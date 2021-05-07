أسهل طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش في المنزل خطوة بخطوة

يعد البسكويت من أنواع الحلويات اللذيذة التي يفضلها عدد كبير من الناس كبار وصغار، وعادة يتم تناول البسكويت مع كوب من الشاي أو الحليب حيث أن مذاقه شهي جدا، ومع الإلتزام بالمقادير جيدا يكون البسكويت ناعم ومقرمش، فقد يوجد أنواع كثيرة من البسكويت فمنه السادة أو قد يكون محشي أو من الممكن يتم خلطه بأنواع من المكسرات، ويوجد بسكويت النشادر وهو النوع المحبب والمعروف بين كل الناس. طريقة عمل بسكويت النشادر طريقة عمل بسكويت النشادر إليكي سيدتي مكونات عمل بسكويت النشادر المقرمش في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة. المكونات : كيلو من الدقيق الأبيض بشرط أن يكون منخول. كوب كبير ونصف من السكر الأبيض. ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا ممكن أن تكون سائلة أو بودر. ست بيضات. كوب كبير من الحليب السائل أو الحليب البودر. ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق النشادر. كوب كبير ونصف من الزبدة أو السمنة الذائبة. طريقة تحضير بسكويت النشادر نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه كمية السكر الأبيض وكمية السمنة الذائبة، ونقوم خلطهم جيدا حتي يتم ذوبان السكر. ثم نضيف ست بيضات إلي خليط السمنة والسكر، ولكن تدريجيا حيث نضع بيضة تلو الأخرى ونستمر في الخلط حتي يتم مزج كل المكونات مع بعضها البعض. نحضر طبق واسع عميق يكون مناسب للعجن، حيث نضع فيه كيلو من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف ملعقة صغيرة من النشادر ويتم خلطهم، ثم نضع خليط البيض والسكر والسمنة إلي الدقيق والنشادر، ونقوم بعجنهم جيدا ثم نضيف الحليب السائل بالتدريج مع الاستمرار في العجن حتي تكون العجينة ناعمة وطرية. ثم نضع العجينة في كيس حلواني ونضع في نهاية هذا الكيس قمع يشبه قمع بلح الشام. نجهز الصواني ونقوم بدهنها بكمية بسيطة من السمنة، ثم يتم الضغط علي هذا الكيس لكي يتم تشكيل البسكويت في الصينية. نقوم بتشغيل الفرن وتكون درجة حرارتها 200 درجة مئوية، وعند تسخين الفرن نقوم بوضع الصينية بداخلها ونتركها حوالي تلت ساعة حتي يكون لون البسكويت ذهبي غامق ومقرمش، وبعد ذلك يتم إخراجها من الفرن ونتركه حتي يبرد. طريقة تحضير بسكويت النشادر الوسوم

يعد البسكويت من أنواع الحلويات اللذيذة التي يفضلها عدد كبير من الناس كبار وصغار، وعادة يتم تناول البسكويت مع كوب من الشاي أو الحليب حيث أن مذاقه شهي جدا، ومع الإلتزام بالمقادير جيدا يكون البسكويت ناعم ومقرمش، فقد يوجد أنواع كثيرة من البسكويت فمنه السادة أو قد يكون محشي أو من الممكن يتم خلطه بأنواع من المكسرات، ويوجد بسكويت النشادر وهو النوع المحبب والمعروف بين كل الناس. طريقة عمل بسكويت النشادر طريقة عمل بسكويت النشادر إليكي سيدتي مكونات عمل بسكويت النشادر المقرمش في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة. المكونات : كيلو من الدقيق الأبيض بشرط أن يكون منخول. كوب كبير ونصف من السكر الأبيض. ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا ممكن أن تكون سائلة أو بودر. ست بيضات. كوب كبير من الحليب السائل أو الحليب البودر. ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق النشادر. كوب كبير ونصف من الزبدة أو السمنة الذائبة. طريقة تحضير بسكويت النشادر نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه كمية السكر الأبيض وكمية السمنة الذائبة، ونقوم خلطهم جيدا حتي يتم ذوبان السكر. ثم نضيف ست بيضات إلي خليط السمنة والسكر، ولكن تدريجيا حيث نضع بيضة تلو الأخرى ونستمر في الخلط حتي يتم مزج كل المكونات مع بعضها البعض. نحضر طبق واسع عميق يكون مناسب للعجن، حيث نضع فيه كيلو من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف ملعقة صغيرة من النشادر ويتم خلطهم، ثم نضع خليط البيض والسكر والسمنة إلي الدقيق والنشادر، ونقوم بعجنهم جيدا ثم نضيف الحليب السائل بالتدريج مع الاستمرار في العجن حتي تكون العجينة ناعمة وطرية. ثم نضع العجينة في كيس حلواني ونضع في نهاية هذا الكيس قمع يشبه قمع بلح الشام. نجهز الصواني ونقوم بدهنها بكمية بسيطة من السمنة، ثم يتم الضغط علي هذا الكيس لكي يتم تشكيل البسكويت في الصينية. نقوم بتشغيل الفرن وتكون درجة حرارتها 200 درجة مئوية، وعند تسخين الفرن نقوم بوضع الصينية بداخلها ونتركها حوالي تلت ساعة حتي يكون لون البسكويت ذهبي غامق ومقرمش، وبعد ذلك يتم إخراجها من الفرن ونتركه حتي يبرد. طريقة تحضير بسكويت النشادر

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