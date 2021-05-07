ازاي تستخدمي عصير الطماطم لتخسيس الوزن وحرق دهون البطن

الطماطم تعتبر واحدة من الاطعمة اللي بتساعد على تخسيس الوزن ، ومن افضل الطرق لاستهلاكها هي بعصرها ، والنهاردة من خلال السطور الجايه ، هنقولك طريقة استخدام عصير الطماطم لتخسيس الوزن وحرق دهون البطن ، بالاضافة للفوايد الصحية للطماطم.
ليه عصير الطماطم بيساعد على تخسيس الوزن وحرق دهون البطن:
1- منخفض السعرات الحرارية وبيحسسك بالشبع:
عصير الطماطم منخفض جدا في السعرات الحرارية ، 100 جرام من الطماطم بيحتوي على17 سعرة حرارة بس ، الطماطم بتحتوي كمان على نسبة عالية من المايه ، تقريبا حوالي 94% من الطماطم هو عبارة عن مايه ، وعشان كده عصير الطماطم بيساعد على الامتلاء والاحساس بالشبع ، وبالتالي هيكون مفيد للاشخاص اللي ماشيين على نظام غذائي لفقدان الوزن.
2- بيسرع عملية التمثيل الغذائي:
الطماطم مليانة بالليكوبين المضاد للاكسدة ، واللي ثبت انه بيقلل من خطر الاصابة بالبروستاتا ، وبينظم مستويات الكوليسترول ، وبيحمي العين والجلد ، وبيعزز المناعة ، والدراسات اثبتت ان الليكوبين ممكن انه يحفز عملية التمثيل الغذائي بشكل طبيعي ، والتمثيل الغذائي كل ما بقى اسرع هيأدي لفقدان الوزن بسرعة.
3- غنية بالالياف:
الطماطم غنية بالالياف ، والالياف بتحفز الشعور بالشبع ، وده هيساعد على منع نوبات الشراهة المنتظمة ، الالياف كمان بتساعد على تعزيز الهضم الصحي ، وده ضروري جدا لفقدان الوزن ، وعصير الطماطم هيمد جسمك بنسبة كبيرة من الالياف ، ولو بتاكلي الطماطم للحصول على الالياف بس ، يبقى الافضل تاكليها نيه.
4- الاحماض الامينية لحرق الدهون:
حسب كلام الخبراء والمتخصصين ، ان الطماطم بتشجع على انتاج الحمض الاميني المسمى بالكارنيتين ، واللي بيعزز قدرة الجسم على حرق الدهون بشكل كبير.
ازاي تعملي عصير الطماطم لتخسيس الوزن وحرق دهون البطن:
ماتشتريش عصير الطماطم الجاهز اللي بيتباع في الاسواق لانه في الغالب بيكون مليان بالسكر ، انتي تقدري تعمليه بنفسك في البيت في اقل من خمس دقايق ، تعالوا نشوف الطريقة:
1- هاتي 900 جرام من الطماطم اغسليهم كويس وقطعيها لارباع.
2- حطي الطماطم في حلة كبيرة واضغطي عليها بمعلقة خشب وخرجي منها اكبر كمية من العصير على قد ما تقدري.
3- اتأكدي انك خرجتي تقريبا كل السوايل من الطماطم.
4- ولو لقيتي ان المزيج مافيش فيه مايه كفاية ممكن تضيفي له كام كوباية مايه زيادة ، بحيث يكون عندك سائل كفاية عشان تغليه.
5- حطي الحلة على النار ، وسيبي الطماطم تغلي وقلبيها من وقت للتاني.
6- ضيفي شوية من الملح او التوابل لو حبيتي.
7- ارفعي الطماطم من على النار ، وسيبيها تبرد.
8- في مصفى فوق طبق كبير صفي الطماطم بحيث تستخرجي العصير بس من غير اي قشر او كتل.
9- دخلي عصير الطماطم يوميا في نظامك الغذائي لفقدان الوزن بشكل صحي ، اشربيه كل يوم لافضل النتايج.
طريقة تانية لعصير الطماطم لتخسيس الوزن:
الحاجات اللي هتحتاجيها:
– 4 حبات طماطم.
– 2 ساق كرفس.
طريقة التحضير:
1- قطعي الطماطم لنصين متساويين ، وسيبيها على جنب.
2- قطعي سيقان الكرفس لقطع صغيرة.
3- اخلطي الطماطم والكرفس واضربيهم مع بعض في الخلاط ، لحد ما المزيج يبقى ناعم.
4- صفيه واشربيه.
5- وتقدري تضيفي له اي توابل نفضليها.
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