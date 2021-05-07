طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية في المنزل والحصول على طعم مميز

نعرض لكم طريقة إعداد البيتزا الإيطالية في المنزل والتي تبحث عنها الكثير من السيدات التي ترغب في إعدادها لأسرتها خلال شهر رمضان الكريم، وتعتبر البيتزا من أشهر وألذ الأكلات والأطباق التي يطلبها الجميع والعصي على حد سواء، ويمكن شرائها من المحلات والمطاعم ولكن بأسعار باهظة، لذا سوف نوفر لكم سيدتي طريقة عمل البيتزا في المنزل بأشعة طعم وأقل تكلفة ممكنة مثل المطاعم والمحلات العالمية. طريقة عمل البيتزا الإيطالية طريقة عمل البيتزا الإيطالية المقادير: نصف كيلو من الطحين.

نصف كيلو من الجبنة الموزريلا أو حسب الرغبة.

كمية حسب الرغبة من الجنية الرومي والحزينة السيدة المبشور.

ربع كيلو من اللجنة المفرومة، أو يمكن أن يستبدل بقطع صدور الفراخ المفرومة.

عدد ٢ حبة فلفل أخضر مقطع دائري.

عدد ٢ حبى طماطم مقطع دوائر

كمية قليلة من الصلصة.

كوب من الزيت النباتي.

ملح، وتوابل.

كوب من اللبن الدافئ.

ملعقة صغيره سكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة. طريقة تحضير البيتزا في المنزل في طبق عميل من البلاستيك ضعي كمية الخميرة مع السكر، والقليل من الماء الدافئ.

ضعي الخميرة في مكان دافئ حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

بعد ذلك ضعي عليها الدقيق والتوابل والملح والحليب الدافئ واعجني المكونات معًا.

ضعي القليل من الزيت أثناء العجن واستمري في العجن حتى تحصلين على القوام المتماسك للعجينة.

أحضري القليل من الدقيق وعصا الفرد، والفردي العجينة بعد أن يتضاعف حجمها، ويجب أن تكون مفرودة على شكل دائري.

في صينية مدهونة بالزيت أو السمنة، ضعي العجينة الفردي عليها كمية الجبنة الموزاريلا والشيدر والرومي مع ترك كمية قليلة جانبًا.

اضغطي برفق على الجنية حتى تتداخل مع العجينة، وبعد ذلك أحضري كمية الصلصلة وافرديها على العجينة

بعد ذلك وزعي كمية الفلفل والطماطم على صينية البيتزا.

ضعي بعد ذلك مية اللحمة المفرومة أو الفراخ المفرومة.

ضعي الصينية في فرن ١٨٠ درجة، لمدة ٢٠ دقيقة أو حتى عندما يصبح لونها ذهبي أو أحمر.

قبل إخراجها من الفرن وضعي على وجه الصينية باقي كمية الجبن المتبقية.

بعد دقيقتين أو ثلاث اخرجيها من الفرن وتناوليها ساخنة مع أسرتك بألف هنا. الوسوم

نعرض لكم طريقة إعداد البيتزا الإيطالية في المنزل والتي تبحث عنها الكثير من السيدات التي ترغب في إعدادها لأسرتها خلال شهر رمضان الكريم، وتعتبر البيتزا من أشهر وألذ الأكلات والأطباق التي يطلبها الجميع والعصي على حد سواء، ويمكن شرائها من المحلات والمطاعم ولكن بأسعار باهظة، لذا سوف نوفر لكم سيدتي طريقة عمل البيتزا في المنزل بأشعة طعم وأقل تكلفة ممكنة مثل المطاعم والمحلات العالمية. طريقة عمل البيتزا الإيطالية طريقة عمل البيتزا الإيطالية المقادير: نصف كيلو من الطحين.

نصف كيلو من الجبنة الموزريلا أو حسب الرغبة.

كمية حسب الرغبة من الجنية الرومي والحزينة السيدة المبشور.

ربع كيلو من اللجنة المفرومة، أو يمكن أن يستبدل بقطع صدور الفراخ المفرومة.

عدد ٢ حبة فلفل أخضر مقطع دائري.

عدد ٢ حبى طماطم مقطع دوائر

كمية قليلة من الصلصة.

كوب من الزيت النباتي.

ملح، وتوابل.

كوب من اللبن الدافئ.

ملعقة صغيره سكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة. طريقة تحضير البيتزا في المنزل في طبق عميل من البلاستيك ضعي كمية الخميرة مع السكر، والقليل من الماء الدافئ.

ضعي الخميرة في مكان دافئ حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

بعد ذلك ضعي عليها الدقيق والتوابل والملح والحليب الدافئ واعجني المكونات معًا.

ضعي القليل من الزيت أثناء العجن واستمري في العجن حتى تحصلين على القوام المتماسك للعجينة.

أحضري القليل من الدقيق وعصا الفرد، والفردي العجينة بعد أن يتضاعف حجمها، ويجب أن تكون مفرودة على شكل دائري.

في صينية مدهونة بالزيت أو السمنة، ضعي العجينة الفردي عليها كمية الجبنة الموزاريلا والشيدر والرومي مع ترك كمية قليلة جانبًا.

اضغطي برفق على الجنية حتى تتداخل مع العجينة، وبعد ذلك أحضري كمية الصلصلة وافرديها على العجينة

بعد ذلك وزعي كمية الفلفل والطماطم على صينية البيتزا.

ضعي بعد ذلك مية اللحمة المفرومة أو الفراخ المفرومة.

ضعي الصينية في فرن ١٨٠ درجة، لمدة ٢٠ دقيقة أو حتى عندما يصبح لونها ذهبي أو أحمر.

قبل إخراجها من الفرن وضعي على وجه الصينية باقي كمية الجبن المتبقية.

بعد دقيقتين أو ثلاث اخرجيها من الفرن وتناوليها ساخنة مع أسرتك بألف هنا.

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