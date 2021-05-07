بيتى فورالعيد الناعم الجميل والمميز فى المنزل واحلى من الجاهز

يعد البيتى فور من الحلويات الخفيفة والمرتبطة ايضا بالاعياد، وهو سهل جدا من حيث المكونات وطريقة تحضيره ايضا، فهو من الحلويات التى لابد وان تكون موجودة فى العيد لتقدم للضيوف، والاطفال يحبونه كثيرا وبيحبون ان يساعدون امهاتهم فى تشكيله ووضع المربى والمكسرات، وهذا النوع من الحلويات مغذى ومفيد لاحتوائه على البيض والكاكاو ويمد الجسم بالعناصر الغذائية الموجودة به، وسوف نشرح لحضراتكم مكونات وطريقة تجهيز بيتى فور العيد. مكونات البيتى فور مكونات البيتى فور يحتوى البيتى فور على مكونات بسيطة ومتوفرة فى كل بيت وهى كالاتى: 2كوب من الدقيق.

11/2 كوب من الزبدة او السمنة.

1/2 كوب من السكرالناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

3 حبات من البيض.

1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

1/2 كوب من الكاكاو. للحشو والتزيين مربى.

فستق ناعم.

جوز هند.

فور ماسيلا. طريقة العمل والتجهيز طريقة العمل والتجهيز طريقة عمل البيتى فور بسيطة جدا وسهلة ولا تضيع الوقت وهى كما يلى: نقوم بضرب السكر والزبدة اوالسمنة بمضرب سيلك كهربائى. نستمر فى الضرب حتى يصبح شكلها كريمى. بعد ذلك نقوم باضافة البيض واحدة واحدة ونستمر فى الضرب بالمضرب الكهربائى ونضع عليهم الفانيليا. ثم نقوم بتغيير المضرب السيلك ونضع مضرب العجن. نقوم باضافة الدقيق والبيكنج بودر ونضرب بالمضرب او من الممكن بعد ضرب السكر والسمنة والبيض نعجنهم ايضا باليدلان عجنها سهل وبسيط. بعد ان عجناها كويس والعجينة هتكون ناعمة وطرية نقوم بتقسيم الجينة الى نصفين وناخذ نصفها ونضع عليه الكاكاو ونعجنها كويس. نتركها شوية فى الثلاجة قبل ان نقوم بتشكيلها. نحضر الصوانى ذات الطوف القصيروندهنها بالسمن لان التشكيل بكون على الصوانى مباشرة لان العجينة مينفعش نشكلها وبعدين نحطها على الصوانى. ثم نقوم بتشكيلها بماكينة البيتى فور واللى معندهوش المكنة يمكنه استبدالها بكيس الحلوانى. بعد تشكيل الجينة على الصوانى نقوم بادخالها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10:15 دقيقة. بعد اخراجها من الفرن نتركها حتى تبرد. ثم نحضر البيتى فورونحضر طبقين واحد نضع به المربى اللى بنفضلها اى نوع والاخر نضع به اى مكسرات بنحبها سواء فستق ناعم او جوز هند او فورماسيلا. ونقوم بتلزيق واحدة فاتحة مع واحدة غامقة مع بعض ويكونو بنفس الشكل . بعد التلزيق نغمس حرف منه فى المربى ونضعه بعدذلك فى المكسرات اللى بنفضلها. نرصه فى طبق التقديم وبالف هنا وعيد سعيدعليكم. الوسوم

يعد البيتى فور من الحلويات الخفيفة والمرتبطة ايضا بالاعياد، وهو سهل جدا من حيث المكونات وطريقة تحضيره ايضا، فهو من الحلويات التى لابد وان تكون موجودة فى العيد لتقدم للضيوف، والاطفال يحبونه كثيرا وبيحبون ان يساعدون امهاتهم فى تشكيله ووضع المربى والمكسرات، وهذا النوع من الحلويات مغذى ومفيد لاحتوائه على البيض والكاكاو ويمد الجسم بالعناصر الغذائية الموجودة به، وسوف نشرح لحضراتكم مكونات وطريقة تجهيز بيتى فور العيد. مكونات البيتى فور مكونات البيتى فور يحتوى البيتى فور على مكونات بسيطة ومتوفرة فى كل بيت وهى كالاتى: 2كوب من الدقيق.

11/2 كوب من الزبدة او السمنة.

1/2 كوب من السكرالناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

3 حبات من البيض.

1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

1/2 كوب من الكاكاو. للحشو والتزيين مربى.

فستق ناعم.

جوز هند.

فور ماسيلا. طريقة العمل والتجهيز طريقة العمل والتجهيز طريقة عمل البيتى فور بسيطة جدا وسهلة ولا تضيع الوقت وهى كما يلى: نقوم بضرب السكر والزبدة اوالسمنة بمضرب سيلك كهربائى. نستمر فى الضرب حتى يصبح شكلها كريمى. بعد ذلك نقوم باضافة البيض واحدة واحدة ونستمر فى الضرب بالمضرب الكهربائى ونضع عليهم الفانيليا. ثم نقوم بتغيير المضرب السيلك ونضع مضرب العجن. نقوم باضافة الدقيق والبيكنج بودر ونضرب بالمضرب او من الممكن بعد ضرب السكر والسمنة والبيض نعجنهم ايضا باليدلان عجنها سهل وبسيط. بعد ان عجناها كويس والعجينة هتكون ناعمة وطرية نقوم بتقسيم الجينة الى نصفين وناخذ نصفها ونضع عليه الكاكاو ونعجنها كويس. نتركها شوية فى الثلاجة قبل ان نقوم بتشكيلها. نحضر الصوانى ذات الطوف القصيروندهنها بالسمن لان التشكيل بكون على الصوانى مباشرة لان العجينة مينفعش نشكلها وبعدين نحطها على الصوانى. ثم نقوم بتشكيلها بماكينة البيتى فور واللى معندهوش المكنة يمكنه استبدالها بكيس الحلوانى. بعد تشكيل الجينة على الصوانى نقوم بادخالها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10:15 دقيقة. بعد اخراجها من الفرن نتركها حتى تبرد. ثم نحضر البيتى فورونحضر طبقين واحد نضع به المربى اللى بنفضلها اى نوع والاخر نضع به اى مكسرات بنحبها سواء فستق ناعم او جوز هند او فورماسيلا. ونقوم بتلزيق واحدة فاتحة مع واحدة غامقة مع بعض ويكونو بنفس الشكل . بعد التلزيق نغمس حرف منه فى المربى ونضعه بعدذلك فى المكسرات اللى بنفضلها. نرصه فى طبق التقديم وبالف هنا وعيد سعيدعليكم.

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