طريقة كفتة الدجاج بالقشطة مشبعة للأطفال وسهلة التحضير للعزائم

طريقة كفتة الدجاج بالقشطة ، واحدة من الوصفات سريعة التحضير، وكذلك مغذية ومشعبة في نفس الوقت، خاصة وأن مكوناتها بسيطة وسهلة العثور عليها، فقط لا تحتاج منك سوى القليل من الوقت، وبعض المقادير البسيطة. تعاني الكثير من الأمهات والسيدات، عندما يكون لديها عزومة في المنزل، أو لديها أطفالًا لا يشتهون الطعام كثيرًا، ويفضلون الوجبات الجاهزة، فإذا كنت ترغبين في تحضير وجبة شهية، تجذب أطفالك وفي نفس الوقت مغذية لأجسادهم الصغيرة، فلاشك أن طريقة كفتة دجاج بالقشطة، هي أنسب طرق تحضير الدجاج في المنزل مثل الجاهز، وسوف يحبها أطفالك جدًا، بالإضافة إلى أنها في العزائم، تكون وجبة متكاملة إلى جوار، الأطباق الرئيسة على مائدتك. ويمكنك عمل كفتة الدجاج بأكثر من طريقة منها، طريقة عمل كفتة الدجاج بالقشطة والجبن الكيري، ولا تنس أنه يمكنك تنفيذ طريقة عمل الجبنة الكريمي الكيري، والاتسفادة منها في حشواتك المنزلية الشهية، وكذلك طريقة عمل كفتة الدجاج بجبنة بوك، وكلها طرق تختلف قليلًا في المقادير، والبعض يحب الدجاج مع الجبنة الموزاريلا، وهي سهلة التحضير، يمكنك تنفيذ طريقة جبنة الموزاريلا منال العالم في منزلك، وتوفير نفقاتك واستخدامها في كل أطعمتك.

دجاج كاملة مخلية من العظام، ومفتتة إلى قطع صغيرة.

كوب واحد من البقسماط.

علبة واحدة من القشطة الجاهزة.

حبة بيضة واحدة في درجة حرارة الغرفة.

علبة واحدة من الجبنة (ويمكنك عمل الجبنة الكريمي الكيري في المنزل، بأسهل طريقة ممكنة مع ضمان جودتها بالطبع).

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

زيت للقلي.