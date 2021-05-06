يبحث الكثيرون عن طريقة عمل مقلقل الدجاج اللذيذ، حيث أنه يمكن تحضير الفراخ بأكثر من طريقة، والمقلقل من الوصفات المعروفة في دول الخليج والوطن العربي، وفي المقال نستعرض بالتفصيل مكوناتها وخطوات إعدادها بمنتهى السهولة.طريقة عمل مقلقل الدجاج بالصدور
هذه الوصفة شهية ولذيذة، كما أنها تسمح للشخص تناول المزيد منها دون أن يتعرض لاكتساب الوزن الزائد، وفيما يلي المقادير والطريقة بالخطوات:المقادير
- نصف كيلو بانيه (شرائح صدور فراخ) مكعبات.
- 2 حبة بصل مفروم.
- 2 حبة طماطم مكعبات.
- ربع ملعقة كركم مطحون.
- قرفة.
- ملح حسب الرغبة.
- 2 فص ثوم مهروس.
- 4 ملاعق زيت نباتي.
- 2 ملعقة كبيرة صلصة.
- يتم أولاً تشويح مكعبات البانيه في الزيت الساخن في مقلاة على نار متوسطة.
- إضافة البصل المفروم، الثوم المهروس.
- التقليب جيدًا حتى يتغير لون البصل والثوم، ثم إضافة التوابل.
- تقليب المكونات جيدًا حتى تمتزج، ثم إضافة صلصة الطماطم، وكمية مناسبة من الماء.
- تغطية المكونات وتركها تنضج تمامًا، تقدم ساخنة إلى جانب الأرز أو المعكرونة.
في الوصفة السابقة استخدمنا صدور الفراخ لتحضير الوصفة، أما هنا نقدم الطريقة باستخدام الأوراك:مقادير الوصفة
- كيلو من أوراك الدجاج.
- عدد حبتان من البصل مقطعة مكعبات صغيرة الحجم.
- حبتان طماطم مقطعة شرائح صغيرة.
- ربع ملعقة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة ملح طعام.
- ربع ملعقة كركم.
- قليل من القرفة المطحونة.
- أربع ملاعق زيت ذرة.
- ثلاث ملاعق صغيرة من صلصة الطماطم.
- فص ثوم مفروم.
- ملعقة كزبرة خضراء مفرومة.
- حبة واحدة من الفلفل الأحمر الحار مقطع حلقات.
- مقدار كافي من المياه.
- تشويح أوراك الفراخ في الزيت الساخن في طاسة على النار.
- عندما يتغير لون الفراخ، يتم إضافة مكعبات البصل، وعندما يذبل ويبدأ لونه في الاصفرار يتم إضافة الثوم.
- تقليب جميع المكونات معًا، ثم إضافة الملح، الفلفل الأسود، القرفة، الكركم.
- ترك المكونات على النار لمدة دقيقتين، ثم إضافة صلصة الطماطم ومقدار من الماء.
- وضع المكونات على نار متوسطة حتى تنضج تمامًا.
- تقدم ساخنة إلى جانب الخبز أو الأرز بالشعرية، وبالهنا.
الوسوم
يبحث الكثيرون عن طريقة عمل مقلقل الدجاج اللذيذ، حيث أنه يمكن تحضير الفراخ بأكثر من طريقة، والمقلقل من الوصفات المعروفة في دول الخليج والوطن العربي، وفي المقال نستعرض بالتفصيل مكوناتها وخطوات إعدادها بمنتهى السهولة.طريقة عمل مقلقل الدجاج بالصدور
هذه الوصفة شهية ولذيذة، كما أنها تسمح للشخص تناول المزيد منها دون أن يتعرض لاكتساب الوزن الزائد، وفيما يلي المقادير والطريقة بالخطوات:المقادير
- نصف كيلو بانيه (شرائح صدور فراخ) مكعبات.
- 2 حبة بصل مفروم.
- 2 حبة طماطم مكعبات.
- ربع ملعقة كركم مطحون.
- قرفة.
- ملح حسب الرغبة.
- 2 فص ثوم مهروس.
- 4 ملاعق زيت نباتي.
- 2 ملعقة كبيرة صلصة.
- يتم أولاً تشويح مكعبات البانيه في الزيت الساخن في مقلاة على نار متوسطة.
- إضافة البصل المفروم، الثوم المهروس.
- التقليب جيدًا حتى يتغير لون البصل والثوم، ثم إضافة التوابل.
- تقليب المكونات جيدًا حتى تمتزج، ثم إضافة صلصة الطماطم، وكمية مناسبة من الماء.
- تغطية المكونات وتركها تنضج تمامًا، تقدم ساخنة إلى جانب الأرز أو المعكرونة.
في الوصفة السابقة استخدمنا صدور الفراخ لتحضير الوصفة، أما هنا نقدم الطريقة باستخدام الأوراك:مقادير الوصفة
- كيلو من أوراك الدجاج.
- عدد حبتان من البصل مقطعة مكعبات صغيرة الحجم.
- حبتان طماطم مقطعة شرائح صغيرة.
- ربع ملعقة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة ملح طعام.
- ربع ملعقة كركم.
- قليل من القرفة المطحونة.
- أربع ملاعق زيت ذرة.
- ثلاث ملاعق صغيرة من صلصة الطماطم.
- فص ثوم مفروم.
- ملعقة كزبرة خضراء مفرومة.
- حبة واحدة من الفلفل الأحمر الحار مقطع حلقات.
- مقدار كافي من المياه.
- تشويح أوراك الفراخ في الزيت الساخن في طاسة على النار.
- عندما يتغير لون الفراخ، يتم إضافة مكعبات البصل، وعندما يذبل ويبدأ لونه في الاصفرار يتم إضافة الثوم.
- تقليب جميع المكونات معًا، ثم إضافة الملح، الفلفل الأسود، القرفة، الكركم.
- ترك المكونات على النار لمدة دقيقتين، ثم إضافة صلصة الطماطم ومقدار من الماء.
- وضع المكونات على نار متوسطة حتى تنضج تمامًا.
- تقدم ساخنة إلى جانب الخبز أو الأرز بالشعرية، وبالهنا.
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