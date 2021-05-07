تكات تحضير خلطة المحشي بالطريقة المصرية في البيت

يوجد بعض التكات البسيطة التي تعطي لخلطة المحشى نكهة مميز وطعم لذيذ، فكثير من الناس يعشقون المحشي بأنواعه وهو من أكثر الوجبات الغذائية، ويعد من الوجبات التي تمد الجسم بالطاقة، فم منا أيها النساء لا يرك أفضل الطرق في عمل خلطات المحشي، لذا تيسيرًا عليكي سنقوم بعرض أفضل وأبسط طريقة لعمل المحشي.

خلطة المحشي

تتميز الخلطة بأنها تمتلك مكونات عديدة تعطي للجسم طاقة وكل هذه المكونات موجودة من داخل مطبخك ونتعرف على ما هي المقادير، تتكون الخلطة من مقادير سهلة وفي متناول الجميع، وإليكم مقادير خلطة المحشي

أربعة أكواب من الأرز.

حبتان من البصل المقطع قطع صغيرة

3 أكواب عصير طماطم.

3 ثمرات طماطم مقطعة قطع صغيرة.

حزمتان من الكسرة الخضراء.

نصف ملعقة ثوم بودرة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

حزمة من البقدونس.

حزمة من الشبت

نصف ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة فلفل أسود.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة كسبرة ناشفة.

قومي بغسل الأرز جيدًا، ومن بعده الخضروات ( الشبت والبقدونس والكسبرة) ثم قطعيهم قطع صغيرة وأضيفيهم على الأرز.

قطع الطماطم قطع صغيرة وأضيفيها إلى عصير الطماطم وأضيفي إليهم الثوم واخلطيهم واسكبيهم على الأرز واخلطي المكونات حتى تتجانس مع بعض.

أضيفي التوابل على خليط الأرز واستمري بالتقليب وتأكدي من التجانس بين المكونات وبعضها.

أضيفي الزيت في النهاية وابدئي بالحشو، يمكنك حشو ورق الكرنب والباذنجان والكوسة وورق العنب.

من أفضل الخطوات التي تعطي مذاق المحشي، هو وضع شرائح بصل وفلفل وطماطم في القدر الذي تقومين بحشوة مع قليل من الزيت مقدار ملعقة واحدة من الزيت.

أضيفي عقد المحشي شوربة أو ماء او مرقة كما ترغبين واتركي على النار ثلث ساعة ثم هدَّى النار ثلث ساعة.

انزعي المحشي من على النار وضعيه في طبق التقديم، وبذلك نكون تعرفنا على خلطة المحشي وعمل ألذ محشي

طريقة تحضير خلطة المحشي