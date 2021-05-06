طريقة عمل بسكويت العشر دقائق التركي اللذيذ في المنزل بكل سهولة

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بسكويت العشر دقائق التركي ، يعتبر نوع من أنواع الحلويات التي يحبها الكبار والصغار والمشهورة جدا في المناسبات والاعياد والافراح، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لآخر، وبكون مشهورة جداً في الوطن العربي، وتبحث الأمهات دائماً على طرق مختلفة لعمله، ويمكن تقديمه مع كوب من الشاي أو القهوة أو اللبن، ويمكن عمله بالزبدة أو جوز الهند أو الشوكولاته أو النشادر وغيرها، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل بسكويت العشر دقائق التركي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة.مكونات عمل بسكويت العشر دقائق التركي
يتكون بسكويت العشر دقائق التركي من بعض المكونات التي تعطيه مذاق ورائحة رائعة وهي كالتالي:-
- ٦ ملاعق كبيرة من السمنة.
- كوب كبير من النشا.
- رشة من الملح.
- بيضة كبيرة الحجم.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب ونصف من السكر.
- ٣ أكواب من الدقيق أو حسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو.
سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق اللذيذ فى المنزل خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- تحضير إناء عميق ونضع به السمنة والنشا والفانيليا والبيكنج بودر ورشة الملح والسكر ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط كريمي.
- نضيف بعد ذلك الزيت والبيض ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف الدقيق ونعجن حتي نلم العجينة وتصبح متماسكة وطرية.
- نقوم بقسم العجينة الى قسمين ونضع كل واحد في وعاء نأخذ ملعقة كبيرة من الكاكاو ونضعها على واحدة من الاثنين والثانية نضع عليها ملعقة كبيرة من الدقيق حتى تصبح متساوية.
- نقوم بعمل ثلاث كرات صغيرة من اللون الأبيض وثلاث كرات من اللون البني ونلزق الكرات وراء بعض يكون لون ورا لون ثم تطورها ونضغط عليها.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية حتى تسخن.
- نرص العجين في الصينية وتكرر الخطوات السابقة حتى الانتهاء من العجين.
- ندخل الصينية في الفرن لمدة من ١٠ الى ١٥ دقيقة بدون تشغيل الشواية حتى يأخذ اللون المناسب وينضج.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا مع كوب من الشاي أو القهوة.
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بسكويت العشر دقائق التركي ، يعتبر نوع من أنواع الحلويات التي يحبها الكبار والصغار والمشهورة جدا في المناسبات والاعياد والافراح، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لآخر، وبكون مشهورة جداً في الوطن العربي، وتبحث الأمهات دائماً على طرق مختلفة لعمله، ويمكن تقديمه مع كوب من الشاي أو القهوة أو اللبن، ويمكن عمله بالزبدة أو جوز الهند أو الشوكولاته أو النشادر وغيرها، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل بسكويت العشر دقائق التركي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة.مكونات عمل بسكويت العشر دقائق التركي
يتكون بسكويت العشر دقائق التركي من بعض المكونات التي تعطيه مذاق ورائحة رائعة وهي كالتالي:-
- ٦ ملاعق كبيرة من السمنة.
- كوب كبير من النشا.
- رشة من الملح.
- بيضة كبيرة الحجم.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب ونصف من السكر.
- ٣ أكواب من الدقيق أو حسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو.
سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق اللذيذ فى المنزل خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- تحضير إناء عميق ونضع به السمنة والنشا والفانيليا والبيكنج بودر ورشة الملح والسكر ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط كريمي.
- نضيف بعد ذلك الزيت والبيض ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف الدقيق ونعجن حتي نلم العجينة وتصبح متماسكة وطرية.
- نقوم بقسم العجينة الى قسمين ونضع كل واحد في وعاء نأخذ ملعقة كبيرة من الكاكاو ونضعها على واحدة من الاثنين والثانية نضع عليها ملعقة كبيرة من الدقيق حتى تصبح متساوية.
- نقوم بعمل ثلاث كرات صغيرة من اللون الأبيض وثلاث كرات من اللون البني ونلزق الكرات وراء بعض يكون لون ورا لون ثم تطورها ونضغط عليها.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية حتى تسخن.
- نرص العجين في الصينية وتكرر الخطوات السابقة حتى الانتهاء من العجين.
- ندخل الصينية في الفرن لمدة من ١٠ الى ١٥ دقيقة بدون تشغيل الشواية حتى يأخذ اللون المناسب وينضج.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا مع كوب من الشاي أو القهوة.
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