طريقة تحضير جراتان التمر في نصف ساعة

طريقة تحضير جراتان التمر، من أسهل الوصفات وألذها هو جراتان التمر وخاصة في شهر رمضان فلا يمكننا الاستغناء عن بلح التمر في هذا الشهر ويمكننا استخدام التمر بطرق عديدة منها جراتان التمر وهو عبارة عن استخدام التمر بعد تحميره مع البشاميل تعرفي معنا على وصفة جراتان التمر لتحضيرها للأسرة. مكونات جراتان التمر مكونات جراتان التمر عدد الأفراد التي تتناسب معه تلك المقادير هم ثلاثة أفراد: بلح أسود: كوب كامل. زبدة طرية: كوب إلا ربع كوب. قرنفل: عودان طازجان. قرفة: ملعقة ذات حجم صغير. حليب سائل: كوب واحد كامل. فانيليا: ملعقة ذات حجم صغير. كريمة لباني: كوب واحد كامل. نشا: ثلاثة ملاعق ذات حجم كبير. لوز محمر: ثلاثة ملاعق ذات حجم كبير. سكر أبيض: نصف كوب فقط. طريقة عمل جراتان التمر طريقة عمل جراتان التمر وصفة جراتان التمر تستغرق نصف ساعة فقط للتحضير والتجهيز والتقديم وتتم باتباع خطوات عمل جراتان التمر التالية: يتم وضع مقدار الزبدة الطرية في مقلاة مناسبة على نار تكون حرارتها متوسطة حتى تذوب الزبدة جيدًا ولا تحترق.

نستخدم البلح الأسود بعد إزالة النوى منه ونضعه في المقلاة مع الزبدة ونقلبهم سويًا حتى يتم الاختلاط.

نبدأ في وضع مقدار القرفة البودرة والقرنفل ومقدار الملح ويجب أن نقلب باستمرار حتى تذوب المقادير مع البلح.

وبعد ذلك في مقلاة جديدة يوضع مقدار ملعقتين كبيرتين زبدة طرية ونقلبها لتذوب.

ومن ثم نضيف كمية النشا والحليب السائل مع التقليب لأنه شيء ضروري لعدم تكتل الخليط ويمكننا استخدام المضرب اليدوي للتقليب بين المقادير كلها.

نحضر الكريمة اللباني ونضعها مع وضع الفانيليا والسكر ونقلب جيدًا طوال الوقت حتى تمتزج المقادير بشكل جيد.

نجهز صينية الفرد لنضع بها التمر بعد تحميره بالزبدة ومن الأعلى نضع خليط البشاميل.

توضع صينية الجراتان بالتمر في الفرن على حرارة 180 لمدة 15 دقيقة حتى يصبح لون وجه الجراتان ذهبيًا.

ويستخدم اللوز المفروم للتزيين في النهاية. الوسوم

طريقة تحضير جراتان التمر، من أسهل الوصفات وألذها هو جراتان التمر وخاصة في شهر رمضان فلا يمكننا الاستغناء عن بلح التمر في هذا الشهر ويمكننا استخدام التمر بطرق عديدة منها جراتان التمر وهو عبارة عن استخدام التمر بعد تحميره مع البشاميل تعرفي معنا على وصفة جراتان التمر لتحضيرها للأسرة. مكونات جراتان التمر مكونات جراتان التمر عدد الأفراد التي تتناسب معه تلك المقادير هم ثلاثة أفراد: بلح أسود: كوب كامل. زبدة طرية: كوب إلا ربع كوب. قرنفل: عودان طازجان. قرفة: ملعقة ذات حجم صغير. حليب سائل: كوب واحد كامل. فانيليا: ملعقة ذات حجم صغير. كريمة لباني: كوب واحد كامل. نشا: ثلاثة ملاعق ذات حجم كبير. لوز محمر: ثلاثة ملاعق ذات حجم كبير. سكر أبيض: نصف كوب فقط. طريقة عمل جراتان التمر طريقة عمل جراتان التمر وصفة جراتان التمر تستغرق نصف ساعة فقط للتحضير والتجهيز والتقديم وتتم باتباع خطوات عمل جراتان التمر التالية: يتم وضع مقدار الزبدة الطرية في مقلاة مناسبة على نار تكون حرارتها متوسطة حتى تذوب الزبدة جيدًا ولا تحترق.

نستخدم البلح الأسود بعد إزالة النوى منه ونضعه في المقلاة مع الزبدة ونقلبهم سويًا حتى يتم الاختلاط.

نبدأ في وضع مقدار القرفة البودرة والقرنفل ومقدار الملح ويجب أن نقلب باستمرار حتى تذوب المقادير مع البلح.

وبعد ذلك في مقلاة جديدة يوضع مقدار ملعقتين كبيرتين زبدة طرية ونقلبها لتذوب.

ومن ثم نضيف كمية النشا والحليب السائل مع التقليب لأنه شيء ضروري لعدم تكتل الخليط ويمكننا استخدام المضرب اليدوي للتقليب بين المقادير كلها.

نحضر الكريمة اللباني ونضعها مع وضع الفانيليا والسكر ونقلب جيدًا طوال الوقت حتى تمتزج المقادير بشكل جيد.

نجهز صينية الفرد لنضع بها التمر بعد تحميره بالزبدة ومن الأعلى نضع خليط البشاميل.

توضع صينية الجراتان بالتمر في الفرن على حرارة 180 لمدة 15 دقيقة حتى يصبح لون وجه الجراتان ذهبيًا.

ويستخدم اللوز المفروم للتزيين في النهاية.

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