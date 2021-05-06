طريقة عمل الكحك الناعم مثل الجاهز

اقترب عيد الفطر المبارك، ولا تكتمل فرحة العيد بدون الكحك اللذيذ، والذي يعد من أساسيات الاحتفال بالعيد، ويرجح البعض أن الكحك معروف منذ عهد الفراعنة وكان يصنع في البلاط الملكي للفرعون، وكان يتم نقشه برسومات تعبر عن ثقافة قدماء المصريين مثل نقشة الشمس، وتم انتقال وصفة الكحك على مدار الأجيال وأصبح من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر عند المصريين

ولذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل الكحك الجاهز مثل المحلات تمامًا بكل سهولة.

كيلو دقيق.

نصف كيلو سمن.

2 ملعقة زيت ذرة.

ربع كوب حليب بارد (50 جرام).

3/4 كوب ماء بارد.

ملعقة خميرة (10 جرام).

ملعقة صغيرة رائحة كحك.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر(8 جرام).

50 جرام سمسم محمص.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

3/4 كوب ماء بارد (150 جرام).

60 جرام سكر بودرة ( 1/2 كوب).

رشة ملح.

مكونات الكحك الناعم

لحشوة الملبن

1/2 كيلو ملبن + علبة روح الموز+ ملعقة سمن بلدي.

يمكن إضافة المكسرات مثل اللوز والبندق وعين الجمل مع الملبن أو حتى بمفردها.

لحشوة العجوة

عجوة + ملعقة سمن بلدي+ ملعقة قشطة.

خطوات عمل الكحك

يمكنك اختيار الحشوة التي تفضليها، سواء من الملبن أو العجوة أو المكسرات فقط.

نقوم بعجن المكونات معَا وتشكيلها على هيئة كرات.

إذا كانت العجوة صلبة، قم بتسخين الفرن ثم اطفئه، ثم ضع العجوة والسمن والقشطة في وعاء وادخلها الفرن الساخن لمدة 10 دقائق، ثم نعجنهم باليد.

يمكن إضافة المكسرات للملبن أو العجوة.

لتحضير الحشواتلتحضير الكعك

إذا كنت ستستخدمين سمن نباتي، فحضريه قبل تحضير الكحك بيوم، عن طريق وضعه في طاسه على النار حتى يذوب، ثم ارفعيه من النار بمجرد أن يسخن قليلًا (لا تتركيه يغلي )، ثم ضعيه في الثلاجة حتى اليوم التالي.

في اليوم التالي نضع الدقيق والبيكنج باودر والسمسم والخميرة والملح وريحة الكحك في وعاء للعجن.

نضع السمن والزيت على الدقيق وهو بحرارة الغرفة ، ثم نفرك أو نبث العجين باليد يمتزج السمن مع كل العجين.

يجب أن نفرك العجين لمدة 15 دقائق على الأقل.

بعد أن نحصل على عجين يشبه الرمل ، نقوم بعجنه جيدًا حتى نحصل على عجينة ناعمة جدًا، وعندما نشكلها باليد تكون متماسكة.

نقوم بإذابة السكر في الماء والحليب معًا، ثم نصبهم على العجين، ونعجنهم جيدًا، حتى نحصل على عجينة متماسكة (ويفضل إضافة الكمية بالتدريج.

لاختبار العجينة نأخذ قطعة ونشكلها على هيئة كرة إذا تشققت من الجوانب، فيمكن إضافة قليل من السمن.

نضع العجين جانبًا ليرتاح لمدة 10 دقائق.

لتشكيل العجين نحضر ملعقة ونأخذ منها قطعة ثم نفردها ونضع بها قطعة من الحشوة، ثم نغلقها جيدًا، ونضعها في قالب التشكيل.

نضع الكعك في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة ( في الرف الأوسط).

نخرج الكعك من الفرن وبعد أن يبرد نغطيه بالسكر البودرة وبالهناء والشفاء.

ملاحظات على الوصفة

السمن البلدي ( السمن الطبيعي ) هو أفضل أنواع السمن التي يمكن استخدامها، ويمكن صنع مزيج من السمن البلدي والسمن النباتي لتقليل التكلفة.

الزيت ضروري حتى نحصل على كعك ناعم.

تختلف أنواع الدقيق الموجودة بالأسواق، فيجب أن تختاري نوع الدقيق الفاخر أوالمخصص للكحك، لأن نوع الدقيق يؤثر على جودة الكحك.