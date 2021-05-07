طريقة عمل السينابون وأسرار نجاحه بخطوات بسيطة وسريعة

طريقة عمل السينابون من الحلويات الخفيفة والمحببة لدى الكبار والصغار حيث يمكن تناولها كسناكس بين الوجبات أو كتحلية بعد الوجبات الرئيسية، ولذلك فإنها من الحلوى المحببة لدى الأطفال التي يمكنهم الاعتماد عليها في فترات الدراسة وبين الدروس، والجدير بالذكر هنا أن هذه الحلوى أمريكية الأصل وتشتهر سلسلة محلات سينابون الأمريكية والتي مقرها في جورجيا بالولايات المتحدة بإعدادها منذ سنوات عديدة بل وأصبحت الآن تملك ما يصل إلى 750 فرع في الأسواق والمتاجر الرئيسية، وهذا دليل على أن هذه الوجبة من الوجبات المنتشرة والمحببة في أمريكا، ولكن انتشرت أيضاً في الآونة الأخيرة في مصر والدول العربية. طريقة عمل السينابون بخطوات سهلة وسريعة ومقادير مضبوطة: طريقة عمل السينابون بخطوات سهلة وسريعة ومقادير مضبوطة: المقادير والمكونات: ٢ كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

½ كوب من اللبن الدافئ.

ربع كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

⅓ كوب زبده سائحة.

بيضة.

رشة فانيليا.

رشة ملح.

مقدار ملعقتين كبيرتين من كريمة الخفق لكل حبة سينابون. مقادير ومكونات حشوة السينابون: كوب من السكر الأبيض.

٣ ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام أو المحلى.

٢ ملعقة كبيرة من القرفة.

مكعب زبدة طرية. مقادير ومكونات صوص الجبن: ٨ مكعبات من الجبن.

ربع كوب من الزبدة الطرية.

كوب كبير من السكر الناعم المنخول.

رشة فانيليا.

رشة ملح.

مقدار من الحليب. مقادير ومكونات حشوة السينابون:مقادير ومكونات صوص الجبن: في بوله العجن نقوم بإضافة اللبن والسكر ونخلطهم جيداً ثم نقوم بإضافة الخميرة الفورية ونقلبهم ثم تغطى بسترتش نايلون وتترك حتى تختمر. بعد اختيار المكونات السابقة نقوم بإضافة السمن والبيضة والفانيليا ورشة الملح ونخلط جيداً. ومن ثمة نقوم بإضافة الدقيق ونبدأ بالخلطة حتى نحصل على عجينة لينة بها القليل من التلزيق. وعلى رخامية نظيفة نقوم بوضع رشه دقيق ونبدأ أنها بالعجين حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة ويجب الحرص على أن تظل العجينة طرية فلا نزيد كمية الدقيق حتى لا تجف وتصبح عجينة يابسة صعبة التشكيل. بعد الانتهاء من العجن تعيدها إلى البطولة وتغطيها مرة أخرى حتى تختمر ويتضاعف حجمها. بعد ذلك نبدأ بأخذها على الرخامة وفردها بالنشابة على شكل مستطيل. نأخذ مكعب الزبدة الطرية وندهن بها سطح العجينة قبل إضافة الحشوة حتى تسهل عملية التصاق الحشوة بالعجين. ثم نقوم بخلط السكر والقرفة والكاكاو ونضعهم على سطح العجين ونضغط بباطن اليد عليها حتى نتأكد من التصاقها بالزبدة و العجين. ومن ثمة نبدأ بلف العجين على شكل رول من الجانب العريض. ثم نبدأ بتقطيعه على شكل دوائر ورصها في صينية الفرن مع الحرص على ترك فراغات بين كل واحدة والأخرى. نتركها لمدة عشر دقائق أخرى تختمر ثانية ثم ندخلها فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠° لمدة عشر دقائق. ثم نخرجها ونضيف إليها كريمة الخفق ونعيدها مره أخرى إلى الفرن لمدة عشر دقائق حتى تنضج تماماً. وفي هذه الأثناء نقوم بتجهيز توبنج الجبنة لتغطية الوجه، عن طريق خلط مكعبات الجبن مع الزبدة جيدا ثم نضيف إليهم السكر ونخلط جيدة ثم رشة الفانيليا مع استمرار الخلط، ومن ثمة نبدأ بإضافة القليل من اللبن تدريجياً حتى نحصل على القوام الكريمي المطلوب. وبعد إخراجها من الفرن تترك حتى تبرد ونبدأ بتغطيتها بصوص الجبن أو يمكن استبدالها بصوص الشيكولاته حسب الرغبة. ملحوظة هامة، هذه المقادير كافية لعمل كمية بسيطة وفي حالة رغبتكم في زيادة العدد يمكنكم مضاعفة المقادير. الوسوم

