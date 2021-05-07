طريقة عمل كيكة العسل ، من أفضل الكيكات سهلة التحضير، كيكة العسل الروسية وبمكونات سهلة، ويمكنك أن تحصل عليها بسهولة بطعم مختلف عن الكيكات العادية من الحلويات الروسية الشهيرة حلويات سهلة وسريعة التحضير هي كيكة العسل الروسية، وفي مقالتنا اليوم نقدم لكم طريقة عمل كيكة العسل الروسية بمكونات سهلة وسريعة في البيت.



طريقة عمل كيكة العسل الروسية

تتكون كيكة العسل الروسية من طبقات من الكيكة، والكريمة والعسل المتكرمل، طعم مميز، وشكل مبهر، نقدم لكم مكونات كيكة العسل الروسية وخطوات طريقة عمل كيكة العسل بسهولة في البيت.

3/4 كوب زبدة.

كوب سكر.

1/3 كوب عسل نحل.

ملعقة ونصف بيكنج صودا صغيرة.

3 بيض.

4 أكواب دقيق متعدد الاستخدامات.

رشة ملح.

مكونات كيكة العسل الروسية

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تحضير كيك العسل الروسية

خطوات تحضير كيكة العسل الروسية سهل وسريعة ولن تأخذ الكثير في إعدادها فقط قومي بتطبيق الخطوات كالتالي:

في حلة ضيفي الزبدة حتى تسيح الزبدة، وضيفي العسل السكر ويبدأ الخليط بالغليان، ضيفي البيكنج صودا.

سيقوم الخليط بالفوران، ويزداد حجمه مع التقليب بسرعة، وسيغمق اللون ويبدأ بالتكرمل، وعندما يصبح لونه عسلي أبعديه عن الحرارة.

وبعد 15 دقيقة، أضيفي 3 بيض بعد خلطهم تدريجياً، واخلطيهم مع كل مكونات كيكة العسل .

. ثم أضيفي الدقيق تدريجياً، وقومي بلم عجينة كيكة العسل حتى تصبح قوامها طري، قومي بتغليفها واتركيها في الثلاجة نصف ساعة قبل التشكيل.

حتى تصبح قوامها طري، قومي بتغليفها واتركيها في الثلاجة نصف ساعة قبل التشكيل. بعد خروجها من الثلاجة، قومي بتقطيعها إلي أجزء لعمل طبقات كيكة العسل الروسية .

. علي ورق الزبدة، قومي بفرد طبقة من عجينة كيكة العسل ، وباستخدام طبق مدور كبير، قومي بتقطيع العجينة علي شكل دائرة وإزالة الزوائد، وباستخدام الشوكة قومي بعمل ثقوب، حتى لا تنتفخ كيكة العسل أثناء الخبز.

، وباستخدام طبق مدور كبير، قومي بتقطيع العجينة علي شكل دائرة وإزالة الزوائد، وباستخدام الشوكة قومي بعمل ثقوب، حتى لا تنتفخ أثناء الخبز. في صينية ضيفي عجينة كيكة العسل الروسية بعد تقطيعها، وأدخلي الصينية الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية علي الرف الأوسط لمدة 7 دقائق فقط .

بعد تقطيعها، وأدخلي الصينية الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية علي الرف الأوسط لمدة 7 دقائق فقط . قومي بطحن طبقة من بعد تسويتها في الخلاط، حتى نستخدمها في التزيين، ونقوم بتحضير طبقة الكريمة الثانية الخطوة الثانية في طريقة عمل كيكة العسل.

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علبة من كريمة الخفق السائلة .

2 كوب من الزبادي بنسبة مياه قليلة، ويفضل استخدام الساور كريم القشطة الرائبة، مكون هام لتنجح معك طريقة عمل كيكة العسل .

. كوب وربع من السكر الباوودر.

ملعقة فانيليا .

كريمة كيكة العسل

أخلطي المكونات معاً، وقومي بتقليبهم وقومي بتشغيل المضرب عليهم، حتى يصبح القوام كريمي متماسك، ونقوم ببناء طبقات كيكة العسل الروسية.

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ضعي طبقة من كيكة العسل الروسية، وادهنيها بمسحه من الحليب، خطوة هامة في تحضير طبقات كيكة العسل .

وادهنيها بمسحه من الحليب، خطوة هامة في تحضير . ثم ضعي فوقها طبقة من الكريمة، ثم طبقة من كيكة العسل حتى تنتهي من الكمية.

حتى تنتهي من الكمية. ثم ادخليها الثلاجة حتى تتماسك، وبعد خروجها من الثلاجة، قومي بتزيينها بالطبقة المفرومة منها وأصبحت كيكة العسل جاهزة للتقديم، وبذلك نكون أنهينا مقالة طريقة عمل كيكة العسل.

خطوات التحضير