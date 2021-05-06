طريقة عمل كحك العيد الناعم في المنزل بمكونات اقتصادية

يحل علينا عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات وبالطبع من أساسيات العيد كحك العيد ، فكحك عيد الفطر هي عادة متوارثه بين الجميع منذ القدم وشئ أساسي للاحتفال بعيد الفطر المبارك ويحاول الكثيرون عمل الكحك داخل المنزل فدائما ما يصطحبه طقوس وعادات سعيدة خاصة للأطفال الذين يسعدون كثيرا أثناء عمله داخل المنزل ومشاركتهم في صنعه ، ومع أرتفاع أسعار الكحك في المحلات هذا العام بشكل كبير اتجهت فئة كبيرة لمحاولة صنع كحك العيد داخل المنزل بطريقة بسيطة لكن بطعم وجودة تشبه المحلات ، لذا جمعنا لكم اليوم طريقة بسيطة ورائعة لعمل كحك العيد الناعم المحبب لدى الجميع داخل المنزل وبمكونات بسيطة يمكن استخدامها في المنزل.

طريقة عمل كحك العيد 2021 في المنزل

في البداية يمكنكم التجربة بكمية بسيطة للتأكد من إتقان عمل الكحك داخل المنزل ثم مضاعفة المكونات لعمل الكمية المطلوبة من الكحك وإضافة ما ترغبون به بعد ذلك من مكسرات أو ملبن أو غيره من المكونات التي يمكن أن تدخل في تشكيل كحك العيد ، ولعمل الكحك داخل المنزل يلزم الآتي:

كيلو دقيق كوبان ونصف من السمن البلدي ثلاث ملاعق كبيرة لبن بودر ثلاث ملاعق كبيرة سمسم محمص ثلاث ملاعق كبيرة كريم شانتيه ملعقة كبيرة سكر ملعقة كبيرة خميرة ملعقة صغيرة ريحة كحك ملعقة كبيرة بيكينج بودر رشة ملح كوب ماء للعجن ربع كوب ماء دافئ للخميره نصف كيلو ملبن نصف كيلو عجوه نصف كوب سمسم أربع ملاعق كبيرة زبده

نقوم أولا بوضع الخميرة مع السكر في ربع كوب الماء الدافئ وتغطية الكوب وتركه ربع ساعة للتأكد من عملية التخمير، في نفس الوقت نقوم بأخذ إناء عميق نضع فيه الدقيق والملح والسمسم المحمص والبيكينج بودر ورائحة الكحك واللبن وخلطهم جيدا معا، نقوم بعد ذلك بإضافة السمن ثم الخلط جيدا بعدها نقوم بوضع كوب الخميرة والعجن جيدا مع إضافة كوب الماء المخصص للعجن تدريجيا، بعدها نترك العجينه في مكان دافئ ومظلم حتى تختمر جيدا، في نفس الوقت نقوم بأخذ العجوة ونصف كوب السمسم والزبد ومزجهم معا بشكل جيد حتى تصبح لينة وسهلة للحشو.

نقوم بتقسيم العجينة فور تخميرها إلى كرات صغيرة نقوم بحشوها بالملبن أو العجوة وتشكيلها من الأعلى بأي أداة محببة سواء كان بالمنكاش أو بملاعق التشكيل الخشبية ووضع الكحك في صنية مدهونة بالزبد داخل الفرن وتركها حتى يصبح لونها ذهبي.