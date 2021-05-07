أحلي والذ طريقة تحضير المسقعة باللحمة المفرومه والبطاطس وبمكونات بسيطة

طريقة عمل المسقعه باللحمه المفرومه تعد المسقعه من الأكلات المصرية الاصلية الشهيرة جدا التي يعشقها من يأتي دوما إلى مصر، لنكهتها المختلفة ومذاقها الشرقي الذي يحمل طابع مصري أصيل، وهي أكله شعبية يعشقها الكثيرون ومكوناتها تحتوي على قيمة غذائية عالية جدا، غير أنها اقتصادية جدا بالنسبة لربة المنزل ويمكن إعدادها بسهولة. مكونات المسقعة باللحمة المفرومه نصف كيلو لحمه مفرومه.

كيلو باذنجان رومي.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

٣ فصوص ثوم مفروم ناعم.

٢ كوب عصير طماطم.

٢ ملعقة سمن.

زيت للتحمير.

ملعقة صغيره فلفل اسود.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

معلقه صغيره ملح.

٣ حبة فلفل رومي.

٣ حبة بطاطس كبيرة الحجم. طريقة التحضير نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها صوابع وغسلها جيدا.

تقلى في مقلاة بها زيت غزير وتحمر ثم تصفى من الزيت وتترك جانبا لتبرد.

يقطع الباذنجان الرومي بعد غسله شرائح ويقلى في الزيت بعد قلي البطاطس حتى يأخذ لون احمر ويصفى ويترك ليبرد.

يغسل الفلفل الرومي وتنزع الرأس ويقلي في الزيت بعد الباذنجان ويصفى ويترك ليبرد.

في إناء نقوم بوضع السمن ويوضع البصل المفروم ويقلب حتى يذبل ويأخذ لون ونقوم بوضع اللحمة المفرومة وتقلب جيدا وتترك لتنضج.

في وعاء آخر يتم وضع زيت والثوم ويقلب وعندما يظهر رائحته يوضع عصير الطماطم وتترك حتى تتسبك جيدا ثم يضاف البهارات والملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمه وتقلب وتترك حتى تتسبك جيدا.

في صينية مدهونة زيت يتم رص طبقة من الباذنجان وطبقه من البطاطس وطبقة من الفلفل الرومي ويوضع طبقة من اللحمة المفرومة ثم يضاف الصلصة وتوزع على الوجه جيدا.

تدخل الصينية فرن سابقة التسخين على درجة حرارة متوسطة، وذلك لمدة ربع ساعة حتى تتحمر وجهها ثم تخرج وتقدم. مكونات المسقعة باللحمة المفرومهطريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل المسقعه باللحمه المفرومه تعد المسقعه من الأكلات المصرية الاصلية الشهيرة جدا التي يعشقها من يأتي دوما إلى مصر، لنكهتها المختلفة ومذاقها الشرقي الذي يحمل طابع مصري أصيل، وهي أكله شعبية يعشقها الكثيرون ومكوناتها تحتوي على قيمة غذائية عالية جدا، غير أنها اقتصادية جدا بالنسبة لربة المنزل ويمكن إعدادها بسهولة. مكونات المسقعة باللحمة المفرومه نصف كيلو لحمه مفرومه.

كيلو باذنجان رومي.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

٣ فصوص ثوم مفروم ناعم.

٢ كوب عصير طماطم.

٢ ملعقة سمن.

زيت للتحمير.

ملعقة صغيره فلفل اسود.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

معلقه صغيره ملح.

٣ حبة فلفل رومي.

٣ حبة بطاطس كبيرة الحجم. طريقة التحضير نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها صوابع وغسلها جيدا.

تقلى في مقلاة بها زيت غزير وتحمر ثم تصفى من الزيت وتترك جانبا لتبرد.

يقطع الباذنجان الرومي بعد غسله شرائح ويقلى في الزيت بعد قلي البطاطس حتى يأخذ لون احمر ويصفى ويترك ليبرد.

يغسل الفلفل الرومي وتنزع الرأس ويقلي في الزيت بعد الباذنجان ويصفى ويترك ليبرد.

في إناء نقوم بوضع السمن ويوضع البصل المفروم ويقلب حتى يذبل ويأخذ لون ونقوم بوضع اللحمة المفرومة وتقلب جيدا وتترك لتنضج.

في وعاء آخر يتم وضع زيت والثوم ويقلب وعندما يظهر رائحته يوضع عصير الطماطم وتترك حتى تتسبك جيدا ثم يضاف البهارات والملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمه وتقلب وتترك حتى تتسبك جيدا.

في صينية مدهونة زيت يتم رص طبقة من الباذنجان وطبقه من البطاطس وطبقة من الفلفل الرومي ويوضع طبقة من اللحمة المفرومة ثم يضاف الصلصة وتوزع على الوجه جيدا.

تدخل الصينية فرن سابقة التسخين على درجة حرارة متوسطة، وذلك لمدة ربع ساعة حتى تتحمر وجهها ثم تخرج وتقدم. مكونات المسقعة باللحمة المفرومهطريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلي والذ طريقة تحضير المسقعة باللحمة المفرومه والبطاطس وبمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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