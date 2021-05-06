أحلي طاجن مسقعه بالحمة المفرومة ممكن تقدميه لأسرتك علي الفطار

يعتبر طاجن مسقعه بالحمة المفرومة ، من أجمل الأكلات التي يمكن أن تقدميها، لأفراد أسرتك علي سفرة شهر رمضان، فهو من أشهي وألذ الوجبات سريعة التحضير، فهي يعد طبق للذيذ وذات مذاق مختلف، يعشقه الكثير من الكبار والصغار، فهو من الأكلات الخفيفة علي المعدة، ويحتوي علي عدد كبير من البروتينات، التي يحتاجها الجسم خلال يومه، فهو يتميز بشكله المختلف والرائع ومذاقه الممتاز، وتبحث جميع النساء علي طريقة تحضيره الصحيحة في المنزل، فهو من أشهي وألذ الطواجن، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل مسقعه بالحمة المفرومة بخطوات بسيطة وسريعة. مكونات عمل طاجن مسقعه بالحمة المفرومة مكونات عمل طاجن مسقعه بالحمة المفرومة تعرفي من خلال السطور الأتية علي أبسط المكونات هذا الطاجن الرائع والمميزوهي كالاتي:- باذنجان شرائح مقلي.

بطاطس شرائح مقلي.

2 فلفل رومي وزيهم فلفل رومي حار مقلي.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

كوب من عصير الطماطم.

معلقتين من صلصة الطماطم.

بصليه متوسطة نقطعها مكعبات صغيرة.

فلفل حار مقطع صغير.

5 فصوص ثوم مفروم.

ملح فلفل أسود.

معلقة بهارات وكمون. طريقة التحضير طريقة التحضير تعرفي من خلال هذا المقال علي طريقة تحضير طاجن مسقعه بالحمة المفرومة و كما يلي:- أولاً نعصج اللحمة في معلقتين زيت، ثم نضيف عليهم البصل والثوم والفلفل الأخضر، نغطي حتي يذبل الخضار. ثم نضيف التوابل والملح والطماطم، نترك الخليط لمدة 10 دقائق حتي يتسبك ثم يرفع من علي النار. نقوم بإحضار طاجن الفرن ونضع فيه نصف الباذنجان والبطاطس والفلفل في الارضية، ثم نضع نصف مقدار الخليط. ثم باقي الباذنجان والبطاطس والفلفل، ثم بقي الخليط علي الوجه، ندخل الطاجن في الفرن علي أعلي درجة حرارة، ونتركه لمدة نصف ساعة حتي يصبح ناضج تماماً، بعد ذلك يقدم بالهناء والشفاء. الوسوم

يعتبر طاجن مسقعه بالحمة المفرومة ، من أجمل الأكلات التي يمكن أن تقدميها، لأفراد أسرتك علي سفرة شهر رمضان، فهو من أشهي وألذ الوجبات سريعة التحضير، فهي يعد طبق للذيذ وذات مذاق مختلف، يعشقه الكثير من الكبار والصغار، فهو من الأكلات الخفيفة علي المعدة، ويحتوي علي عدد كبير من البروتينات، التي يحتاجها الجسم خلال يومه، فهو يتميز بشكله المختلف والرائع ومذاقه الممتاز، وتبحث جميع النساء علي طريقة تحضيره الصحيحة في المنزل، فهو من أشهي وألذ الطواجن، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل مسقعه بالحمة المفرومة بخطوات بسيطة وسريعة. مكونات عمل طاجن مسقعه بالحمة المفرومة مكونات عمل طاجن مسقعه بالحمة المفرومة تعرفي من خلال السطور الأتية علي أبسط المكونات هذا الطاجن الرائع والمميزوهي كالاتي:- باذنجان شرائح مقلي.

بطاطس شرائح مقلي.

2 فلفل رومي وزيهم فلفل رومي حار مقلي.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

كوب من عصير الطماطم.

معلقتين من صلصة الطماطم.

بصليه متوسطة نقطعها مكعبات صغيرة.

فلفل حار مقطع صغير.

5 فصوص ثوم مفروم.

ملح فلفل أسود.

معلقة بهارات وكمون. طريقة التحضير طريقة التحضير تعرفي من خلال هذا المقال علي طريقة تحضير طاجن مسقعه بالحمة المفرومة و كما يلي:- أولاً نعصج اللحمة في معلقتين زيت، ثم نضيف عليهم البصل والثوم والفلفل الأخضر، نغطي حتي يذبل الخضار. ثم نضيف التوابل والملح والطماطم، نترك الخليط لمدة 10 دقائق حتي يتسبك ثم يرفع من علي النار. نقوم بإحضار طاجن الفرن ونضع فيه نصف الباذنجان والبطاطس والفلفل في الارضية، ثم نضع نصف مقدار الخليط. ثم باقي الباذنجان والبطاطس والفلفل، ثم بقي الخليط علي الوجه، ندخل الطاجن في الفرن علي أعلي درجة حرارة، ونتركه لمدة نصف ساعة حتي يصبح ناضج تماماً، بعد ذلك يقدم بالهناء والشفاء.

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