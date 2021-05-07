ازاي تستخدمي عصير الطماطم لتخسيس الوزن وحرق دهون البطن

الطماطم تعتبر واحدة من الاطعمة اللي بتساعد على تخسيس الوزن ، ومن افضل الطرق لاستهلاكها هي بعصرها ، والنهاردة من خلال السطور الجايه ، هنقولك طريقة استخدام عصير الطماطم لتخسيس الوزن وحرق دهون البطن ، بالاضافة للفوايد الصحية للطماطم.

ليه عصير الطماطم بيساعد على تخسيس الوزن وحرق دهون البطن:

1- منخفض السعرات الحرارية وبيحسسك بالشبع:

عصير الطماطم منخفض جدا في السعرات الحرارية ، 100 جرام من الطماطم بيحتوي على17 سعرة حرارة بس ، الطماطم بتحتوي كمان على نسبة عالية من المايه ، تقريبا حوالي 94% من الطماطم هو عبارة عن مايه ، وعشان كده عصير الطماطم بيساعد على الامتلاء والاحساس بالشبع ، وبالتالي هيكون مفيد للاشخاص اللي ماشيين على نظام غذائي لفقدان الوزن.

2- بيسرع عملية التمثيل الغذائي:

الطماطم مليانة بالليكوبين المضاد للاكسدة ، واللي ثبت انه بيقلل من خطر الاصابة بالبروستاتا ، وبينظم مستويات الكوليسترول ، وبيحمي العين والجلد ، وبيعزز المناعة ، والدراسات اثبتت ان الليكوبين ممكن انه يحفز عملية التمثيل الغذائي بشكل طبيعي ، والتمثيل الغذائي كل ما بقى اسرع هيأدي لفقدان الوزن بسرعة.

3- غنية بالالياف:

الطماطم غنية بالالياف ، والالياف بتحفز الشعور بالشبع ، وده هيساعد على منع نوبات الشراهة المنتظمة ، الالياف كمان بتساعد على تعزيز الهضم الصحي ، وده ضروري جدا لفقدان الوزن ، وعصير الطماطم هيمد جسمك بنسبة كبيرة من الالياف ، ولو بتاكلي الطماطم للحصول على الالياف بس ، يبقى الافضل تاكليها نيه.

4- الاحماض الامينية لحرق الدهون:

حسب كلام الخبراء والمتخصصين ، ان الطماطم بتشجع على انتاج الحمض الاميني المسمى بالكارنيتين ، واللي بيعزز قدرة الجسم على حرق الدهون بشكل كبير.

ازاي تعملي عصير الطماطم لتخسيس الوزن وحرق دهون البطن:

ماتشتريش عصير الطماطم الجاهز اللي بيتباع في الاسواق لانه في الغالب بيكون مليان بالسكر ، انتي تقدري تعمليه بنفسك في البيت في اقل من خمس دقايق ، تعالوا نشوف الطريقة:

1- هاتي 900 جرام من الطماطم اغسليهم كويس وقطعيها لارباع.

2- حطي الطماطم في حلة كبيرة واضغطي عليها بمعلقة خشب وخرجي منها اكبر كمية من العصير على قد ما تقدري.

3- اتأكدي انك خرجتي تقريبا كل السوايل من الطماطم.

4- ولو لقيتي ان المزيج مافيش فيه مايه كفاية ممكن تضيفي له كام كوباية مايه زيادة ، بحيث يكون عندك سائل كفاية عشان تغليه.

5- حطي الحلة على النار ، وسيبي الطماطم تغلي وقلبيها من وقت للتاني.

6- ضيفي شوية من الملح او التوابل لو حبيتي.

7- ارفعي الطماطم من على النار ، وسيبيها تبرد.

8- في مصفى فوق طبق كبير صفي الطماطم بحيث تستخرجي العصير بس من غير اي قشر او كتل.

9- دخلي عصير الطماطم يوميا في نظامك الغذائي لفقدان الوزن بشكل صحي ، اشربيه كل يوم لافضل النتايج.

طريقة تانية لعصير الطماطم لتخسيس الوزن:

الحاجات اللي هتحتاجيها:

– 4 حبات طماطم.

– 2 ساق كرفس.

طريقة التحضير:

1- قطعي الطماطم لنصين متساويين ، وسيبيها على جنب.

2- قطعي سيقان الكرفس لقطع صغيرة.

3- اخلطي الطماطم والكرفس واضربيهم مع بعض في الخلاط ، لحد ما المزيج يبقى ناعم.

4- صفيه واشربيه.

5- وتقدري تضيفي له اي توابل نفضليها.

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