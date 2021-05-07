صبغ الشعر رمادي الاشقر فاتح وغامق بدون صبغات او اى مواد كيميائية نتيجة مبهرة

صبغ الشعر رمادي الاشقر فاتح وغامق بدون صبغات، من صيحات الموضة هو اللون الرمادي بدرجاته وهذا يرجع كونه لونه فريد نوعًا ما ومختلف كذلك وتحبه الكثير من النساء لذلك لابد من اختباره أولًا ومعرفة إذا كان يليق هذا اللون على لون بشرتكِ أم لا قبل وضع الصبغة.

صبغ الشعر رمادي الاشقر فاتح وغامق بدون صبغات

قد تبحي الكثير من الفتيايات عن طريقة صبغ الشعر باللون الرمادة الغامق والفاتح والان سوف نقدم لكم الان طريقة صبغ الشعر الرمادي الاشقر .

أولاً يجب ارتداء قفازات يدوية لحماية اليد من الصبغة ويجب ارتداء ملابس لوقاية ملابسك والرقبة ودهن الأذنين والرقبة بالفازلين كي لا تؤثر عليهم الصبغة.

في وعاء قومي بإضافة عبوة من الميش مع أكسجين كثافته ٢٠٪ وخلطهم معًا وتقسيم الشعر عدة أجزاء وفرد الميش على الشعر من أعلى للأسف دون ملامسة الجذور مع تغطيته جيدًا حوالي نصف ساعة.

دون ملامسة الجذور مع تغطيته جيدًا حوالي نصف ساعة. غسل الشعر بعد ذلك بالماء جيدًا ثم تقسيمة إلى أربعة أجزاء مرة أخرى.

نقوم بخلط عبوة صبغة لونها رمادي فاتح جدًا مع عبوة لونها رمادي فاتح بأكسجين كثافته ٢٠٪.

فرد خليط الصبغة على الشعر من أعلى لأسفل دون ملامسة الجذور الصبغة وتركها على الشعر لمدة نصف ساعة ويحب أن يكون الشعر مغطى.

من أعلى لأسفل دون ملامسة الجذور الصبغة وتركها على الشعر لمدة نصف ساعة ويحب أن يكون الشعر مغطى. غسل الشعر بعد ذلك بالماء والشامبو جيدًا وهكذا نكون قد حصلنا على اللون الرمادي الفاتح.

طريقة صبغ الشعر رمادي فاتح

يجب ارتداء قفازات يدوية لحماية اليد من الصبغة ودهن الفازلين عند الأذنين والرقبة وارتداء ملابس وقائية.

في وعاء بلاستيكي نفرغ عبوة الصبغة ذات اللون الأشقر الذهبي وعبوة ذات اللون الأشقر الثلجي مع أكسجين كثافته ٤٠٪.

تقسيم الشعر لأربعة أجزاء كي يسهل عملية فرد الصبغة ونقوم بفرد الصبغة على كل جزء لكن نحذر من ملامسة الصبغة لجذور الشعر ثم نغطي الشعر حوالي ساعة إلا ربع.

على كل جزء لكن نحذر من ملامسة الصبغة لجذور الشعر ثم نغطي الشعر حوالي ساعة إلا ربع. نقوم بغسل الشعر بعد ذلك بالماء والشامبو ويمكنك ترطيب الشعر بأي بلسم مناسب له.

طريقة صبغ الشعر رمادي غامق