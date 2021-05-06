طريقة عمل سردين مخلل على أصولها في البيت

في ظل هذه الأيام والجميع ينتظرون عيد الفطر المبارك ويقومون بتحضير الفسيخ والسردين المخلل ويفضلون عمله في المنزل وعدم شرائه جاهزا، نظرا لانتشار الأمراض والفيروسات لذا نقدم لكم طريقة عمل السردين المخلل، لما له من أهمية كبيرة لجسم الإنسان فهو يقي من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، غير أنه يساعد على ضبط ضغط الدم، وخفض نسبة الكولسترول في الدم، وغيرها من الفوائد الأخرى لجسم الانسان، فتعالوا معنا لنتعرف على المكونات وطريقة التحضير بالتفصيل.مكونات عمل السردين المخلل في المنزل:
لكي نقوم بتحضير السردين المخلل في المنزل علينا بتحضير هذه المكونات وهي:
- نقوم بشراء كيلو جرام من السردين البلدي الطازج، ويفضل أن يكون حجمه كبير.
- نجهز ثمن كوب من زيت الزيتون، وثمن كوب من الخل الطبيعي الأبيض.
- نحضر ملعقتين كبيرتين من الشطة، وملعقتين كبيرتين من الكمون.
- نجهز كوبين ونصف من الملح الخشن يقدر بحوالي نصف كيلو جرام.
لكي نقوم بتحضير السردين المخلل يجب علينا إتباع الآتي خطوة بخطوة:
- نقوم بغسل السردين جيدا من أى رمال وشوائب البحر، ونضعه فى مصفاة للعمل على تصفيته من الماء نهائيا.
- ثم نقوم بتنشيفه جيدا من الماء بإستخدام قماشة قطنية أو مناديل المطبخ.
- نقوم بتجهيز صينية ونضع فيها ورق زبدة، ونضع فيها السردين ونتركه في الشمس لمدة ساعتين أو أكثر حتى يجف تماما.
- نقوم بتجهيز الخلطة وذلك من خلال إحضار إناء، ونضع فيه جميع المكونات ونقلبها جيدا حتى ذوبانها نهائياً.
- نقوم بإحضار السردين مع مراعاة فتح الخياشيم، ونضع كمية مناسبة من الحشوه بداخلها.
- نقوم بتجهيز برطمان نظيف ونضع فيه كيس بلاستيكي.
- نقوم برص السردين أفقيا، مع مراعاة وضع رأس السردين قى قاع البرطمان.
- نقوم بإزالة أى هواء من البرطمان وغلق الكيس جيدا وتغطيه البرطمان، ووضعه في مكان جيد التهوية ونتركه لمدة عشر أيام.
- نقوم برج البرطمان جيدا بشكل يومي، وبعد مرور أيام التخليل نقوم باخراج السردين وغسله جيدا وفتحه، ونضعه في طبق التقديم ونضع فوقه الخل والزيت والليمون، ونتناوله مع الخبز.
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في ظل هذه الأيام والجميع ينتظرون عيد الفطر المبارك ويقومون بتحضير الفسيخ والسردين المخلل ويفضلون عمله في المنزل وعدم شرائه جاهزا، نظرا لانتشار الأمراض والفيروسات لذا نقدم لكم طريقة عمل السردين المخلل، لما له من أهمية كبيرة لجسم الإنسان فهو يقي من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، غير أنه يساعد على ضبط ضغط الدم، وخفض نسبة الكولسترول في الدم، وغيرها من الفوائد الأخرى لجسم الانسان، فتعالوا معنا لنتعرف على المكونات وطريقة التحضير بالتفصيل.مكونات عمل السردين المخلل في المنزل:
لكي نقوم بتحضير السردين المخلل في المنزل علينا بتحضير هذه المكونات وهي:
- نقوم بشراء كيلو جرام من السردين البلدي الطازج، ويفضل أن يكون حجمه كبير.
- نجهز ثمن كوب من زيت الزيتون، وثمن كوب من الخل الطبيعي الأبيض.
- نحضر ملعقتين كبيرتين من الشطة، وملعقتين كبيرتين من الكمون.
- نجهز كوبين ونصف من الملح الخشن يقدر بحوالي نصف كيلو جرام.
لكي نقوم بتحضير السردين المخلل يجب علينا إتباع الآتي خطوة بخطوة:
- نقوم بغسل السردين جيدا من أى رمال وشوائب البحر، ونضعه فى مصفاة للعمل على تصفيته من الماء نهائيا.
- ثم نقوم بتنشيفه جيدا من الماء بإستخدام قماشة قطنية أو مناديل المطبخ.
- نقوم بتجهيز صينية ونضع فيها ورق زبدة، ونضع فيها السردين ونتركه في الشمس لمدة ساعتين أو أكثر حتى يجف تماما.
- نقوم بتجهيز الخلطة وذلك من خلال إحضار إناء، ونضع فيه جميع المكونات ونقلبها جيدا حتى ذوبانها نهائياً.
- نقوم بإحضار السردين مع مراعاة فتح الخياشيم، ونضع كمية مناسبة من الحشوه بداخلها.
- نقوم بتجهيز برطمان نظيف ونضع فيه كيس بلاستيكي.
- نقوم برص السردين أفقيا، مع مراعاة وضع رأس السردين قى قاع البرطمان.
- نقوم بإزالة أى هواء من البرطمان وغلق الكيس جيدا وتغطيه البرطمان، ووضعه في مكان جيد التهوية ونتركه لمدة عشر أيام.
- نقوم برج البرطمان جيدا بشكل يومي، وبعد مرور أيام التخليل نقوم باخراج السردين وغسله جيدا وفتحه، ونضعه في طبق التقديم ونضع فوقه الخل والزيت والليمون، ونتناوله مع الخبز.
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