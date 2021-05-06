كفتة بالبطاطس وطماطم في 20 دقيقة بالفرن سريعة بدون ما تفك منك كفتة طعم رائع

كفتة اللحم من أسهل وأسرع وجبات التي تقدم على مائدة إفطار شهر رمضان، فمع تحضير حلويات العيد واقتراب انتهاء شهر رمضان تنشغل ربات بيوت وسيدات في صنع كحك وبسكويت وترغب في صنع إفطار سريع ولا يوجد اسرع من صنع كفتة بالبطاطس وطماطم صينية لحم سريعة بالخضروات مفيدة وصحية تناسب كل أفراد الأسرة، ويمكن من مكونات بسيطة صنع صينية بطاطس بالكفتة كبيرة ويتم تناولها مع الأرز الأبيض أو بالخبز، صينية كفتة بالبطاطس بالفرن غالبا ما تواجهها مشاكل مع ربات بيوت بسبب أن كفتة تفك في صينية مع طماطم ولكننا سنقدم لك طريقة مثالية ناجحة لعمل كفتة وتوضع في صينية بالفرن بدون تحمير فتابعي معنا خطوات تحضير كفتة بالبطاطس وطماطم بالفرن صينية سريعة رائعة شهية.

صينية كفتة يمكن أن تصنع وتعد بأكثر من طريقة فيمكن أن تعد بالطماطم أو بدون صلصة، وتكون خفيفة ولذيذة وسهلة تجهيز، كما أن تلك الصينية تعد بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وتحضر في دقائق وتقدم للأسرة في أقل من ساعة يكون معك أحلى واطعم صينية كفتة مع بطاطس داخل الفرن سهلة ولذيذة.

لعمل الكفتة نحتاج إلى كيلو من لحم مفروم. ثمرة بصل واحدة كبيرة الحجم مفرومة ناعم. خمس فصوص ثوم مفرومين ناعم. كوب من ورق بقدونس مقطع لقطع صغيرة. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الذرة. ملعقة كبيرة من بهارات اللحمة أو 7 بهارات. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كيلو من بطاطس بحجم متوسط تقطع إلى شرائح سميكة. حوالي خمس ثمرات طماطم تقطع لشرائح. 2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم. كوب ونصف الكوب من الماء الساخن. ملعقة صغيرة ملح ناعم.

توضع كل مكونات في وعاء عميق وتخلط جميعا باليد حتى تمتزج المكونات تماما مع بعضها يعجن اللحم المفروم مع باقي مكونات الكفتة.

ثم يتم تغطية لحم الكفتة في وعاء بورق من نايلون وتدخل الثلاجة تتماسك لمدة ساعة على الأقل حتى تضمني بأن لا تفك منك أثناء تسوية.

ثم تدهن اليدين بالزيت وتشكل الكفتة على شكل أقراص بحجم متوسط، وترص على طبق مفروم كبير.

لعمل صينية يسخن الفرن على حرارة متوسطة، وترص شرائح بطاطس في الصينية ويرص فوقها شرائح طماطم ثم طبقة أخيرة أقراص الكفتة.

يذاب معجون الطماطم مع ماء ساخن وملح وتصب على كفتة والبطاطس وتغطى بأحكام الصينية بورق فويل.

أدخلي صينية وهي مغطاه في رف الأوسط وتترك داخلة لمدة 50 دقيقة حتى تنضج بطاطس وكفتة معا.

انزعي ورق فويل من على الصينية واشعلي شواية قليلا حتى يتم تحمير وجه الصينية، وتخرج وتقدم مع الأرز.

لحم مفروم على حسب رغبتك. عدد اثنين ثمرة بصل متوسطة الحجم مفروم ناعم. مقدار من كزبرة خضراء وبقدونس مقطع لقطع صغيرة. 4 فص ثوم مفروم ناعم. 4 ثمرات طماطم مقطعة إلى شرائح. فلفل أخضر مقطع لشرائح. ملح فلفل أسود على حسب رغبتك. ملعقة صغيرة بهارات لحم. 5 ثمرات البطاطس مقطع حلقات محمرة نصف تحمير. ملعقة صغيرة من نعناع جاف.

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