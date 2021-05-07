بديل كريمة الطبخ من أسهل الوصفات وبأقل الإمكانيات طريقة سهلة ومجربة بالمنزل 100% ومضمونة

بديل كريمة الطبخ أو الطهي أو ما تعرف بالكريمة اللباني، هي مكونًا رئيسيًا لنجاح معظم الصوصات وكذلك لا غني عنها في صنع الحلويات، على الرغم من إنها باهظة الثمن، إلّا إنها سهلة التحضير، اليوم نعرفكم كيفية تحضيرها مثل الكريمة الجاهزة تمامًا، بأقل تكلفة وبأسهل طريقة كما عودناكم دائمًا.

2 كيلو من الحليب الجاموسي كامل الدسم

1 قالب من زبدة لورباك أو قطعة زبده 60 جرام

مقدرًا من الطحين أو الدقيق

نغلي مِقدار 2 كيلو من الحليب الجاموسي كامل الدسم بإناء على درجة حرارة 100 مئوية، يغلي لأكثر من مرة. يُقلب الحليب باستمرار دون توقف أثناء الغلي، وذلك لضمان عدم ترسب الدسم أو القشدة في أسفل الأناء، للاحتفاظ بالدسم متجمعًا على سطح الإناء. يُترك الحليب المغلي ليبرد تمامًا. يُوضع بالثلاجة لمدة أكثر من 12 ساعة، يفضل 24 ساعة، حتى يستقر الدسم أو القشدة متجمعًا على سطح الإناء. يُنتزع الدسم أو القشدة باستخدام مصفاة كبيرة مسطحة، حتى نضمن عدم سقوط الدسم أو القشدة إلى الأسفل في داخل الحليب. نأخذ الدسم أو القشدة، نخفقها جيدًا، نضيف قالب الزبدة أو مقدار الزبدة لدينا، حتى يصبح قوامه كريمي سائل أو سائل له قوام ثقيل بعض الشئ. لا يجب الخفق أكثر من اللازم أو المبالغة في الخفق، حتى لا يتخسر الحليب أو يتحول إلى زبدة مجبنة. عِند الوصول إلى الدرجة المطلوبة للقوام، يمكن إضافة ذرة من الملح أو الزبدة، لتضفي طعمًا رائعًا ورائحة الزبدة لبديل الكريمة كما هو الحال ببديل كريمة الطهي الجاهزة باهظة الثمن. في حالة زاد القوام لبديل كريمة الطهي، يمكن إضافة بِضعًا من الحليب الكامل الدسم لتخفيف قوامها. في حالة الرغبة في التحكم في لون بديل كريمة الطهي، يمكن إضافة بضعًا من الدقيق أو الطحين.

مكونات بديل كريمة الطبخ أو الكريمة اللبانيطريقة التحضير

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