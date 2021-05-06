طريقة عمل بسكويت العيد الهش بالمنزل بطعم ورائحة مميزة جداً

يعتبر بسكويت العيد ، وتجهيزه داخل المنزل من العادات المشهورة لدي المصريين في الأعياد، وطريقة تحضيره من الأمور البسيطة جداً التي نقوم بها داخل المنزل، فهي سهلة ولا تتطلب الكثير من الوقت فهو من أنواع العجين الذي لا يحتاج إلي تخمير، فعندما تتشكل العجينة يتم تسويتها داخل الفرن بكل بساطة، ويرتبط تحضير البسكوت بفرحة كبيرة لدي الأطفال والكبار، ويتشارك عمله الجيران والأقارب فهي من العادات الجميلة التي يقوم بها الشعب المصري، ويمتاز هذا النوع من البسكويت برائحة جميلة جداً وطعم مميز، وهناك طرق مختلفة وكثيرة لتحضير البسكويت كل واحدة تختلف عن الأخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت العيد بطريقة سهلة وبسيطة. مكونات عمل بسكويت العيد بالمنزل مكونات عمل بسكويت العيد بالمنزل يتم عمل بسكويت العيد بكل سهول داخل المنزل وبالمكونات الآتية:ـ 10 بيضات.

2 كوب سكر.

2 كوب كبير سمنة.

2 ملعقة من النشادر.

كيس بيكنج بودر.

4 أكياس فانيليا.

2 كيلو دقيق.

2 كوب من الحليب. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة عمل بسكويت العيد بخطوات سهلة وهي كما يلي:ـ في وعاء كبير ومتسع نقوم بخلط كلاً من البيض والسكر والفانيليا، ونقوم بالخلط بالمضرب اليدوي أوالكهربائي يفضل استخدام المضرب اليدوي. يتم إضافة الحليب إلي الخليط ونستمر في الخلط ثم نقوم بإضافة السمنة ونستمر في التقليب، حتي تتجانس المكونات ويذوب السكر تماماً. يتم خلط كمية الدقيق مع النشادر والبيكنج بودر ثم يتم إضافة خليط الدقيق إلي الخليط السائل، ونقلب المكونات تماماً حتي تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. يتم تشكيل العجينة باستخدام كيس الحلواني، أو ماكينة عمل البسكويت سواء العادية أو الكهربائية حسب الرغبة. يتم رص قطع البسكويت في صواني مدهونة بالسمنة حتي الانتهاء من الكمية. يدخل البسكويت الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، حتي ينضج تماماً ويأخذ اللون الذهبي الجميل. يترك لكي يبرد ويقدم بالهنا والشفا. ملاحظات عند عمل البسكويت هناك بعض الملاحظات يمكن الأخذ بها عند عمل البسكويت وهي كما يلي:ـ يلاحظ عند عمل عجينة البسكويت عدم العجن كثيراً حتي لا تشد العجينة، وبمجرد أن تتكون لدينا عجينة متماسكة نتوقف عن العجن.

كمية الدقيق المستخدم تتوقف على نوعية الدقيق، يمكن تقليل الكمية أو الزيادة حسب نوع الدقيق وحسب احتياج العجينة.

يفضل دهن العجينة بالسمنة عند عملها داخل ماكينة البسكويت، حتي يتم تشكيلها بكل سهولة. الوسوم

يعتبر بسكويت العيد ، وتجهيزه داخل المنزل من العادات المشهورة لدي المصريين في الأعياد، وطريقة تحضيره من الأمور البسيطة جداً التي نقوم بها داخل المنزل، فهي سهلة ولا تتطلب الكثير من الوقت فهو من أنواع العجين الذي لا يحتاج إلي تخمير، فعندما تتشكل العجينة يتم تسويتها داخل الفرن بكل بساطة، ويرتبط تحضير البسكوت بفرحة كبيرة لدي الأطفال والكبار، ويتشارك عمله الجيران والأقارب فهي من العادات الجميلة التي يقوم بها الشعب المصري، ويمتاز هذا النوع من البسكويت برائحة جميلة جداً وطعم مميز، وهناك طرق مختلفة وكثيرة لتحضير البسكويت كل واحدة تختلف عن الأخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت العيد بطريقة سهلة وبسيطة. مكونات عمل بسكويت العيد بالمنزل مكونات عمل بسكويت العيد بالمنزل يتم عمل بسكويت العيد بكل سهول داخل المنزل وبالمكونات الآتية:ـ 10 بيضات.

2 كوب سكر.

2 كوب كبير سمنة.

2 ملعقة من النشادر.

كيس بيكنج بودر.

4 أكياس فانيليا.

2 كيلو دقيق.

2 كوب من الحليب. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة عمل بسكويت العيد بخطوات سهلة وهي كما يلي:ـ في وعاء كبير ومتسع نقوم بخلط كلاً من البيض والسكر والفانيليا، ونقوم بالخلط بالمضرب اليدوي أوالكهربائي يفضل استخدام المضرب اليدوي. يتم إضافة الحليب إلي الخليط ونستمر في الخلط ثم نقوم بإضافة السمنة ونستمر في التقليب، حتي تتجانس المكونات ويذوب السكر تماماً. يتم خلط كمية الدقيق مع النشادر والبيكنج بودر ثم يتم إضافة خليط الدقيق إلي الخليط السائل، ونقلب المكونات تماماً حتي تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. يتم تشكيل العجينة باستخدام كيس الحلواني، أو ماكينة عمل البسكويت سواء العادية أو الكهربائية حسب الرغبة. يتم رص قطع البسكويت في صواني مدهونة بالسمنة حتي الانتهاء من الكمية. يدخل البسكويت الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، حتي ينضج تماماً ويأخذ اللون الذهبي الجميل. يترك لكي يبرد ويقدم بالهنا والشفا. ملاحظات عند عمل البسكويت هناك بعض الملاحظات يمكن الأخذ بها عند عمل البسكويت وهي كما يلي:ـ يلاحظ عند عمل عجينة البسكويت عدم العجن كثيراً حتي لا تشد العجينة، وبمجرد أن تتكون لدينا عجينة متماسكة نتوقف عن العجن.

كمية الدقيق المستخدم تتوقف على نوعية الدقيق، يمكن تقليل الكمية أو الزيادة حسب نوع الدقيق وحسب احتياج العجينة.

يفضل دهن العجينة بالسمنة عند عملها داخل ماكينة البسكويت، حتي يتم تشكيلها بكل سهولة.

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