طريقة عمل سردين مخلل على أصولها في البيت

في ظل هذه الأيام والجميع ينتظرون عيد الفطر المبارك ويقومون بتحضير الفسيخ والسردين المخلل ويفضلون عمله في المنزل وعدم شرائه جاهزا، نظرا لانتشار الأمراض والفيروسات لذا نقدم لكم طريقة عمل السردين المخلل، لما له من أهمية كبيرة لجسم الإنسان فهو يقي من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، غير أنه يساعد على ضبط ضغط الدم، وخفض نسبة الكولسترول في الدم، وغيرها من الفوائد الأخرى لجسم الانسان، فتعالوا معنا لنتعرف على المكونات وطريقة التحضير بالتفصيل.

مكونات عمل السردين المخلل في المنزل:

لكي نقوم بتحضير السردين المخلل في المنزل علينا بتحضير هذه المكونات وهي:

نقوم بشراء كيلو جرام من السردين البلدي الطازج، ويفضل أن يكون حجمه كبير.

نجهز ثمن كوب من زيت الزيتون، وثمن كوب من الخل الطبيعي الأبيض.

نحضر ملعقتين كبيرتين من الشطة، وملعقتين كبيرتين من الكمون.

نجهز كوبين ونصف من الملح الخشن يقدر بحوالي نصف كيلو جرام.

كيفية تجهيز وتحضير السردين المخلل في المنزل:

لكي نقوم بتحضير السردين المخلل يجب علينا إتباع الآتي خطوة بخطوة: