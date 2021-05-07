طريقة عمل الكحك الناعم بمعايير مظبوطة وبطعم لذيذ في المنزل

يعتبر الكحك الناعم من أهم المخبوزات في عيد الفطر المبارك ويمكننا أن نستعد له في النصف من شهر رمضان لتقديمه للأسر وهو له أشكال عديدة وأصناف مختلفة ويجب علينا أن نبحث على عمله في المنزل لكى يعطينا طعم رائع وصحي وأفضل من شرائها من محلات الحلويات وذلك أيضا عملها في البيت بأقل تكلفة وسعر وهى يفضلها الكبار والصغار بطعمها ألذيذ والشهي ولذلك السيدات يسارعون في البحث عنها لكي يتناولونها في أول أيام العيد وهى تعتبر فرحة وعادة للمصريين بجميع أنواع كحك العيد وأشكاله المختلفة الجميلة وهى تعطينا طعم ومذاق لذيذ . طريقة عمل الكحك الناعم ومكوناته ثلاث أكواب من الدقيق

كوب واحد من السمنة البلدي

كوب واحد من الحليب أو الماء الدافئ

ملعقة كبيرة من مستخلص الكحك ويوجد عند العطار

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم

ربع ملعقة من الملح

ملعقة كبيرة من السكر

عجوة تمر للحشو طريقة التحضير نضع إناء على النار ونضع فيه السمنة ونتركها حتى تسخن جيدا ثم نضيف إليه الدقيق ونقلبهم تقليبا جيدا حتى تتماسك السمنة والدقيق بشكل جيد ثم نضيف إليه مستخلص الكحك والسمسم إلي الخليط ونتركه جيدا حتى يبرد الخليط قليلا .

ثم بعد ذلك يتم ذوبان الخميرة الفورية والسكر والماء الدافئ ونتركه جانبا لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تختمر ثم نضيف الخميرة والماء إلي الخليط ونعجنه جيدا إلي أن تحصلي على عجينة متماسكة وطرية ثم نغطي العجينة ونتركها جانبا لمدة نصف ساعة .

وبعد ذلك يتم تقطيع العجينة إلي كرات صغيرة ونضع بداخلها حشو العجوة أو حسب الحشوة التي تفضلينها .

ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن الساخنة لمدة تتراوح بين عشرون إلي ثلاثون دقيقة ثم بعد يتم إخراج صينية الكحك الناعم من الفرن ونتركه حتي يبرد تماما ثم نضيف إليه سكر البودر ونحفظه في طبق محكم الغلق وبعد ذلك نقوم بتقديمه في طبق التقديم وبجانبه كوب من الحليب أو الشاي أو القهوة السادة . طريقة عمل الكحك الناعم ومكوناتهطريقة التحضير الوسوم

يعتبر الكحك الناعم من أهم المخبوزات في عيد الفطر المبارك ويمكننا أن نستعد له في النصف من شهر رمضان لتقديمه للأسر وهو له أشكال عديدة وأصناف مختلفة ويجب علينا أن نبحث على عمله في المنزل لكى يعطينا طعم رائع وصحي وأفضل من شرائها من محلات الحلويات وذلك أيضا عملها في البيت بأقل تكلفة وسعر وهى يفضلها الكبار والصغار بطعمها ألذيذ والشهي ولذلك السيدات يسارعون في البحث عنها لكي يتناولونها في أول أيام العيد وهى تعتبر فرحة وعادة للمصريين بجميع أنواع كحك العيد وأشكاله المختلفة الجميلة وهى تعطينا طعم ومذاق لذيذ . طريقة عمل الكحك الناعم ومكوناته ثلاث أكواب من الدقيق

كوب واحد من السمنة البلدي

كوب واحد من الحليب أو الماء الدافئ

ملعقة كبيرة من مستخلص الكحك ويوجد عند العطار

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم

ربع ملعقة من الملح

ملعقة كبيرة من السكر

عجوة تمر للحشو طريقة التحضير نضع إناء على النار ونضع فيه السمنة ونتركها حتى تسخن جيدا ثم نضيف إليه الدقيق ونقلبهم تقليبا جيدا حتى تتماسك السمنة والدقيق بشكل جيد ثم نضيف إليه مستخلص الكحك والسمسم إلي الخليط ونتركه جيدا حتى يبرد الخليط قليلا .

ثم بعد ذلك يتم ذوبان الخميرة الفورية والسكر والماء الدافئ ونتركه جانبا لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تختمر ثم نضيف الخميرة والماء إلي الخليط ونعجنه جيدا إلي أن تحصلي على عجينة متماسكة وطرية ثم نغطي العجينة ونتركها جانبا لمدة نصف ساعة .

وبعد ذلك يتم تقطيع العجينة إلي كرات صغيرة ونضع بداخلها حشو العجوة أو حسب الحشوة التي تفضلينها .

ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن الساخنة لمدة تتراوح بين عشرون إلي ثلاثون دقيقة ثم بعد يتم إخراج صينية الكحك الناعم من الفرن ونتركه حتي يبرد تماما ثم نضيف إليه سكر البودر ونحفظه في طبق محكم الغلق وبعد ذلك نقوم بتقديمه في طبق التقديم وبجانبه كوب من الحليب أو الشاي أو القهوة السادة . طريقة عمل الكحك الناعم ومكوناتهطريقة التحضير

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