أسهل طريقة لعمل كحك العيد الدايب بطعم ألذ من المحلات والحشوة جنان

يعتبر كحك العيد من أشهر المخبوزات التي نقوم بتحضيرها في الأعياد والمناسبات، ومن ضمن العادات التي نقوم بتجهيزها في عيد الفطر، دائما مرتبط العيد بالمخبوزات مثل كحك العيد والبسكويت والكثير من المخبوزات، لذلك نحرص دائما على توفير أسهل المكونات التي تشجع السيدات على تحضيره في المنزل، دون الحاجة إلى شراءه من المحلات وبذلك نوفر المال والجهد. طريقة عمل كحك العيد طريقة عمل كحك العيد المكونات كيلو دقيق فاخر للمخبوزات

ملعقة كبيرة من الخميرة

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

ملعقة كبيرة سمسم محمص

2ملعقة من ريحة الكحك

نصف كيلو سمن دافئ

ثلثين كوب ماء

ملعقة كبيرة لبن بودر

نصف كوب سكر بودر

ثلث كيلو ملبن للحشو طريقة التحضير نضع الدقيق في العجان ونضيف عليه الخميرة الفورية والبيكنج بودر.

نقوم بتسخين السمن قليلا حتى تصبح دافئة وليس مقدوحة.

نبث السمن مع الدقيق جيدا لمدة 10 دقائق ليصبح الكحك ناجحا ودايب.

نحضر ثلثي كوب ماء ونضيف عليه اللبن البودر ونصف كوب من السكر البودر ونخفقهم جيدا

نضع الخليط السابق على الدقيق فى العجان، ونقوم بالعجن حتى يصبح كريمي

نقوم بإضافة نصف ملعقة من ماء الورد على قطع الملبن، لتعطى ريحة وطعم لذيذ للكحك.

نقوم بتشكيل الملبن إلي دوائر لوضعه فى منتصف الكحك بكل سهولة.

نقوم بإختبار العجينة عن طريق الضغط عليها ضغطة خفيفة، إذا لاحظنا عدم تشققها تصبح العجينة جيدة.

نقوم بتشكيل العجينة عن طريق عمل فجوة في المنتصف ونضع ملبن ونقفل العجينة .

نشكل الكحك بالمناقش الخاصة به، المتوفرة فى محلات الحلواني.

نرص الكحك في الصاج ونقوم بإدخاله الفرن علي درجة حرارة 180 لحين التسوية واتخاذه اللون الذهبي

نقوم برص الكحك في طبق التقديم ونقوم برش السكر البودر عليه، وبألف هنا. طريقة التحضير الوسوم

يعتبر كحك العيد من أشهر المخبوزات التي نقوم بتحضيرها في الأعياد والمناسبات، ومن ضمن العادات التي نقوم بتجهيزها في عيد الفطر، دائما مرتبط العيد بالمخبوزات مثل كحك العيد والبسكويت والكثير من المخبوزات، لذلك نحرص دائما على توفير أسهل المكونات التي تشجع السيدات على تحضيره في المنزل، دون الحاجة إلى شراءه من المحلات وبذلك نوفر المال والجهد. طريقة عمل كحك العيد طريقة عمل كحك العيد المكونات كيلو دقيق فاخر للمخبوزات

ملعقة كبيرة من الخميرة

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

ملعقة كبيرة سمسم محمص

2ملعقة من ريحة الكحك

نصف كيلو سمن دافئ

ثلثين كوب ماء

ملعقة كبيرة لبن بودر

نصف كوب سكر بودر

ثلث كيلو ملبن للحشو طريقة التحضير نضع الدقيق في العجان ونضيف عليه الخميرة الفورية والبيكنج بودر.

نقوم بتسخين السمن قليلا حتى تصبح دافئة وليس مقدوحة.

نبث السمن مع الدقيق جيدا لمدة 10 دقائق ليصبح الكحك ناجحا ودايب.

نحضر ثلثي كوب ماء ونضيف عليه اللبن البودر ونصف كوب من السكر البودر ونخفقهم جيدا

نضع الخليط السابق على الدقيق فى العجان، ونقوم بالعجن حتى يصبح كريمي

نقوم بإضافة نصف ملعقة من ماء الورد على قطع الملبن، لتعطى ريحة وطعم لذيذ للكحك.

نقوم بتشكيل الملبن إلي دوائر لوضعه فى منتصف الكحك بكل سهولة.

نقوم بإختبار العجينة عن طريق الضغط عليها ضغطة خفيفة، إذا لاحظنا عدم تشققها تصبح العجينة جيدة.

نقوم بتشكيل العجينة عن طريق عمل فجوة في المنتصف ونضع ملبن ونقفل العجينة .

نشكل الكحك بالمناقش الخاصة به، المتوفرة فى محلات الحلواني.

نرص الكحك في الصاج ونقوم بإدخاله الفرن علي درجة حرارة 180 لحين التسوية واتخاذه اللون الذهبي

نقوم برص الكحك في طبق التقديم ونقوم برش السكر البودر عليه، وبألف هنا. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل كحك العيد الدايب بطعم ألذ من المحلات والحشوة جنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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