وصفة سحرية من الليمون لزيادة نمو الشعر في أسبوع

الليمون لزيادة نمو الشعر ، فعال للغاية، إذ أنه يشتمل على الكثير من العناصر الغذائية، كحامض الستريك والمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامين ج والفلافونويد والبكتين، كذلك أنه يشتمل على فيتامين سي، وهو يقوم بالمساعدة على جعل معدل نمو الشعر في تحسن، من خلال رفع إنتاج الكولاجين، وهذا يقوم بالمساعدة على جعل فروة الرأس نظيفة.

نحن نعرف أن الليمون يشتمل على عدة خصائص مضادة للفطريات، وتقوم بالمحافظة على صحة فروة الرأس وكذلك يقوم بمعالجة الكثير من المشاكل كقشرة الرأس وحب الشباب، لهذا يتم النصح بالسير على بعض خلطات الليمون، والتي سنرفقها فيما يلي:

بيضة

زيت زيتون نقي “ملعقة واحدة”

عصير ليمون “½ ملعقة كبيرة”

قومي بكسر البيضة ومن ثم قومي بخفقها جيدًا.

بعد ذلك قومي بإضافة عصير الليمون وزيت الزيتون إليها، واستمري بعملية الخفق بواسطة المضرب اليدوي.

قومي بتقسيم شعرك إلى أجزاء عدة، لتيسير العملية عليكِ حين تقومي بوضع المزيج على الشعر.

قومي باستعمال فرشاة نظيفة، لكي تقوم بمساعدتك على وضع الماسك بجميع أرجاء الشعر وكذلك بفروة الشعر.

يتم ترك الماسك إلى أن يجف، ومن ثم يتم غسله بالماء.

بعد ذلك يتم غسله بالشامبو، لكي للتخلصي من جميع بقايا الماسك التي توجد بالشعر.