أفضل الطرق والوصفات لعمل الديك الرومي باحلي تتبيلة واحسن من المطاعم جربيها

الديك الرومي يعتبر وحش السفره في اي مناسبه أو عزومه، ويتم تحضيره في الأعياد ورأس السنة وتتفنن ربة المنزل في طريقة إعداده، ويتم وضع عدة حشوات به ونكهته شهيه ولذيذه وطعمه مميز في تحضيره، الديك الرومي يعتبر من أكبر طيور جنسها، ويعتبر الذكر منه أكبر من الأنثى وريشه أكثر تلونا، ويعتبر موطنه الاصلي أمريكا ثم انتقل إلى باقي البلاد. مكونات الديك الرومي ديك رومي.

٢ حبة بصل متوسط الحجم.

٤ فصوص ثوم.

حبة طماطم.

حبة فلفل رومي.

٤ حبة برتقال.

روز ماري فريش

زعتر فريش.

كرفس.

٢ علبة زبادي.

٣ ملاعق كاتشب.

٣ ملاعق مستردة.

نص فنجان صغير خل.

حبهان مطحون.

ورق لورا مطحون.

بهارات فراخ.

٣ ملاعق كبيرة صويا صوص.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة كبيرة ملح

زيت زيتون. مكونات الديك الرومي محلول نقع الديك الرومي نصف كوب ملح.

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة زعتر.

ملعقة كبيرة روز ماري.

عصير ٢ ليمونة.

نصف كوب خل.

شرائح ليمون. طريقة التحضير يتم غسل الديك وتنظيفه يتم دعكه بملح خشن ودقيق وليمون.

يغسل جيدا ويتم وضعه في محلول النقع ماء ونصف كوب سكر ونصف كوب ملح وملعقة الزعتر وملعقة الروز ماري وعصير الليمون والخل وشرائح الليمون ويتم تغطيته بالماء ونقعه لمده لاتقل عن ست ساعات ومن المستحب قبلها بيوم.

في الكبه يتم وضع البصل والثوم والفلفل الرومي والطماطم والكرفس ويتم ضربهم جيدا.

نقوم بعصر البرتقال ووضعه في إناء ونضع عليه البصل والثوم والطماطم والفلفل الرومي بعد ضربهم في الكبه.

يتم وضع الزعتر والروز ماري والزبادي والكاتشب والمستردة والخل والحبهان المطحون وورق اللورا المطحون والقرفه وزيت الزيتون والملح والصويا صوص وبهارات الفراخ والثوم البودر والبصل البودر.

يتم خلط المكونات جيدا ويتم إحضار الديك من محلول النقع وتصفيته جيدا ووضع جزء من الخلطه بالداخل والخارج به وتحت الجلد أيضا.

يتم نقعه في هذه الخلطة ويترك في الثلاجة لليوم التالييتم وضع الديك في صينية مدهونه بالزبده ويوضع داخل الديك قشر البرتقال الذي تم عصره.

ويتم دهن الديك قبل دخوله الفرن بباقي الخلطه المتبقيه ويغطي بورق الفويل ويدخل الفرن على درجه حراره عاليه حتي يخرج كل سوائله ثم نهدي النار ونتركه ينضج.

عند تمام النضج نقوم بنزع ورق الفويل وتركه تحت الشواية حتى نحصل على لون ذهبي جميل.

يتم تقديمه مع الأرز البسمتي. طريقة التحضير الوسوم

الديك الرومي يعتبر وحش السفره في اي مناسبه أو عزومه، ويتم تحضيره في الأعياد ورأس السنة وتتفنن ربة المنزل في طريقة إعداده، ويتم وضع عدة حشوات به ونكهته شهيه ولذيذه وطعمه مميز في تحضيره، الديك الرومي يعتبر من أكبر طيور جنسها، ويعتبر الذكر منه أكبر من الأنثى وريشه أكثر تلونا، ويعتبر موطنه الاصلي أمريكا ثم انتقل إلى باقي البلاد. مكونات الديك الرومي ديك رومي.

٢ حبة بصل متوسط الحجم.

٤ فصوص ثوم.

حبة طماطم.

حبة فلفل رومي.

٤ حبة برتقال.

روز ماري فريش

زعتر فريش.

كرفس.

٢ علبة زبادي.

٣ ملاعق كاتشب.

٣ ملاعق مستردة.

نص فنجان صغير خل.

حبهان مطحون.

ورق لورا مطحون.

بهارات فراخ.

٣ ملاعق كبيرة صويا صوص.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة كبيرة ملح

زيت زيتون. مكونات الديك الرومي محلول نقع الديك الرومي نصف كوب ملح.

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة زعتر.

ملعقة كبيرة روز ماري.

عصير ٢ ليمونة.

نصف كوب خل.

شرائح ليمون. طريقة التحضير يتم غسل الديك وتنظيفه يتم دعكه بملح خشن ودقيق وليمون.

يغسل جيدا ويتم وضعه في محلول النقع ماء ونصف كوب سكر ونصف كوب ملح وملعقة الزعتر وملعقة الروز ماري وعصير الليمون والخل وشرائح الليمون ويتم تغطيته بالماء ونقعه لمده لاتقل عن ست ساعات ومن المستحب قبلها بيوم.

في الكبه يتم وضع البصل والثوم والفلفل الرومي والطماطم والكرفس ويتم ضربهم جيدا.

نقوم بعصر البرتقال ووضعه في إناء ونضع عليه البصل والثوم والطماطم والفلفل الرومي بعد ضربهم في الكبه.

يتم وضع الزعتر والروز ماري والزبادي والكاتشب والمستردة والخل والحبهان المطحون وورق اللورا المطحون والقرفه وزيت الزيتون والملح والصويا صوص وبهارات الفراخ والثوم البودر والبصل البودر.

يتم خلط المكونات جيدا ويتم إحضار الديك من محلول النقع وتصفيته جيدا ووضع جزء من الخلطه بالداخل والخارج به وتحت الجلد أيضا.

يتم نقعه في هذه الخلطة ويترك في الثلاجة لليوم التالييتم وضع الديك في صينية مدهونه بالزبده ويوضع داخل الديك قشر البرتقال الذي تم عصره.

ويتم دهن الديك قبل دخوله الفرن بباقي الخلطه المتبقيه ويغطي بورق الفويل ويدخل الفرن على درجه حراره عاليه حتي يخرج كل سوائله ثم نهدي النار ونتركه ينضج.

عند تمام النضج نقوم بنزع ورق الفويل وتركه تحت الشواية حتى نحصل على لون ذهبي جميل.

يتم تقديمه مع الأرز البسمتي. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل الطرق والوصفات لعمل الديك الرومي باحلي تتبيلة واحسن من المطاعم جربيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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