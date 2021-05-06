خلطة عجيبة لتبييض الوجه والرقبه بسرعة وصفات لتبيض الوجه في ربع ساعة

وصفات لتبيض الوجه بسرعة، تسعي العديد من السيدات والفتيات لاسترجاع نضارة البشرة وحيويتها، وذلك بعد إصابة البشرة بالغمقان والتصبغات، وقد تلجأ البعض لشراء العديد من مستحضرات التجميل التي تعد أكثر الأسباب في تحول لون البشرة، كونها تحتوي على العديد من المواد الكيمياوية الضارة للجلد، فلا يوجد أفضل من الوصفات الطبيعية التي تقوم باستعادة نضارة البشرة والعمل على تفتيحها تدريجياً بشكل طبيعي، واليوم نقدم لكم خلطات تبييض الوجه والرقبة بسرعة بدون تكلفة أو خطوات عديدة.وصفات لتبيض الوجه بسرعة
مع خلطات طبيعية لتبييض الوجه باستخدام الحليب ستحصلين على بشرة حيوية ناصعة البياض، حيث يحتوي الحليب السائل على بروتين أساسي يعمل على إزالة الشوائب من الجلد ويعطي البشرة نعومة وحيوية من جديد، كما أنه يلعب دورا هاما في إزالة أثار الحبوب.
المكونات:
خطوات التحضير:
اولا عليكي أخذ كمية الحليب وضعيها في وعاء ثم اغمسي القطعة القطنية في الحليب وامسحي بها وجهك بالكامل واتركيه حتي يجف تماماً لمدة لا تقل عن 40 دقيقة، ثم اشطفي وجهك بالماء البارد، احرصي على تكرار تلك الوصفة مرتين اسبوعيا لتحصلين على نتيجة مبهرة.وصفة بذور الكمون لتفتيح البشرة
مع وصفة بذور الكمون بشرتك ستكون افتح ثلاث درجات على الأقل، حيث تحتوي بذور الكمون على الكثير من الفيتامينات الكالسيوم والنحاس وغيرها من الفيتامينات ومضادات الاكسدة المفيدة للبشرة.
فقط حضري ملعقة صغيرة من بذور الكمون، وقومي بغليها لمدة 10 دقائق على الأقل، ثم ضعيها جانبا حتي تبرد.
ثم ابدئي بتوزيع مياه بذور الكمون على وجهك واتركيه لمدة نصف ساعة ويشطف بعد ذلك بالماء، احرصي على تكرار تلك العملية يومياً.
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وصفات لتبيض الوجه بسرعة، تسعي العديد من السيدات والفتيات لاسترجاع نضارة البشرة وحيويتها، وذلك بعد إصابة البشرة بالغمقان والتصبغات، وقد تلجأ البعض لشراء العديد من مستحضرات التجميل التي تعد أكثر الأسباب في تحول لون البشرة، كونها تحتوي على العديد من المواد الكيمياوية الضارة للجلد، فلا يوجد أفضل من الوصفات الطبيعية التي تقوم باستعادة نضارة البشرة والعمل على تفتيحها تدريجياً بشكل طبيعي، واليوم نقدم لكم خلطات تبييض الوجه والرقبة بسرعة بدون تكلفة أو خطوات عديدة.وصفات لتبيض الوجه بسرعة
مع خلطات طبيعية لتبييض الوجه باستخدام الحليب ستحصلين على بشرة حيوية ناصعة البياض، حيث يحتوي الحليب السائل على بروتين أساسي يعمل على إزالة الشوائب من الجلد ويعطي البشرة نعومة وحيوية من جديد، كما أنه يلعب دورا هاما في إزالة أثار الحبوب.
المكونات:
خطوات التحضير:
اولا عليكي أخذ كمية الحليب وضعيها في وعاء ثم اغمسي القطعة القطنية في الحليب وامسحي بها وجهك بالكامل واتركيه حتي يجف تماماً لمدة لا تقل عن 40 دقيقة، ثم اشطفي وجهك بالماء البارد، احرصي على تكرار تلك الوصفة مرتين اسبوعيا لتحصلين على نتيجة مبهرة.وصفة بذور الكمون لتفتيح البشرة
مع وصفة بذور الكمون بشرتك ستكون افتح ثلاث درجات على الأقل، حيث تحتوي بذور الكمون على الكثير من الفيتامينات الكالسيوم والنحاس وغيرها من الفيتامينات ومضادات الاكسدة المفيدة للبشرة.
فقط حضري ملعقة صغيرة من بذور الكمون، وقومي بغليها لمدة 10 دقائق على الأقل، ثم ضعيها جانبا حتي تبرد.
ثم ابدئي بتوزيع مياه بذور الكمون على وجهك واتركيه لمدة نصف ساعة ويشطف بعد ذلك بالماء، احرصي على تكرار تلك العملية يومياً.
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