طريقة تحضير غريبة العيد الناعمة بمكونات إقتصادية بسيطة

يعتبر تحضير معجنات العيد في المنزل أكثر الطرق المضمونة في تلك الأحيان بسبب كثرة التزاحم على المخابز لذلك فإن المخاطرة بشراء المعجنات من الخارج تعتبر سبباً من أسباب إرتفاع أعداد المصابين بفيروس كوفيد ومن أهم مشتقات المعجنات التي يتم توافرها بالعيد مثل الكعك والبسكويت والبيتيفور والغريبة وتعتبر الغريبة من أسهل المعجنات التي يمكن تحضيرها في المنزل كما أنها لا تعتمد على الخبرة مثل الكعك والبسكويت فقط متابعة خطوات التحضير الخاصه بها وتحضير أفضل وأشهي غريبة وتتميز بالحجم الصغير الذي يذوب في الفم ويمكنك متابعة الطريقة الخاصه بالغريبة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير الغريبة الناعمة طريقة تحضير الغريبة الناعمة المكونات: ثلاث أكواب من الدقيق الخاص بالمعجنات.

كوب من السكر البودرة الناعم.

بيضة واحده.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من السمن المذاب.

مكسرات للتزيين حسب الرغبة سواء زبيب أو فستق. طريقة التحضير: في وعاء واسع يستطيع إستيعاب المقادير نقوم بوضع به السمن المذاب ونقلب به السكر البودرة ونستخدم المضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي في تقليب الخليط معاً، مع إستمرار التقليب حتى يصبح لون السمن مائل إلي لون الكريمة الناعمة. إضافة كلاً من مسحوق الفانيليا والبيض مع إستمرار الخفق للحصول على مزيج ناعم فكلما كان ملمس المزيج ناعماً كلما أصبحت الغريبة أفضل جودة ثم نترك المضرب. إضافة الدقيق مع ضرورة نخل الدقيق أولاً ونقوم بعجن الدقيق مع المزيج باستخدام اليدين وبعد ذوبان الدقيق مع المزيج نتركها. تشكيل الغريبة إلي دوائر صغيرة جدا ووضع واحده من الزبيب في المنتصف ثم نضعها بالصينية حتى الأنتهاء من كمية الخليط. إدخال الصينية إلي الفرن بحيث يتم تسخينه لمدة خمس دقائق فقط حتي تنضج ويجب مراقبة الغريبة أثناء وضعها بالفرن. طريقة التحضير: الوسوم

يعتبر تحضير معجنات العيد في المنزل أكثر الطرق المضمونة في تلك الأحيان بسبب كثرة التزاحم على المخابز لذلك فإن المخاطرة بشراء المعجنات من الخارج تعتبر سبباً من أسباب إرتفاع أعداد المصابين بفيروس كوفيد ومن أهم مشتقات المعجنات التي يتم توافرها بالعيد مثل الكعك والبسكويت والبيتيفور والغريبة وتعتبر الغريبة من أسهل المعجنات التي يمكن تحضيرها في المنزل كما أنها لا تعتمد على الخبرة مثل الكعك والبسكويت فقط متابعة خطوات التحضير الخاصه بها وتحضير أفضل وأشهي غريبة وتتميز بالحجم الصغير الذي يذوب في الفم ويمكنك متابعة الطريقة الخاصه بالغريبة من خلال هذا المقال. طريقة تحضير الغريبة الناعمة طريقة تحضير الغريبة الناعمة المكونات: ثلاث أكواب من الدقيق الخاص بالمعجنات.

كوب من السكر البودرة الناعم.

بيضة واحده.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من السمن المذاب.

مكسرات للتزيين حسب الرغبة سواء زبيب أو فستق. طريقة التحضير: في وعاء واسع يستطيع إستيعاب المقادير نقوم بوضع به السمن المذاب ونقلب به السكر البودرة ونستخدم المضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي في تقليب الخليط معاً، مع إستمرار التقليب حتى يصبح لون السمن مائل إلي لون الكريمة الناعمة. إضافة كلاً من مسحوق الفانيليا والبيض مع إستمرار الخفق للحصول على مزيج ناعم فكلما كان ملمس المزيج ناعماً كلما أصبحت الغريبة أفضل جودة ثم نترك المضرب. إضافة الدقيق مع ضرورة نخل الدقيق أولاً ونقوم بعجن الدقيق مع المزيج باستخدام اليدين وبعد ذوبان الدقيق مع المزيج نتركها. تشكيل الغريبة إلي دوائر صغيرة جدا ووضع واحده من الزبيب في المنتصف ثم نضعها بالصينية حتى الأنتهاء من كمية الخليط. إدخال الصينية إلي الفرن بحيث يتم تسخينه لمدة خمس دقائق فقط حتي تنضج ويجب مراقبة الغريبة أثناء وضعها بالفرن. طريقة التحضير:

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