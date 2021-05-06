طريقة كفتة الدجاج بالقشطة مشبعة للأطفال وسهلة التحضير للعزائم

طريقة كفتة الدجاج بالقشطة ، واحدة من الوصفات سريعة التحضير، وكذلك مغذية ومشعبة في نفس الوقت، خاصة وأن مكوناتها بسيطة وسهلة العثور عليها، فقط لا تحتاج منك سوى القليل من الوقت، وبعض المقادير البسيطة. تعاني الكثير من الأمهات والسيدات، عندما يكون لديها عزومة في المنزل، أو لديها أطفالًا لا يشتهون الطعام كثيرًا، ويفضلون الوجبات الجاهزة، فإذا كنت ترغبين في تحضير وجبة شهية، تجذب أطفالك وفي نفس الوقت مغذية لأجسادهم الصغيرة، فلاشك أن طريقة كفتة دجاج بالقشطة، هي أنسب طرق تحضير الدجاج في المنزل مثل الجاهز، وسوف يحبها أطفالك جدًا، بالإضافة إلى أنها في العزائم، تكون وجبة متكاملة إلى جوار، الأطباق الرئيسة على مائدتك. ويمكنك عمل كفتة الدجاج بأكثر من طريقة منها، طريقة عمل كفتة الدجاج بالقشطة والجبن الكيري، ولا تنس أنه يمكنك تنفيذ طريقة عمل الجبنة الكريمي الكيري، والاتسفادة منها في حشواتك المنزلية الشهية، وكذلك طريقة عمل كفتة الدجاج بجبنة بوك، وكلها طرق تختلف قليلًا في المقادير، والبعض يحب الدجاج مع الجبنة الموزاريلا، وهي سهلة التحضير، يمكنك تنفيذ طريقة جبنة الموزاريلا منال العالم في منزلك، وتوفير نفقاتك واستخدامها في كل أطعمتك.مقادير كفتة الدجاج بالقشطة اللذيذة
- دجاج كاملة مخلية من العظام، ومفتتة إلى قطع صغيرة.
- كوب واحد من البقسماط.
- علبة واحدة من القشطة الجاهزة.
- حبة بيضة واحدة في درجة حرارة الغرفة.
- علبة واحدة من الجبنة (ويمكنك عمل الجبنة الكريمي الكيري في المنزل، بأسهل طريقة ممكنة مع ضمان جودتها بالطبع).
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- زيت للقلي.
- قومي أولًا بتفتيت قطع الدجاج المخلية لديك، إلى قطع صغيرة للغاية، أشبه باللحم المفروم.
- أحضري وعاء عميق وواسع، وضعي به كل المقادير والمكونات المذكورة بالأعلى، عدا كوب البقسماط اتركيه جانبًا.
- قومي بمزج كل المكونات معًا، حتى تمام الامتزاج.
- سوف يتكون لديك عجين، قومي بتشكيله على هيئة كرات.
- اغمري كرات الدجاج لديك في البيض المخفوق، بحيث يغلفها كاملة من الخارج.
- ثم اغمريها مرة ثانية في البقسماط.
- قومي بتسخين زيت القلي لديك على نار مرتفعة، وبعد أن يسخن اجعليه على درجة حرارة متوسطة، ثم اغمري به كرات الدجاج بالقشطة اللذيذة والجبنة.
- ارفعي كرات الدجاج بالقشطة عن الزيت، واتركيه ااخلص من المتبقي من الزيت بها|، بعد أن يتحول لونها إلى الذهبي الجميل، وهو دليل نضجها.
- قدميها لأفراد أسرتك ساخنة، واستمتعي بوجبة شهية وغنية بكل الفيتامنات والبروتين، وصحية أيضًا، وألف هناء.
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طريقة كفتة الدجاج بالقشطة ، واحدة من الوصفات سريعة التحضير، وكذلك مغذية ومشعبة في نفس الوقت، خاصة وأن مكوناتها بسيطة وسهلة العثور عليها، فقط لا تحتاج منك سوى القليل من الوقت، وبعض المقادير البسيطة. تعاني الكثير من الأمهات والسيدات، عندما يكون لديها عزومة في المنزل، أو لديها أطفالًا لا يشتهون الطعام كثيرًا، ويفضلون الوجبات الجاهزة، فإذا كنت ترغبين في تحضير وجبة شهية، تجذب أطفالك وفي نفس الوقت مغذية لأجسادهم الصغيرة، فلاشك أن طريقة كفتة دجاج بالقشطة، هي أنسب طرق تحضير الدجاج في المنزل مثل الجاهز، وسوف يحبها أطفالك جدًا، بالإضافة إلى أنها في العزائم، تكون وجبة متكاملة إلى جوار، الأطباق الرئيسة على مائدتك. ويمكنك عمل كفتة الدجاج بأكثر من طريقة منها، طريقة عمل كفتة الدجاج بالقشطة والجبن الكيري، ولا تنس أنه يمكنك تنفيذ طريقة عمل الجبنة الكريمي الكيري، والاتسفادة منها في حشواتك المنزلية الشهية، وكذلك طريقة عمل كفتة الدجاج بجبنة بوك، وكلها طرق تختلف قليلًا في المقادير، والبعض يحب الدجاج مع الجبنة الموزاريلا، وهي سهلة التحضير، يمكنك تنفيذ طريقة جبنة الموزاريلا منال العالم في منزلك، وتوفير نفقاتك واستخدامها في كل أطعمتك.مقادير كفتة الدجاج بالقشطة اللذيذة
- دجاج كاملة مخلية من العظام، ومفتتة إلى قطع صغيرة.
- كوب واحد من البقسماط.
- علبة واحدة من القشطة الجاهزة.
- حبة بيضة واحدة في درجة حرارة الغرفة.
- علبة واحدة من الجبنة (ويمكنك عمل الجبنة الكريمي الكيري في المنزل، بأسهل طريقة ممكنة مع ضمان جودتها بالطبع).
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- زيت للقلي.
- قومي أولًا بتفتيت قطع الدجاج المخلية لديك، إلى قطع صغيرة للغاية، أشبه باللحم المفروم.
- أحضري وعاء عميق وواسع، وضعي به كل المقادير والمكونات المذكورة بالأعلى، عدا كوب البقسماط اتركيه جانبًا.
- قومي بمزج كل المكونات معًا، حتى تمام الامتزاج.
- سوف يتكون لديك عجين، قومي بتشكيله على هيئة كرات.
- اغمري كرات الدجاج لديك في البيض المخفوق، بحيث يغلفها كاملة من الخارج.
- ثم اغمريها مرة ثانية في البقسماط.
- قومي بتسخين زيت القلي لديك على نار مرتفعة، وبعد أن يسخن اجعليه على درجة حرارة متوسطة، ثم اغمري به كرات الدجاج بالقشطة اللذيذة والجبنة.
- ارفعي كرات الدجاج بالقشطة عن الزيت، واتركيه ااخلص من المتبقي من الزيت بها|، بعد أن يتحول لونها إلى الذهبي الجميل، وهو دليل نضجها.
- قدميها لأفراد أسرتك ساخنة، واستمتعي بوجبة شهية وغنية بكل الفيتامنات والبروتين، وصحية أيضًا، وألف هناء.
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