أسهل وصفة تحضير لـ عجينة السبع دقائق السريعة في المنزل بمكونات اقتصادية

عجينة السبع دقائق ، من ضمن الوصفات التي هي سريعة التحضير التي تقوم بالدخول في عديد من الأكلات السريعة كالخبز الشامي والبيتزا والكايزر والفطائر المحشية، والحواوشي وخبز الصاج ، كما أن تلك العجينة تُسمى بعينة السبع دقائق وهي التي سوف نتعرف على طريقة إعدادها بكل سهولة في السطور المقبلة.عجينة السبع دقائق السريعة
هي من أفضل الوصفات السريعة التي بإمكان أي شخص تحضيرها، وها هي المقادير الخاصة بتحضيرها، إلى جانب طريقة التحضير المتعلقة بها بالتفصيل فيما يلي:
مكونات عجينة السبع دقائق
- دقيق أبيض منخول “كوب واحد”
- معلقة كبيرة “ملعقة طعام” لبن بودرة
- ملعقة صغيرة “ملعقة شاي” فلفل أسود (للحشو الحادق)
- ملعقة صغيرة “ملعقة شاي” فانيليا (للحشو الحلو)
- حبة بيضة متوسطة الحجم
- ملعقة صغيرة “ملعقة شاي” ملح
- معلقة كبيرة “ملعقة طعام” خل
- معلقة كبيرة “ملعقة طعام” سكر أبيض
- خميرة “ملعقة كبيرة”
- كوب كبير ماء دافئ
- في البداية نقم بتجهيز قدرًا لنضع به الخميرة والسكر، والماء الدافئ مع الدقيق ونُحركهم بواسطة ملعقة خشبية إلى أن يمتزجوا معًا، ونقم بترك القدر 7 دقائق إلى أن تتخمر الخميرة.
- ومن ثم نقم بتجهيز قدر عقب التخمير، ومن ثم نقم بإضافة الخل، والبيض ولبن البودرة، والملح، والدقيق الباقي، ومعهم فلفل أسود إن قمتِ باستعمال العجين للحشو الحادق ، أما إن قمتِ باستخدامه للحشو الحلو فقومي بإضافة الفانيليا.
- وبعد ذلك نمزج كافة المقادر معًا حتى نحصل على عجينة طرية وملساء.
- ومن ثم نقم بعجن العجين بواسطة يديكِ حتى سبع دقائق
- ومن ثم ضعيها بقدر واغلقيه بواسطة كيس نايلون وحتى مرور 7 دقائق فأكثر لأن تختمر.
- في النهاية تكونين قد حصلتي أفضل عجينة من عجينة السبع دقائق وتكون جاهزة للاستعمال.
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عجينة السبع دقائق ، من ضمن الوصفات التي هي سريعة التحضير التي تقوم بالدخول في عديد من الأكلات السريعة كالخبز الشامي والبيتزا والكايزر والفطائر المحشية، والحواوشي وخبز الصاج ، كما أن تلك العجينة تُسمى بعينة السبع دقائق وهي التي سوف نتعرف على طريقة إعدادها بكل سهولة في السطور المقبلة.عجينة السبع دقائق السريعة
هي من أفضل الوصفات السريعة التي بإمكان أي شخص تحضيرها، وها هي المقادير الخاصة بتحضيرها، إلى جانب طريقة التحضير المتعلقة بها بالتفصيل فيما يلي:
مكونات عجينة السبع دقائق
- دقيق أبيض منخول “كوب واحد”
- معلقة كبيرة “ملعقة طعام” لبن بودرة
- ملعقة صغيرة “ملعقة شاي” فلفل أسود (للحشو الحادق)
- ملعقة صغيرة “ملعقة شاي” فانيليا (للحشو الحلو)
- حبة بيضة متوسطة الحجم
- ملعقة صغيرة “ملعقة شاي” ملح
- معلقة كبيرة “ملعقة طعام” خل
- معلقة كبيرة “ملعقة طعام” سكر أبيض
- خميرة “ملعقة كبيرة”
- كوب كبير ماء دافئ
- في البداية نقم بتجهيز قدرًا لنضع به الخميرة والسكر، والماء الدافئ مع الدقيق ونُحركهم بواسطة ملعقة خشبية إلى أن يمتزجوا معًا، ونقم بترك القدر 7 دقائق إلى أن تتخمر الخميرة.
- ومن ثم نقم بتجهيز قدر عقب التخمير، ومن ثم نقم بإضافة الخل، والبيض ولبن البودرة، والملح، والدقيق الباقي، ومعهم فلفل أسود إن قمتِ باستعمال العجين للحشو الحادق ، أما إن قمتِ باستخدامه للحشو الحلو فقومي بإضافة الفانيليا.
- وبعد ذلك نمزج كافة المقادر معًا حتى نحصل على عجينة طرية وملساء.
- ومن ثم نقم بعجن العجين بواسطة يديكِ حتى سبع دقائق
- ومن ثم ضعيها بقدر واغلقيه بواسطة كيس نايلون وحتى مرور 7 دقائق فأكثر لأن تختمر.
- في النهاية تكونين قد حصلتي أفضل عجينة من عجينة السبع دقائق وتكون جاهزة للاستعمال.
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