طريقة عمل بسكويت العشر دقائق التركي اللذيذ في المنزل بكل سهولة

بسكويت العشر دقائق التركي ، يعتبر نوع من أنواع الحلويات التي يحبها الكبار والصغار والمشهورة جدا في المناسبات والاعياد والافراح، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد لآخر، وبكون مشهورة جداً في الوطن العربي، وتبحث الأمهات دائماً على طرق مختلفة لعمله، ويمكن تقديمه مع كوب من الشاي أو القهوة أو اللبن، ويمكن عمله بالزبدة أو جوز الهند أو الشوكولاته أو النشادر وغيرها، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل بسكويت العشر دقائق التركي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة.

مكونات عمل بسكويت العشر دقائق التركي

يتكون بسكويت العشر دقائق التركي من بعض المكونات التي تعطيه مذاق ورائحة رائعة وهي كالتالي:-

٦ ملاعق كبيرة من السمنة.

كوب كبير من النشا.

رشة من الملح.

بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزيت.

كوب ونصف من السكر.

٣ أكواب من الدقيق أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق اللذيذ فى المنزل خطوة بخطوة وهي كالآتي:-