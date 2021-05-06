طريقه عمل كحك العيد بالمنزل بكل سهوله ومعرفه المقادير اللازمة لطعم ألذ

طريقه عمل كحك العيد من اهم الأسئلة التي ثارت في هذه الأيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بمناسبه عيد الفطر المبارك لتقديمه فيه حيث يعتبر الكعك من اهم المخبوزات التي يفضل تناولها الكثير من الناس في أيام العيد الأولي، كما سارت الأسئلة أيضا حول طريقه تحضير الهوهوز في المنزل و طريقه وتحضير بسكويت الشوكولاته ألذيذ والذين يتم تقديمهم أيضا بجانب الكعك أول أيام العيد، والآن سوف نعرض عليكم المقادير اللازمة وكيفيه التحضير بالمنزل بكل سهوله من خلال المقالة الأتية. مقادير كحك العيد مقادير كحك العيد والآن سوف نقوم بشرح المقادير اللازمة لعمل الكعك وهي كالاتي: كيلو دقيق وملعقه صغيره من الخميرة.

كوب ماء دافئ وملعقه كبيره من السكر البودره.

كوبين ونصف من السمن.

ربع ملعقه صغيره من الملح وملعقه كبيره من السمسم. مقادير عجينه الكعك مقادير عجينه الكعك والآن يجب أن تقوم بتحضير المقادير الخاصة بالعجينة وهي: ثلاث ملاعق كبيره من السمن.

نصف ملعقه صغيره من رائحه ألكحك.

ملعقه صغيره من السمسم.

ملعقتين كبيرتين من الدقيق و كوب من العسل الأبيض. طريقه عمل عجينه كعك العيد والآن سوف نعرض عليكم طريقه عمل العجينة الخاصة للكحك والتي يجب عليك اتباعها لضمان الحصول علي طعم لذيذ، وهذه الخطوات كالاتي: إحضار وعاء ويتم تسخين السمن وتركه حتي يذوب.

يتم إضافة الدقيق مع التقليب حتي يتم تحول لون الدقيق للون الأصفر.

يتم إضافة السمسم ورائحه الكعك ثم التقليب المستمر.

يتم رفع الوعاء من علي النار وإضافة العسل الأبيض تدريجيا مع التقليب المستمر.

يتم وضع الوعاء علي النار ثانيه ويتم التقليب للحصول علي عجينه متماسكه وبعدها يتم رفع الوعاء من علي النار. طريقه عمل كحك العيد والآن سوف نعرض خطوات عمل الكعك وهي كالاتي: إحضار وعاء ويتم وضع الدقيق والملح وإضافة السمسم ويتم التسخين وبعدها يتم إضافة السمنة مع الدقيق والتقليب المستمر.

وبعدها يتم ترك الوعاء ليبرد وبعدها يتم إضافة الخميرة والسكر في ماء دافئ وفركهم جيدا وبعدها يتم إضافة العجينة مع التقليب المستمر.

وبعدها يتم ترك العجينة لمده ساعه لكي يتم تخميرها.

وبعدها يتم تشكيل العجينة علي هيئه كرات وبعدها يتم نقش العجينة ووضعها في صينيه ووضعها في الفرن. الوسوم

طريقه عمل كحك العيد من اهم الأسئلة التي ثارت في هذه الأيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بمناسبه عيد الفطر المبارك لتقديمه فيه حيث يعتبر الكعك من اهم المخبوزات التي يفضل تناولها الكثير من الناس في أيام العيد الأولي، كما سارت الأسئلة أيضا حول طريقه تحضير الهوهوز في المنزل و طريقه وتحضير بسكويت الشوكولاته ألذيذ والذين يتم تقديمهم أيضا بجانب الكعك أول أيام العيد، والآن سوف نعرض عليكم المقادير اللازمة وكيفيه التحضير بالمنزل بكل سهوله من خلال المقالة الأتية. مقادير كحك العيد مقادير كحك العيد والآن سوف نقوم بشرح المقادير اللازمة لعمل الكعك وهي كالاتي: كيلو دقيق وملعقه صغيره من الخميرة.

كوب ماء دافئ وملعقه كبيره من السكر البودره.

كوبين ونصف من السمن.

ربع ملعقه صغيره من الملح وملعقه كبيره من السمسم. مقادير عجينه الكعك مقادير عجينه الكعك والآن يجب أن تقوم بتحضير المقادير الخاصة بالعجينة وهي: ثلاث ملاعق كبيره من السمن.

نصف ملعقه صغيره من رائحه ألكحك.

ملعقه صغيره من السمسم.

ملعقتين كبيرتين من الدقيق و كوب من العسل الأبيض. طريقه عمل عجينه كعك العيد والآن سوف نعرض عليكم طريقه عمل العجينة الخاصة للكحك والتي يجب عليك اتباعها لضمان الحصول علي طعم لذيذ، وهذه الخطوات كالاتي: إحضار وعاء ويتم تسخين السمن وتركه حتي يذوب.

يتم إضافة الدقيق مع التقليب حتي يتم تحول لون الدقيق للون الأصفر.

يتم إضافة السمسم ورائحه الكعك ثم التقليب المستمر.

يتم رفع الوعاء من علي النار وإضافة العسل الأبيض تدريجيا مع التقليب المستمر.

يتم وضع الوعاء علي النار ثانيه ويتم التقليب للحصول علي عجينه متماسكه وبعدها يتم رفع الوعاء من علي النار. طريقه عمل كحك العيد والآن سوف نعرض خطوات عمل الكعك وهي كالاتي: إحضار وعاء ويتم وضع الدقيق والملح وإضافة السمسم ويتم التسخين وبعدها يتم إضافة السمنة مع الدقيق والتقليب المستمر.

وبعدها يتم ترك الوعاء ليبرد وبعدها يتم إضافة الخميرة والسكر في ماء دافئ وفركهم جيدا وبعدها يتم إضافة العجينة مع التقليب المستمر.

وبعدها يتم ترك العجينة لمده ساعه لكي يتم تخميرها.

وبعدها يتم تشكيل العجينة علي هيئه كرات وبعدها يتم نقش العجينة ووضعها في صينيه ووضعها في الفرن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقه عمل كحك العيد بالمنزل بكل سهوله ومعرفه المقادير اللازمة لطعم ألذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.