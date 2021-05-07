تحضير طبق برياني الدجاج بطريقه سهله في المنزل

طبق برياني الدجاج من اشهي والذ الأكلات التي يمكن تقديمها في رمضان والعزومات فهي وجبة مغذية وسهلة التحضير وتحتوى على كمية عالية من البروتينات والفيتامينات ويمكن تقديمها بجانب العديد من المقبلات مثل البطاطس بالجبن الموزاريلا المقرمشة أو البطاطس بالفراخ والبشاميل والجبنه كما يمكن تقديمها بجانب العديد من أطباق الحلويات ألذيذة مثل الغريبة بالفستق الحلبي . مقادير عمل برياني الدجاج دجاجة مغسولة و مقطعة 8 قطع .

4 كوب من الارز ألبسمتي مغسول .

6 بصلات وسط مقطعه مع 4 حبات طماطم مقطعه مكعبات.

قطع صغيرة من الجنزبيل مفرومه مع 4 فصوص ثوم .

5 حبات فلفل حامى مع معلقة صغيرة من كل من كركم و الحبهان البودر.

معلقة كبيرة بابريكا .

2 علبة زبادي صغيرة .

القليل من كزبرة خضراء و ورق النعناع الأخضر مع عصير ليمون .

حوالى ٣ لتر ماء مغلي .

زيت نباتي و معلقة كبيرة زبدة .

ربع كوب لبن دافئ مذاب فيه القليل من بودرة الزعفران .

3 فصوص حبهان مع 3 فصوص قرنفل وعود قرفة . طريقة تحضير برياني الدجاج نبدأ بتحضير حلة ونضعها على النار ثم نضيف القليل من الزيت النباتي ونحمر فيه البصل حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي

يتم اخذ نصف الكمية على في طبق جانبي ونضيف على الباقي معجون الجنزبيل و الثوم في الحلة مع التقليب ثم نضيف الدجاج و نقلبها مع البصل و الجنزبيل حوالى 5 دقائق تقريبا حتى يتغير لون الدجاج ثم نضيف اليهم الكركم و الحبهان ونقلب ثم ضيف الطماطم و نقلبها جيدا مع الفراخ حوالى 5 دقائق حتى تستوى الطماطم ثم نضيف الفلفل الحامي و القليل من الكزبرة الخضراء و ورق النعناع و نقلب و نضيف الزبادي وعصير الليمون ونقلبه مع الدجاج و نهدى النار و نقفل غطاء الحلة جيدا ونترك الدجاج .

نحضر حلة ونضعها على النار ثم نغلي الماء و نضيف أليها القرنفل و الحبهان و القرفة و القليل من الزيت النباتي والملح ثم نضيف أليها الارز ألبسمتي و نسلقه واصفيه من الماء.

نضيف نصف كمية الأرز ثم نضع رشه من بصل القلى و القليل من ورق الكزبرة و النعناع و نضيف قطع الدجاج و القليل من صوص الدجاج و نضيف النصف الثاني من كمية الأرز ثم نضيف اللبن الدافئ بالزعفران و نوزع معلقة الزبدة فوق الأرز و القليل من البصل المحمر وورق الكزبرة والنعناع واغطي الحلة بورق الفويل ثم نضع غطاء الحلة و نضع الشياطة اسفل الحلة و نسويه على نار عالية لمدة 8 دقائق ثم نقلل النار حتي النضج . مقادير عمل برياني الدجاجطريقة تحضير برياني الدجاج الوسوم

طبق برياني الدجاج من اشهي والذ الأكلات التي يمكن تقديمها في رمضان والعزومات فهي وجبة مغذية وسهلة التحضير وتحتوى على كمية عالية من البروتينات والفيتامينات ويمكن تقديمها بجانب العديد من المقبلات مثل البطاطس بالجبن الموزاريلا المقرمشة أو البطاطس بالفراخ والبشاميل والجبنه كما يمكن تقديمها بجانب العديد من أطباق الحلويات ألذيذة مثل الغريبة بالفستق الحلبي . مقادير عمل برياني الدجاج دجاجة مغسولة و مقطعة 8 قطع .

4 كوب من الارز ألبسمتي مغسول .

6 بصلات وسط مقطعه مع 4 حبات طماطم مقطعه مكعبات.

قطع صغيرة من الجنزبيل مفرومه مع 4 فصوص ثوم .

5 حبات فلفل حامى مع معلقة صغيرة من كل من كركم و الحبهان البودر.

معلقة كبيرة بابريكا .

2 علبة زبادي صغيرة .

القليل من كزبرة خضراء و ورق النعناع الأخضر مع عصير ليمون .

حوالى ٣ لتر ماء مغلي .

زيت نباتي و معلقة كبيرة زبدة .

ربع كوب لبن دافئ مذاب فيه القليل من بودرة الزعفران .

3 فصوص حبهان مع 3 فصوص قرنفل وعود قرفة . طريقة تحضير برياني الدجاج نبدأ بتحضير حلة ونضعها على النار ثم نضيف القليل من الزيت النباتي ونحمر فيه البصل حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي

يتم اخذ نصف الكمية على في طبق جانبي ونضيف على الباقي معجون الجنزبيل و الثوم في الحلة مع التقليب ثم نضيف الدجاج و نقلبها مع البصل و الجنزبيل حوالى 5 دقائق تقريبا حتى يتغير لون الدجاج ثم نضيف اليهم الكركم و الحبهان ونقلب ثم ضيف الطماطم و نقلبها جيدا مع الفراخ حوالى 5 دقائق حتى تستوى الطماطم ثم نضيف الفلفل الحامي و القليل من الكزبرة الخضراء و ورق النعناع و نقلب و نضيف الزبادي وعصير الليمون ونقلبه مع الدجاج و نهدى النار و نقفل غطاء الحلة جيدا ونترك الدجاج .

نحضر حلة ونضعها على النار ثم نغلي الماء و نضيف أليها القرنفل و الحبهان و القرفة و القليل من الزيت النباتي والملح ثم نضيف أليها الارز ألبسمتي و نسلقه واصفيه من الماء.

نضيف نصف كمية الأرز ثم نضع رشه من بصل القلى و القليل من ورق الكزبرة و النعناع و نضيف قطع الدجاج و القليل من صوص الدجاج و نضيف النصف الثاني من كمية الأرز ثم نضيف اللبن الدافئ بالزعفران و نوزع معلقة الزبدة فوق الأرز و القليل من البصل المحمر وورق الكزبرة والنعناع واغطي الحلة بورق الفويل ثم نضع غطاء الحلة و نضع الشياطة اسفل الحلة و نسويه على نار عالية لمدة 8 دقائق ثم نقلل النار حتي النضج . مقادير عمل برياني الدجاجطريقة تحضير برياني الدجاج

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