دراسة: كيف يحمي العنب الجلد من أضرار الشمس

للعنب أحد أنواع الفواكه الشهيرة التي لها فوائد مهمة ومتعددة أكدت عليها الدراسات والبحوث الطبية التي اعتمدت على معرفة محتواه من الفيتامينات والعناصر الغذائية والكيميائية وتأثير كل منها على لصحة، والدراسات الجديدة تكشف فوائد إضافية للفواكه على اختلافها والعنب منها، وهاهي دراسة تربط بين تناول العنب ووقاية الجلد والبشرة من أضرار أشعة الشمس، إليكم التفاصيل.

العنب وصحة الجلد:

أكدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أن تناول العنب يمكن أن يحمي جلد الإنسان من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

تقول الدراسة التي أجريت في جامعة ألاباما برمنجهام بقيادة الباحث الرئيسي كريج إلميتس الحاصل على دكتوراه في الطب، التي بحثت في تأثير تناول مسحوق العنب الكامل بما يعادل 2.25 كوب من العنب يوميًا ولمدة 14 يومًا متتالية إنه يحمى من التلف الضوئي الذى قد يعانى منه الجلد نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية، حيث يعمل العنب كواقي شمسي صالح للأكل مما يوفر طبقة إضافية من الحماية بالإضافة إلى منتجات واقية من الشمس الموضعية.

تفاصيل الدراسة:

تم قياس استجابة جلد الأشخاص للأشعة فوق البنفسجية قبل وبعد تناول العنب لمدة أسبوعين عن طريق تحديد جرعة الحد الأدنى من الأشعة فوق البنفسجية التي تسببت في احمرار مرئي بعد 24 ساعة، وقد أظهر تحليل خزعات الجلد أن حمية العنب كانت مرتبطة بانخفاض تلف الحمض النووي وموت أقل لخلايا الجلد، وانخفاض في علامات الالتهاب على الجلد نتيجة التعرض لهذه الأشعة التي قد تؤدى كثرة التعرض لها للإصابة أحيانًا بسرطان الجلد.

حيث ترتبط معظم حالات سرطان الجلد بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس، بالإضافة إلى ذلك فإن ما يقدر بـ90٪ من شيخوخة الجلد ناتجة عن كثرة التعرض لأشعة الشمس.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.