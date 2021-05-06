خطورة مشروبات الدايت على صحة القلب

مشروبات الدايت على اختلاف أنواعها يروج لها دائماً على أنها مشروبات صحية تساعد على خسارة الوزن وتقي من السمنة، وأنها أحد عناصر الحياة الصحية، إلا أنه ومؤخرًا بدأت الدراسات تكشف عن الجانب الضار من تلك المشروبات، وهاهي دراسة تربط بين مشروبات الدايت وصحة القلب، فكيف ذلك؟

مشروبات الدايت وصحة القلب:

توصلت دراسة كبيرة إلى أن المشروبات الغازية "الدايت" ضارة مثل الأنواع الغنية بالسكر، حيث وجد باحثون أن أولئك الذين تناولوا المشروبات المحلاة بالسكر أو المحلاة صناعياً كانوا أكثر عرضة للوفاة في سن مبكرة وإصابة القلب لديهم بالأمراض.

حيث اكتشف باحثون بجامعة Zhengzhou في الصين أن خطر الوفاة المبكرة يزداد مع كل 250 مل إضافية من المشروب المحلى، وارتبط استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بزيادة خطر الوفاة بنسبة 5% لأى سبب وزيادة خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 13%.

أضرار مشروبات الدايت:

تبين من الدراسة أن الأشخاص الذين شربوا أكثر من غيرهم أكثر عرضة للوفاة بنسبة 12% لأي سبب و20% أكثر عرضة للوفاة من أمراض القلب مقارنة بمن يشربون أقل، وتم ربط استهلاك المشروبات المحلاة صناعياً بزيادة خطر الوفاة بنسبة 4% لأى سبب و7% لخطر الوفاة من أمراض القلب.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور Hongyi Li من جامعة Zhengzhou في الصين لمجلة Journal of Public Healthأظهر الاستهلاك العالي لكل من المشروبات المحلاة صناعياً والمشروبات المحلاة بالسكر ارتباطات كبيرة مع ارتفاع مخاطر الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.

مشروبات الدايت وصحة النساء:

كان بحث جديد من جامعة (بوفالو) الأمريكية قد أشار إلى أن السيدات اللاتي يتناولن مشروبات غازية محلاة بالسكر بشكل منتظم هن أكثر عُرضة للإصابة بسرطان الثدي، ولخطر الوفاة بهذا المرض أو لأى سبب آخر، وذلك مقارنة بالنساء اللاتي لم يشربن تلك المشروبات، حيث إن النساء اللاتي يتناولن مشروبات الصودا لخمس مرات أو أكثر أسبوعيًا لديهن احتمالية أعلى للوفاة لأى سبب بنسبة 62% وبسبب سرطان الثدي بنسبة 85%، وفقًا للنتائج التي نشرتها مجلة الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان خلال شهر مارس 2021.

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