خارج الثلاجة، ودعيه يتحول إلى لبن رائب.
- يُترك اللبن السائل في درجة حرارة الغرفة، وذلك لمدة 12 ساعة، تقوم فيها البيكتريا النافعة، بعملية تخثر للحليب.
- أضيفي ملح الليمون على اللبن الرائب، وامزيجهما جيدًا.
- ضعي الحليب الرائب على النار، واجعليها متوسطة الحرارةز
- استمري في التقليب والتحريك للحليب، حتى يبدأ الحليب في التكتل، وينفصل عن الشرش الخاص به.
- قومي برفع درجة الحرارة أسفل الحليب، ثم ابدئي في تجميع الكتل من الوعاء.
- قومي بالضغط على كتل الجبن بعد تجميعها، حتى تتخلص من المياه الزائدة، وتشعرين أنها مطاطية.
- أخرجي كل تكتلات الجبن، ثم قومي بعصرها وهي ساخنة، حتى تشعرين أنها بدأت تكون مثل العجين.
- ضعي الجبنة الموزاريللا في الفريزر، على الأقل لمدة ساعة، ثم أخرجيها وقومي ببشرها، أو قومي بتقطيعها إلى شرائح أو أصابع، حسب رغبتك والاستخدامات التي تقومين بها، فقد تحتاجين إلى وضع الجبنة الموزاريلا البيتي، التي قمت بعملها في المنزل، في أصابع البطاطس المقلية بالجبن، كوجبة خفيفة وشهية ومشعبة للسحور في رمضان، ويمك لأولادك الحصول عليها وتناولها في المدرسة أو النادي، وكذلك يمكنك الحصول على أصابع منها وتناولها في منتصف يومك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة جبنة الموزاريلا منال العالم بيتي مطاطية باللبن الجاموسي بالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.