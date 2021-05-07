أسرار تحضير بسكويت القرفة المنزلي الشهي بالخطوات

بسكويت القرفة من ألذ أنواع البسكوتات التي لها نكهة مميزة وطعم لذيذ، وكثير منا يفضل تناوله مع الشاي، ويعد من حلوى العيد المميزة، يحتوي البسكويت على قيمة غذائية كبيرة، لذا يفضل تناوله للأطآال بشكل مستمر، ولكم مع توخي الحظر من زيادة نسبة السعرات الحرارية الموجودة في البسكويت.

بسكويت القرفة

من منا لا يجب تناول بسكويت الفرقة، لذا سنقوم بعرض أدق وابسط التفاصيل لكي تقومي بعمل هذا البسكويت بنفسك في المنزل، وذلك دون الاضطرار لدفع مبالغ كثيرة لشراء البسكويت أو حلوى العيد بوجة عام.

طريقة عمل بسكويت القرفة

تحتوي الطريقة على مقادير بسيطة وسهلة وفي متناول اليد وموجودة داخل المنزل وهي:

مقادير عمل بسكويت القرفة

كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من السمنة في درجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر الناعم.

بيضتان.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة كبيرة قرفة ناعمة.

رشة زنجبيل.

ربع ملعقة قرنفل ناعم.

في وعاء مستوى ولكنه عميق نضيف السمنة ونقوم بِربِها حتى تكون شبة بالكريمة، ثم نضيف إليها السكر الناعم مع استمرار الخفق حتى نحصل على مزيج كريمي هش، نضيف اليه البيض والفانيليا ونستمر في الخفق.

ننزل بالدقيق بشكل تدريجي مضاف عليه البيكنج بودر ورشة الملح وكل المواد الجافة والقرفة والزنجبيل والقرنفل وكل ذلك، حتى تلتم العجينة وينتج لدينا عجينة متماسكة طرية ذو رائحة طيبة.

نترك العجينة ترتاح لمدة ربع ساعة وبعد ذلك نقوم بتشكيلها كما تشائين في ماكينة البسكويت أو باستخدام الطرق العادية وعمل دوائر بالكوب أو عمل على شكل مستطيل وشكلها بالشوكة.

وضعها في صينية مدهونة سمنة، ثم نقوم بتسخين الفرن وتوضع الصينية لمدة عشر دقائق حتى ينتج لدينا بسكويت ذو لون ذهبي مميز.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد قليلًا، ويوضع بسكويت القرفة على طبق التقديم جاهز وبالهنا والشفا.

طريقة تحضير بسكويت القرفة