مقادير ناجحة مية بالمية طريقة عمل الغريبة السورية هشة وتذوب بالفم

تعد الغريبة السورية من أشهى أنواع الحلويات التي يحبها الكبار والصغار بسبب طعمها الشهي واللذيذ ولأنه يمكن عملها بالكثير من الطرق التي تناسب مختلف الأذواق، ويمكن تقديمها في الأعياد والمناسبات ونكرم بها الضيوف والأصدقاء، وتتميز الغريبة السورية بأنها سهلة الصنع ولا تحتاج للكثير من التكلفة ويحدثك في هذا المقال عن طريقة عمل هذه الحلوى السورية. طريقة عمل الغريبة السورية طريقة عمل الغريبة السورية المكوّنات كوب من السكّر الناعم البودرة.

كوب من الزبد الّلين.

رشّة صغيرة جدا من الملح.

بياض بيضة كبيرة.

2 كوب من الطحين الأبيض الخاص بالحلويات.

فستق حلبي مطحون وآخر أنصاف من أجل الزينة. طريقة التحضير نضع الزبدة والسكّر في وعاء عميق و نمزجهم جيدا بالخلاط الكهربائي لمدة 5 دقائق حتى يتكوّن لدينا مزيجٌ كريميّ فاتح.

ثم نضيف بياض البيضة ونكمل الخفق، ثمّ نضيف رشة الملح.

ويعد ذلك نضع الطحين المنخول بالتدريج، ونكمل الخفق حتى تتكوّن عجينة لها ملمس ناعم ، ثمّ نغطي العجينة ونتركها ترتاح لمدة ساعة.

نضع الرف الشبكيّ في الفرن، ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180مئويّة.

ونجهز الفستق لدينا، ثم نأخذ كميّة قليلة جدا من عجينة الغريبة، ثمّ نشكلها على شكل كرة صغيرة ملساء.

ونضغط على وسط الكرة بلطف،ونضع الفستق المجروش أو الأنصاف.

ثمّ نضعها في صينيّة الخبز، ويجب أن تكونَ الصينية قصيرة الحواف.

تكرار هذا الخطوات السابقة حتى نفاذ كمية العجين ، ثمّ نصفها في الصينية، ويجب ترك مسافة بين كل حبّة وأخرى.

ويستغرق خبز الغريبة في الفرن حوالي عشر دقائق.

ويجب أن تراقب الغريبة السورية في الفرن وتراعى أن لون الغريبة السورية يجب أن يبقى أبيض وليس ذهبيّاً.

وبعد نضجها نخرجها من الفرن، ونتركُها جانباً حتّى تبرد تماماً. طريقة التحضير الوسوم

تعد الغريبة السورية من أشهى أنواع الحلويات التي يحبها الكبار والصغار بسبب طعمها الشهي واللذيذ ولأنه يمكن عملها بالكثير من الطرق التي تناسب مختلف الأذواق، ويمكن تقديمها في الأعياد والمناسبات ونكرم بها الضيوف والأصدقاء، وتتميز الغريبة السورية بأنها سهلة الصنع ولا تحتاج للكثير من التكلفة ويحدثك في هذا المقال عن طريقة عمل هذه الحلوى السورية. طريقة عمل الغريبة السورية طريقة عمل الغريبة السورية المكوّنات كوب من السكّر الناعم البودرة.

كوب من الزبد الّلين.

رشّة صغيرة جدا من الملح.

بياض بيضة كبيرة.

2 كوب من الطحين الأبيض الخاص بالحلويات.

فستق حلبي مطحون وآخر أنصاف من أجل الزينة. طريقة التحضير نضع الزبدة والسكّر في وعاء عميق و نمزجهم جيدا بالخلاط الكهربائي لمدة 5 دقائق حتى يتكوّن لدينا مزيجٌ كريميّ فاتح.

ثم نضيف بياض البيضة ونكمل الخفق، ثمّ نضيف رشة الملح.

ويعد ذلك نضع الطحين المنخول بالتدريج، ونكمل الخفق حتى تتكوّن عجينة لها ملمس ناعم ، ثمّ نغطي العجينة ونتركها ترتاح لمدة ساعة.

نضع الرف الشبكيّ في الفرن، ونقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180مئويّة.

ونجهز الفستق لدينا، ثم نأخذ كميّة قليلة جدا من عجينة الغريبة، ثمّ نشكلها على شكل كرة صغيرة ملساء.

ونضغط على وسط الكرة بلطف،ونضع الفستق المجروش أو الأنصاف.

ثمّ نضعها في صينيّة الخبز، ويجب أن تكونَ الصينية قصيرة الحواف.

تكرار هذا الخطوات السابقة حتى نفاذ كمية العجين ، ثمّ نصفها في الصينية، ويجب ترك مسافة بين كل حبّة وأخرى.

ويستغرق خبز الغريبة في الفرن حوالي عشر دقائق.

ويجب أن تراقب الغريبة السورية في الفرن وتراعى أن لون الغريبة السورية يجب أن يبقى أبيض وليس ذهبيّاً.

وبعد نضجها نخرجها من الفرن، ونتركُها جانباً حتّى تبرد تماماً. طريقة التحضير

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