أسرار عمل البيتي فور الناعم في البيت، يحب الجميع تناول البيتي فور خاصة وأنه ارتبط بالأعياد والأفراح والمناسبات السعيدة، وعلى الرغم من اتجاه العديد في الماضي لشرائه جاهزًا، حرص الكثير منهم في الفترة الحالية على صنعه في المنزل، وذلك حرصًا على صحتهم العامة وللتأكد من أن كل المقادير سليمة وصحية، والآن نقدم لكم طريقة عمل البيتي فور.

أسرار عمل البيتي فور الناعم في البيت زي الجاهز بخطوات بسيطة وطعم يجنن

طريقة عمل البيتي فور



المكونات

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من السكر الناعم.

كوب من الزبد (شرط أن تكون بدرجة حرارة الغرفة).

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغير بيكنج بودر.

2من صفار البيض.

نصف ملعقة كبيرة قشر برتقال.

شوكولاتة أو مربى حسب الذوق والرغبة.

طريقة الإعداد

قومي بخفق البيض جيدًا، وأضيفي إليه الفانيليا وبشر البرتقال، ضيفي إلي الخليط الزبدة، مع استمرارك في الخفق جيدًا إلى أن يتكون لديكِ قوام كريمي، ضعي السكر البودرة، واستمر في الخفق إلى أن تمتزج كل المكونات، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر، وضيفهما إلى الخليط السابق تدريجيًا مع التقليب ببط إلى أن تحصلي على عجينة طريقة وناعمة، غطي العجينة بورقة من النايلون، ثم اتركيها ترتاح لمدة لا تقل عن (نصف ساعة)، قطعي العجينة لقطع صغيرة الحجم، ثم شكليها تبعًا لرغبتك، قومي برصه في صينية مفروشة بورق الزبدة، وضعيها في الفرن متوسط الحرة حتى تحصلي على اللون الذهبي، اتركيها حتى تربد وبإمكانك لصق كل قطعتين بالشوكولاتة أو المربى.

أسهل طريقة لعمل البيتي فور بالبيت بالخطوات

المكونات

2 كوب دقيق.

نصف كوب من السكر البودرة.

2 من صفر البيض.

فانيليا.

حليب.

كاكاو خام.

شوكولاتة سائلة.

مربى.

طريقة الإعداد

اخلطي السكر مع الزبد جيدًا، ثم أضيفي الفانيليا وصفار البيض،اخفقي المكونات جيدًا إما بالمضرب الكهربائي أو العجانة، ضيفي إلى الخليط الدقيق تدريجيًا، ورشة ملح وكاكاو خام وحليب تبعًا للاحتياج واستمري بالخفق جيدًا، اتركي العجينة لترتاح، ثم ضعيها في كيس الحلواني، شكلي العجينة في صينية، وضعيها في الفرن على درجة حرارة لا تقل عن 180 إلى أن تحصلي على اللون الذهبي،بعد أن تبرد زينها بالشوكولاتة أو المربة.

يجب الالتزام بالمقادير حتي تنجح العجينة وتحصل على طعم مميز.

يجب أن لا تقوم بزيادة كمية السكر في عجينة الغريبة والبسكويت حتي لا تفرش العجينة أثناء التسوية.

عند عمل القرص والمنين يجب إضافة الزيت مع السمنة حتي تتورق العجينة وتصبح هشة.

عند تسوية الغريبة والبيتي فور في الفرن يجب عليك تسويتها علي درجة حرارة 150درجة مئوية.

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