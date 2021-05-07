طريقة عمل الغريبة الناعمه زي أحسن حلواني المكونات وطريقة التحضير

طريقة عمل الغريبة الناعمة، تعتبر الغريبة من الحلويات التي يحبها جميع الأفراد مثل البسكويت والكحك، كما تعتبر الغريبة أحد مظاهر البهجة والفرح بقدوم العيد، كما تعد الغريبة من الحلويات التي لا تأخذ وقت في تسويتها فلذلك في هذا المقال سوف نتعرف أكثر عن مكونات عمل الغريبة، كما نتعرف أيضاً على طريقة عمل الغريبة الناعمة.

طريقة عمل الغريبة الناعمة

تعتبر الغريبة من اكثر حلوا العيد التي يحبها الكبار والصغار كما أنها تعتبر من أسهل أنواع الحلوى سهولة واليكم مكونات عمل الغريبة تعتبر تتمثل هذه المكونات في ما يلي:

كوب سمن الأبيض. نصف كوب من السكر المطحون. كوبين من الدقيق. 200 جرام من خزر الحلوى للتزيين.

طريقة تحضير أعداد الغريبة

يتم تحضير مضرب البيض الكهربائي إن وجد وأناء واسع حتى نتمكن من مزج كل المكونات التي تم تحضيرها سابقا.

ثم يتم تحضير وضع إناء عميق خاص بالعجين، ثم يتم إضافة السمن في الأناء. ثم يتم إضافة السكر المطحون، ثم يتم خلط هذه المكونات مع بعضها البعض، ويتم خلطه حتى يصبح الخليط متجانس. ثم بعد أن يتم تقليب الخليط جيداً، ثم يتم إضافة الدقيق تدريجيا مع الخليط. ثم جيب ترك العجين لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة حتى تهدأ. وبعد ذلك يتم قطع قطعة صغيرة من العجين ويتم تدويرها بين الأيدي. ثم بعد ذلك يتم إدخالها في الفرن على درجة حرارة 150 لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

يجب أن تكون السمن المستخدمة نفس درجة حرارة المطبخ ويفضل أن تكون ذات اللون الأبيض. يجب أن يتم إخراج الغريبة من الفرن وهي بيضاء، وقد نرى أنها تحتاج اله تسوية أكثر، ولكنها لا تحتاج إلى وقت تسوية كثير.

نصائح عند عمل الغريبة