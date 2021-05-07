عمل بسكويت الشيكولاتة وبسكويت المارنج بمكونات بسيطة هش وطري جداً طعمه تحفة

عمل بسكويت الشيكولاتة وبسكويت المارنج، يرجع أصل البسكويت الى المخبوزات المغربية والذي قد يتحتوى على الدقيق والسكر والزيت وقد يمكن تحضير البسكويت بأكثر من طريقة منه بسكويت بالشوكولاته ومنه بسكويت بالكريمة ومنه البسكويت المحشي ومنه البسكويت السادة والان من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة وبسكويت المارنج بطريقة سهله وبسيطة .

عمل بسكويت الشيكولاتة وبسكويت المارنج

قد يحتوى البسكويت على العديد من العناصر المفيدة للصحة لذلك ينصح بتناولها وخاصة للأطفال ولذلك سوف نقدم لكم طريقتين لعمل البسكويت .

كوب من الدقيق.

بيضة واحدة.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر .

نصف كوب سكر مطحون .

ملعقة كبيرة من مسحوق الشيكولاتة أو مسحوق الكاكاو .

ملعقة كبيرة من السمن .

قليل من اللبن لاستخدامه في العجن .

طريقة عمل بسكويت الشيكولاتة مكونات بسكويت الشيكولاتة

نخلط المكونات الجافة مع بعضها البعض ( الدقيق ومسحوق البيكنج بودر والسكر البودرة والشيكولاتة أو مسحوق الكاكاو ويضاف اليهم البيض بعد خفقه والسمن وقليل من اللبن للعجن ) حتى تتكون عجينة البسكويت .

تقطع العجينة بماكينة البسكويت حسب الأشكال المطلوبة.

نحضر صاج فرن مدهون بالسمن ونرص فيه قطع البسكويت .

نقوم بتشغيل الفرن تحت درجة حرارة 180 درجة مئوية .

ندخل الصاج الفرن لمدة من 10 إلى 15 دقيقة على الأكثر حتى ينضج .

نترك البسكويت حتى يبرد ويقدم مع الشاى والحليب بكل صحة وهناء وعافية .

طريقة إعداد وتحضير بسكويت الشيكولاتة

طريقة عمل بسكويت المارنج

مكونات عمل بسكويت المارنج

2 كوب من الدقيق الابيض المنخول .

6 بيضات .

2 ملعقة كبيرة من السمن السايح .

6 ملعقة كبيرة من السكر .

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا .

لبن للعجن .

قطع فواكه محفوظة .

مربي للصق البسكويت مع بعضه البعض .

ملعقة واحد صغيرة من البيكنج بودر .

أولاً نضع البيض مع السكر مع السمن ونخفقهم بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخيط مثل الكريمة .

نحضر على خليط البيض جميع المواد الجافة مثل الدقيق والفانيليا والبيكنج بودر ونقلبهم جيداً حتى تصبح عجينة طرية متماسكة .

نحضر الصينة او الصاج الذي ندخله الفرن وندهنه بقليل من السمن .

نسخن الفرن على درجة حرارة 200 مْ .

ثم نقطع البسكويت حتى ننتهى من الكمية كلها .

ندخله الفرن حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي، وبعد ان ينضج نخرجة من الفرن ونتركه حتى يبدر تماماً .

ثم نلصقه بالمربي ونزينة بالفواكهه المسكرة ونقدمه بالهناء والشفاء .

طريقة تحضيرعمل بسكويت المارنج