طريقة عمل السينابون من الحلويات الخفيفة والمحببة لدى الكبار والصغار حيث يمكن تناولها كسناكس بين الوجبات أو كتحلية بعد الوجبات الرئيسية، ولذلك فإنها من الحلوى المحببة لدى الأطفال التي يمكنهم الاعتماد عليها في فترات الدراسة وبين الدروس، والجدير بالذكر هنا أن هذه الحلوى أمريكية الأصل وتشتهر سلسلة محلات سينابون الأمريكية والتي مقرها في جورجيا بالولايات المتحدة بإعدادها منذ سنوات عديدة بل وأصبحت الآن تملك ما يصل إلى 750 فرع في الأسواق والمتاجر الرئيسية، وهذا دليل على أن هذه الوجبة من الوجبات المنتشرة والمحببة في أمريكا، ولكن انتشرت أيضاً في الآونة الأخيرة في مصر والدول العربية. طريقة عمل السينابون بخطوات سهلة وسريعة ومقادير مضبوطة: طريقة عمل السينابون بخطوات سهلة وسريعة ومقادير مضبوطة: المقادير والمكونات: ٢ كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

½ كوب من اللبن الدافئ.

ربع كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

⅓ كوب زبده سائحة.

بيضة.

رشة فانيليا.

رشة ملح.

مقدار ملعقتين كبيرتين من كريمة الخفق لكل حبة سينابون. مقادير ومكونات حشوة السينابون: كوب من السكر الأبيض.

٣ ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام أو المحلى.

٢ ملعقة كبيرة من القرفة.

مكعب زبدة طرية. مقادير ومكونات صوص الجبن: ٨ مكعبات من الجبن.

ربع كوب من الزبدة الطرية.

كوب كبير من السكر الناعم المنخول.

رشة فانيليا.

رشة ملح.

مقدار من الحليب. مقادير ومكونات حشوة السينابون:مقادير ومكونات صوص الجبن: في بوله العجن نقوم بإضافة اللبن والسكر ونخلطهم جيداً ثم نقوم بإضافة الخميرة الفورية ونقلبهم ثم تغطى بسترتش نايلون وتترك حتى تختمر. بعد اختيار المكونات السابقة نقوم بإضافة السمن والبيضة والفانيليا ورشة الملح ونخلط جيداً. ومن ثمة نقوم بإضافة الدقيق ونبدأ بالخلطة حتى نحصل على عجينة لينة بها القليل من التلزيق. وعلى رخامية نظيفة نقوم بوضع رشه دقيق ونبدأ أنها بالعجين حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة ويجب الحرص على أن تظل العجينة طرية فلا نزيد كمية الدقيق حتى لا تجف وتصبح عجينة يابسة صعبة التشكيل. بعد الانتهاء من العجن تعيدها إلى البطولة وتغطيها مرة أخرى حتى تختمر ويتضاعف حجمها. بعد ذلك نبدأ بأخذها على الرخامة وفردها بالنشابة على شكل مستطيل. نأخذ مكعب الزبدة الطرية وندهن بها سطح العجينة قبل إضافة الحشوة حتى تسهل عملية التصاق الحشوة بالعجين. ثم نقوم بخلط السكر والقرفة والكاكاو ونضعهم على سطح العجين ونضغط بباطن اليد عليها حتى نتأكد من التصاقها بالزبدة و العجين. ومن ثمة نبدأ بلف العجين على شكل رول من الجانب العريض. ثم نبدأ بتقطيعه على شكل دوائر ورصها في صينية الفرن مع الحرص على ترك فراغات بين كل واحدة والأخرى. نتركها لمدة عشر دقائق أخرى تختمر ثانية ثم ندخلها فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠° لمدة عشر دقائق. ثم نخرجها ونضيف إليها كريمة الخفق ونعيدها مره أخرى إلى الفرن لمدة عشر دقائق حتى تنضج تماماً. وفي هذه الأثناء نقوم بتجهيز توبنج الجبنة لتغطية الوجه، عن طريق خلط مكعبات الجبن مع الزبدة جيدا ثم نضيف إليهم السكر ونخلط جيدة ثم رشة الفانيليا مع استمرار الخلط، ومن ثمة نبدأ بإضافة القليل من اللبن تدريجياً حتى نحصل على القوام الكريمي المطلوب. وبعد إخراجها من الفرن تترك حتى تبرد ونبدأ بتغطيتها بصوص الجبن أو يمكن استبدالها بصوص الشيكولاته حسب الرغبة. ملحوظة هامة، هذه المقادير كافية لعمل كمية بسيطة وفي حالة رغبتكم في زيادة العدد يمكنكم مضاعفة المقادير.

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