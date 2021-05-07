صدقي أو لا تصدقي ماسك تنعيم وفرد الشعر من أول مرة وجعله زي الحرير

تسعي السيدات للحصول على شعر ناعم وقوي دون الحاجة لعمل الكريتين واستخدام مرطبات الشعر باهظة الثمن، التى لا تصلح في الغالب وأن منحتك مفعولاً فسوف يكون مؤقت ويزول فمن الطبيعي إضافة بعض الكيماويات إلى تلك المركبات مما يجعلها تتسبب في اتلاف الشعر، ولذلك تبحث عن طرق طبيعية تمتلك نفس خواص تنعيم الشعر والفرد ولكن لا تسبب إضرار. وصفات طبيعية لتنعيم الشعر وصفات طبيعية لتنعيم الشعر خلطة البيض والعسل لتنعيم الشعر مكونات الوصفة: بيضة.

ملعقة عسل.

ملعقة زيت زيتون. طريقة التحضير: يتم خفق البيضة .

نضيف ملعقة العسل ونقلب.

نضيف ملعقة زيت الزيتون.

يتم فرد الخليط على الشعر مع التدليك في جميع الاتجاهات.

يتم تغطية الشعر بكيس من النايلون لمدة ساعة.

يغسل الشعر بالماء الدافئ وبعض الشامبو.

يتم استخدام الوصفة مرتين كل أسبوع. وصفة البيض واللبن مكونات الوصفة:- بيضة واحدة.

فنجان صغير من اللبن.

ملعقتين من جوز الهند. طريقة التحضير:- نبدأ بخفق البيضة بشكل جيد.

نسكب اللبن مع جوز الهند على الخليط ونقلب جيداً حتي تندمج جميع المكونات.

نقوم بتوزيع الخليط على الشعر.

نحضر بونييه أو كيس نيلون ونقوم بتغطية الشعر.

نغسل الشعر بالشامبو.

يمكن استخدام تلك الطريقة مرتين كل أسبوع. وصفة البيض مع الشاى الأخضر مكونات الوصفة: صفارة بيضة.

نصف فنجان شاي أخضر. طريقة التحضير: نقوم بخفق الصفارة جيداً.

نضيف الشاي على البيضة ونتركه لفترة من الوقت.

نقوم بتوزيع الخليط على الشعر ونتركه لنصف ساعة.

يشطف الشعر ويغسل بالشامبو لإزالة رائحة البيض. وصفة عصير الليمون مكونات الوصفة: ملعقة عصير برتقال.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة عسل.

ملعقة زيت زيتون. طريقة التحضير: تدمج المكونات معا لتكون خليط.

يتم فردها على الشعر بالكامل.

يغسل الشعر بالماء والشامبو.

يمكن استخدام الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل نتيجة. تحلم الكثير من السيدات والفتيات بالحصول على شعر ناعم مثل الحرير، حيث يعد الشعر زينة المرأة لذلك تبحث عن ماسكات لتنعيم وفرد الشعر بسرعة، وبدون اي ضرر حيث أن المواد الطبيعية تجعل الشعر تالف وهايش ويتساقط بشكل سريع، ولكن هذه الخلطات التي ذكرناها بالأعلي سيجعل شعرك ناعم ومفرود وبطريقة أمنة وبمواد طبيعية. الوسوم

تسعي السيدات للحصول على شعر ناعم وقوي دون الحاجة لعمل الكريتين واستخدام مرطبات الشعر باهظة الثمن، التى لا تصلح في الغالب وأن منحتك مفعولاً فسوف يكون مؤقت ويزول فمن الطبيعي إضافة بعض الكيماويات إلى تلك المركبات مما يجعلها تتسبب في اتلاف الشعر، ولذلك تبحث عن طرق طبيعية تمتلك نفس خواص تنعيم الشعر والفرد ولكن لا تسبب إضرار. وصفات طبيعية لتنعيم الشعر وصفات طبيعية لتنعيم الشعر خلطة البيض والعسل لتنعيم الشعر مكونات الوصفة: بيضة.

ملعقة عسل.

ملعقة زيت زيتون. طريقة التحضير: يتم خفق البيضة .

نضيف ملعقة العسل ونقلب.

نضيف ملعقة زيت الزيتون.

يتم فرد الخليط على الشعر مع التدليك في جميع الاتجاهات.

يتم تغطية الشعر بكيس من النايلون لمدة ساعة.

يغسل الشعر بالماء الدافئ وبعض الشامبو.

يتم استخدام الوصفة مرتين كل أسبوع. وصفة البيض واللبن مكونات الوصفة:- بيضة واحدة.

فنجان صغير من اللبن.

ملعقتين من جوز الهند. طريقة التحضير:- نبدأ بخفق البيضة بشكل جيد.

نسكب اللبن مع جوز الهند على الخليط ونقلب جيداً حتي تندمج جميع المكونات.

نقوم بتوزيع الخليط على الشعر.

نحضر بونييه أو كيس نيلون ونقوم بتغطية الشعر.

نغسل الشعر بالشامبو.

يمكن استخدام تلك الطريقة مرتين كل أسبوع. وصفة البيض مع الشاى الأخضر مكونات الوصفة: صفارة بيضة.

نصف فنجان شاي أخضر. طريقة التحضير: نقوم بخفق الصفارة جيداً.

نضيف الشاي على البيضة ونتركه لفترة من الوقت.

نقوم بتوزيع الخليط على الشعر ونتركه لنصف ساعة.

يشطف الشعر ويغسل بالشامبو لإزالة رائحة البيض. وصفة عصير الليمون مكونات الوصفة: ملعقة عصير برتقال.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة عسل.

ملعقة زيت زيتون. طريقة التحضير: تدمج المكونات معا لتكون خليط.

يتم فردها على الشعر بالكامل.

يغسل الشعر بالماء والشامبو.

يمكن استخدام الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل نتيجة. تحلم الكثير من السيدات والفتيات بالحصول على شعر ناعم مثل الحرير، حيث يعد الشعر زينة المرأة لذلك تبحث عن ماسكات لتنعيم وفرد الشعر بسرعة، وبدون اي ضرر حيث أن المواد الطبيعية تجعل الشعر تالف وهايش ويتساقط بشكل سريع، ولكن هذه الخلطات التي ذكرناها بالأعلي سيجعل شعرك ناعم ومفرود وبطريقة أمنة وبمواد طبيعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صدقي أو لا تصدقي ماسك تنعيم وفرد الشعر من أول مرة وجعله زي الحرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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