نقدم طريقة عمل السمان المحشي الذي يمتاز بالطعم اللذيذ والمذاق الشهي، كما أنه يشبه في شكله الحمام الذي يعشقه الجميع، مما دفعنا إلى استعراض طريقة تحضيره بالتفصيل، بالإضافة إلى توضيح طريقة عمل الحشوات المختلفة.

طريقة عمل السمان المحشي أرز

السمان هو نوع من الطيور التي تمتاز بلحمها الأحمر الطري لذيذ الطعم، ومن مميزاته أن سعره مناسب للجميع، مما يدفع الكثيرون إلى تناوله كوجبة أساسية ونوع من البروتين، وفيما يلي الطريقة خطوة بخطوة:

سمان (حسب عدد الأفراد).

كوب من الأرز.

قوانص وكبد وقلوب السمان.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

ملعقتان من الزبدة.

ربع ملعقة من جوزة الطيب.

ملعقتان من السمن.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة ملح طعام.

قليل من الكمون.

نصف كوب من المياه.

يتم تنظيف السمان جيدًا من الداخل والخارج باستخدام الملح والليمون حتى يتم التخلص تمامًا من رائحة الزفارة. تشويح البصل في طاسة على نار متوسطة بها زبدة، والتقليب المستمر حتى تذبل البصلة ويتغير لونها إلى الأصفر الفاتح. يتم إضافة الكبد والقوانس والقلوب المقطعة إلى البصل المفروم والتقليب حتى يتغير لونهم. يتم إضافة الأرز المغسول والمصفى جيدًا من المياه الزائدة، مع التقليب حتى يتم تغليف الأرز بالزبدة. إضافة الملح، الفلفل الأسود، جوزة الطيب، والكمون، مع التقليب جيدًا حتى تمتزج المكونات والتوابل معًا. يتم إضافة نصف كوب من الماء، وتغطية الوعاء وتركه على نار هادئة حتى يتشرب الأرز ويصبح نصف نضوج. ترك الأرز يهدأ، ثم البدء في حشو السمان من الرقبة والبطن، مع مراعاة عدم المبالغة في إضافة كمية كبيرة من الحشو حتى لا ينفجر السمان. سلق السمان المحشي في وعاء كبير به ماء مغلي وملح لمدة نصف ساعة أو أقل. رفع السمان عندما ينضج، وتحميره في طاسة بها سمن حتى يكتسب اللون البني من جميع الجوانب، يقدم ساخن وبالهنا والعافية.

مقادير الوصفةطريقة التحضيرطريقة عمل السمان المحشي فريك

هناك من يفضل تناول السمان بالفريك بدلاً من الأرز الأبيض، حيث يحتوي على قيمة غذائية عالية فضلاً عن طعمه المميز، وفيما يلي طريقة التحضير:

سمان.

كوبان من الفريك.

بصلة مفرومة متوسطة الحجم.

نصف ملعقة ملح.

ربع ملعقة فلفل أسود.

ملعقتان من السمن.

نصف كوب ماء.

ورق لورى.

حبة طماطم مقطعة شرائح.

بصلة واحدة مقطعة شرائح.

ثلاثة فصوص من الحبهان.

ربع ملعقة ملح.

ربع ملعقة فلفل أسود.

غسل السمان وتنظيفه تمامًا. تشويح البصل في السمن على النار حتى يتحول لونه إلى البني الفاتح. إضافة الفريك المغسول والمصفى مع التقليب جيدًا حتى يدخل في النضج. إضافة التوابل (الملح، الفلفل)، ثم إضافة الماء والتقليب مجددًا. تغطية الإناء وتركه على نار متوسطة لمدة عشر دقائق. استخدام الخليط في حشو الحمام، سلقه في مياه مغلية مضاف إليها ملح، فلفل أسود، ورق لورى، حبهان، شرائح بصل، وشرائح طماطم. بعد نضوج السمان، يتم تحميره في الفرن أو في مقلاة على النار، وبالهنا.

المقاديرالطريقة