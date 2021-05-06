طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا في المنزل ب 10 جنية فقط

هل تعتقدي أن عمل الكنافة بالنوتيلا التي تعدها المحلات ليست سهلة؟ بلى ليست كذلك فكل ما عليكي هو أن تحضري مكوناتها البسيطة وأن تتبعي الخطوات التي سوف نتحدث عنها الآن وسوف تحصلين على أشهى وأروع طبق من الكنافة بالنوتيلا وتقدميه على سفرتك في شهر رمضان الكريم أو في أي من الأوقات، وما تتميز بها هذه الحلوى أنها ترضي من يحيون الحلويات الشرقية. طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا المكونات: نصف كيلو جرام كنافة.

ثلاثة ملاعق حجم كبيرة من الزبدة.

شوكولاتة النوتيلا.

كوب واحد قطر أو الشربات.

فستق حسب الرغبة أو أي نوع من أنواع المكسرات.

مكونات الشربات: مقدار كوب ونصف من السكر، كوب واحد من الماء، نصف ليمونة كيس فانيليا. طريقة التحضير قومي بإذابة الزبد في قدر على النار.

قومي بتفكيك الكنافة بيديك حتى الحصول على قطع كنافة صغيرة حتى يسهل التعامل معها.

ثم قومي بصب الزبدة فوق الكنافة وقلبيها حتى تمتزج جيداً مع الكنافة وتتأكدي من أنها تشربت الزبدة.

قومي بإشعال الفرن على درجة 200 مئوية مئوية.

قومي بإحضار صينيتان دائريتان ودهنهم جيداً بالزبدة، وبعد ذلك قومي بتقسيمها إلى نصفين متساويين.

قومي بتوزيع النصفين من الكنافة كل نصف في صينية وقومي بالضغط عليه بشكل جيد لكي تحصلين على قرص مسطح ومضغوط.

عليكي بإدخال الصينيتين للفرن للحصول على اللون الذهبي.

وبعد الحصول على اللون المطلوب أخرجي الصينيتين من الفرن وقومي بصب الشربات عليها وهي ساخنة لكي تصبح طرية وذات طعم شهي.

احضري الجزء الأول من الكنافة وضعي فوقه شوكولاتة النوتيلا ثم غطيها بالجزء الثاني وضعي بعض النوتيلا وزينيها بالمكسرات. طريقة التحضير الوسوم

هل تعتقدي أن عمل الكنافة بالنوتيلا التي تعدها المحلات ليست سهلة؟ بلى ليست كذلك فكل ما عليكي هو أن تحضري مكوناتها البسيطة وأن تتبعي الخطوات التي سوف نتحدث عنها الآن وسوف تحصلين على أشهى وأروع طبق من الكنافة بالنوتيلا وتقدميه على سفرتك في شهر رمضان الكريم أو في أي من الأوقات، وما تتميز بها هذه الحلوى أنها ترضي من يحيون الحلويات الشرقية. طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا طريقة عمل الكنافة بالنوتيلا المكونات: نصف كيلو جرام كنافة.

ثلاثة ملاعق حجم كبيرة من الزبدة.

شوكولاتة النوتيلا.

كوب واحد قطر أو الشربات.

فستق حسب الرغبة أو أي نوع من أنواع المكسرات.

مكونات الشربات: مقدار كوب ونصف من السكر، كوب واحد من الماء، نصف ليمونة كيس فانيليا. طريقة التحضير قومي بإذابة الزبد في قدر على النار.

قومي بتفكيك الكنافة بيديك حتى الحصول على قطع كنافة صغيرة حتى يسهل التعامل معها.

ثم قومي بصب الزبدة فوق الكنافة وقلبيها حتى تمتزج جيداً مع الكنافة وتتأكدي من أنها تشربت الزبدة.

قومي بإشعال الفرن على درجة 200 مئوية مئوية.

قومي بإحضار صينيتان دائريتان ودهنهم جيداً بالزبدة، وبعد ذلك قومي بتقسيمها إلى نصفين متساويين.

قومي بتوزيع النصفين من الكنافة كل نصف في صينية وقومي بالضغط عليه بشكل جيد لكي تحصلين على قرص مسطح ومضغوط.

عليكي بإدخال الصينيتين للفرن للحصول على اللون الذهبي.

وبعد الحصول على اللون المطلوب أخرجي الصينيتين من الفرن وقومي بصب الشربات عليها وهي ساخنة لكي تصبح طرية وذات طعم شهي.

احضري الجزء الأول من الكنافة وضعي فوقه شوكولاتة النوتيلا ثم غطيها بالجزء الثاني وضعي بعض النوتيلا وزينيها بالمكسرات. طريقة التحضير

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