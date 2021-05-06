طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر مثل المحلات

من أشهر وألذ أنواع الحلويات التي تقدم في الأعياد خاصة عيد الفطر المبارك هو بسكويت النشادر لما له من مذاق مميز، بجانب أنه سهل التحضير، واليوم سنقدم لكم مكونات وطريقة تحضير بسكويت النشادر، وأيضا بسكويت النشادر والقهوة، تعرفي عليهم الآن. مكونات بسكويت النشادر كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من الزبدة.

كوب إلا ربع سكر بودرة.

٢ من البيض.

15 جرام من النشادر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة تحضير بسكويت النشادر نضع كل من الزبدة والسكر في إناء، ونخفقهم معا جيدا باستخدام المضرب الكهربي، حتى نحصل على خليط ناعم متجانس.

ثم نضيف البيض واحدة بعد الأخرى ونستمر في الخفق.

نضيف الفانيليا والنشادر إلى الخليط، مع المزج بشكل جيد لجميع المكونات.

نضع الدقيق والبيكنج بودر إلى الخليط، ونخفق المكونات مرة أخرى على سرعة بسيطة، لنحصل على عجين لين.

نترك العجين جانبا لمدة ربع ساعة حتى يرتاح قليلا.

نشكل العجين على شكل أصابع طويلة، ويفضل عن طريق استخدام ماكينة البسكويت، لعمل الأشكال التي نفضلها بواسطتها.

نضع أصابع البسكويت في صينية ثم ندخلها الفرن الساخن على درجة حرارة 150 درجة، وتترك لمدة عشرين دقيقة حتى يصبح اللون ذهبي.

نخرج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد ثم تقدم في صينية التقديم مع الشاي أو النسكافيه. طريقة تحضير بسكويت النشادر بالقهوة نخفق السكر والبيض والسمن معا، لكي نحصل على قوام لين.

نضيف اللبن والفانيليا إلى المزيج، لكي تتجانس المكونات معا.

نضع النشادر والملح والببيكنج بودر، ثم نضع الدقيق تدريجيا ونستمر في الخفق، لكي نحصل على عجين لين.

نترك العجين لمدة ساعة ترتاح، تشكل على شكل أصابع أو باستخدام ماكينة البسكويت.

نرص البسكويت في صينية مع رش القليل من السمسم عليه.

نضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة مائه وخمسون درجة، وتترك في الفرن لمدة عشرين دقيقة، حتى نرى اللون الذهبي.

تخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد.

يوضع البسكويت في طبق التقديم، ونقدم بجانبه الشاي، والمخبوزات الأخرى المفضلة كالبيتي فور والغريبة والكعك. مكونات بسكويت النشادرطريقة تحضير بسكويت النشادرطريقة تحضير بسكويت النشادر بالقهوة الوسوم

من أشهر وألذ أنواع الحلويات التي تقدم في الأعياد خاصة عيد الفطر المبارك هو بسكويت النشادر لما له من مذاق مميز، بجانب أنه سهل التحضير، واليوم سنقدم لكم مكونات وطريقة تحضير بسكويت النشادر، وأيضا بسكويت النشادر والقهوة، تعرفي عليهم الآن. مكونات بسكويت النشادر كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من الزبدة.

كوب إلا ربع سكر بودرة.

٢ من البيض.

15 جرام من النشادر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة تحضير بسكويت النشادر نضع كل من الزبدة والسكر في إناء، ونخفقهم معا جيدا باستخدام المضرب الكهربي، حتى نحصل على خليط ناعم متجانس.

ثم نضيف البيض واحدة بعد الأخرى ونستمر في الخفق.

نضيف الفانيليا والنشادر إلى الخليط، مع المزج بشكل جيد لجميع المكونات.

نضع الدقيق والبيكنج بودر إلى الخليط، ونخفق المكونات مرة أخرى على سرعة بسيطة، لنحصل على عجين لين.

نترك العجين جانبا لمدة ربع ساعة حتى يرتاح قليلا.

نشكل العجين على شكل أصابع طويلة، ويفضل عن طريق استخدام ماكينة البسكويت، لعمل الأشكال التي نفضلها بواسطتها.

نضع أصابع البسكويت في صينية ثم ندخلها الفرن الساخن على درجة حرارة 150 درجة، وتترك لمدة عشرين دقيقة حتى يصبح اللون ذهبي.

نخرج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد ثم تقدم في صينية التقديم مع الشاي أو النسكافيه. طريقة تحضير بسكويت النشادر بالقهوة نخفق السكر والبيض والسمن معا، لكي نحصل على قوام لين.

نضيف اللبن والفانيليا إلى المزيج، لكي تتجانس المكونات معا.

نضع النشادر والملح والببيكنج بودر، ثم نضع الدقيق تدريجيا ونستمر في الخفق، لكي نحصل على عجين لين.

نترك العجين لمدة ساعة ترتاح، تشكل على شكل أصابع أو باستخدام ماكينة البسكويت.

نرص البسكويت في صينية مع رش القليل من السمسم عليه.

نضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة مائه وخمسون درجة، وتترك في الفرن لمدة عشرين دقيقة، حتى نرى اللون الذهبي.

تخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد.

يوضع البسكويت في طبق التقديم، ونقدم بجانبه الشاي، والمخبوزات الأخرى المفضلة كالبيتي فور والغريبة والكعك. مكونات بسكويت النشادرطريقة تحضير بسكويت النشادرطريقة تحضير بسكويت النشادر بالقهوة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر مثل المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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