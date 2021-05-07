الكريم المنزلي الذي ادهش كل من استخدمته لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد فوراً، هي وصفة منزلية مدهشة ولها نتائج فورية في تفتيح لون البشرة، وتعتبر المفضلة لدى الكثيرات ممن يبحثن عن تبييض طبيعي وشد لترهلات البشرة وتجاعيدها، فمع فاعليتها المدهشة في التفتيح تقوم في نفس الوقت بإزالة الخطوط التعبيرية وتجديد خلايا البشرة بعمق؛ لجعل البشرة بها لمعان ونقاء ونضارة مثل بشرة الطفل الصغير، ستلاحظين دهشة كل من يراكي بعد الحصول على 3 درجات تفتيح على الأقل مع تنظيف عميق وشد لجلد البشرة بشكل كبير.

كريم منزلي لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد فوراً

لتحضير الكريم قومي بإحضار حبة واحدة من البطاطس، خمسة ملاعق كبيرة من الحليب السائل، نصف ملعقة صغيرة من الكركم (ليس به أي ملونات أو إضافات)، القليل من عسل النحل، يتم غسل حبة البطاطس جيدا ويتم تحضير إناء فارغ قابل للطهي ويوضع به ماء ساخن ثم يضاف إلى الإناء حبة البطاطس، ويوضع على نار متوسطة ويترك حتى يتم نضج وسلق حبة البطاطس قليلا، بعد ذلك يرفع الإناء بعيداً عن النار ويترك حتى يهدأ ثم يتم تقشير حبة البطاطس وهرسها في وعاء.

بعدها يتم إضافة مقدار أربعة ملاعق كبيرة من الحليب السائل ،ثم يتم خلط المكونين جيدا باستخدام الخلاط اليدوي الكهربائي إلى أن يتم الحصول على قوام متجانس كريمي. يتم تحضير وعاء آخر ثم يتم أخذ مقدار ملعقتين كبيرتين من مهروس البطاطس مع الحليب، ثم يتم إضافة مقدار ملعقة كبيرة من الحليب، مقدار الكركم والعسل أيضاً، ثم يتم دمج المكونات بشكل جيد حتى يتم الحصول على قوام ماسك، ويمكنك إضافة القليل من الحليب للحصول على القوام المطلوب.

عند الاستخدام يطبق الكريم على بشرة نظيفة على الوجه بالكامل والرقبة أيضاً، مع تدليك البشرة قليلا بلطف بأطراف الأصابع من أسفل إلى أعلى لتنشيط الدورة الدموية، ثم يترك الماسك حتى يجف لمدة 20 دقيقة تقريباً ثم يتم إزالته باستخدام قطنة مبللة بماء فاتر، ثم يتم غسل الوجه جيدا بالماء البارد لقفل المسام ثم رطبي البشرة بعد ذلك، ويمكك استبدال الماء البارد بقطعة من الثلج ومرريها على وجهك.

وصفة أخرى لتفتيح البشرة السمراء

مكونات الوصفة الثانية التي نقدمها اليوم لتفتيح البشرة طبيعياً هي ملعقة كبيرة من مهروس البطاطس مع الحليب، ملعقة صغيرة من نشاء الذرة، ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي،يتم تحضير وعاء ثم يضاف إليه مقدار كلا من مهروس البطاطس، نشاء الذرة، الزبادي ثم يتم مزج المكونات مع بعضها جيدا، ثم يطبق الخليط على الوجه على بشرة نظيفة ثم يترك لمدة 10 دقائق، ثم بعد ذلك يتم وضع طبقة ثانية من الخليط على الوجه ويترك لمدة 10 دقائق أخرى، بعد ذلك يتم إزالة الماسك باستخدام قطنة مبللة بماء فاتر ثم اغسلي الوجه بالماء البارد.